Am Wochenende feierte Dr. Kim Redecker mit Partnern und Team das fünfjährige Bestehen der neuen Räumlichkeiten in der Ostpassage 9 in Langenhagen. Dort übergab Redecker dann auch einen Scheck für die HAZ-Weihnachtshilfe. Team und Praxis spenden 2000 Euro für Menschen in Not vor Ort.