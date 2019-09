Auf dem Gelände einer Baustelle an der Lüerstraße in Hannover ist am Montagmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe im Zooviertel soll noch am Abend entschärft werden. Betroffen sind rund 15 000 Menschen. Was müssen Evakuierte jetzt beachten?

Lesen Sie mehr: Bombenfund im Zooviertel

Vor dem Verlassen der Wohnung:

Wasserhähne schließen

Gas- und Elektroherde abstellen

wer sicher gehen möchte: Gas, Wasser und Strom ganz abstellen

Fenster und Türen schließen

geeigneten Transport oder Unterbringung des Haustiers organisieren

oder Unterbringung des Haustiers organisieren ggf. Auto an einem sicheren Ort abstellen

Kommunikation:

Sind Familienangehörige und Freunde benachrichtigt, dass ich nicht in der Wohnung bin?

Wissen meine Nachbarn von der Evakuierung ? Benötigt jemand Älteres/Krankes Hilfe?

? Benötigt jemand Älteres/Krankes Hilfe? Habe ich die Kontaktdaten von Sammelstellen notiert?

Habe ich die Nummer vom Bürgertelefon für weitere Fragen im Mobiltelefon gespeichert? (0800 / 7 31 31 31)

Weiß ich, mit welchen Bussen und Bahnen ich an mein Ziel komme?

Zur Galerie Immer wieder müssen in Hannover Fliegerbomben entschärft werden. Ein Überblick über die Bombenräumungen der vergangenen Jahre:

Verpflegung:

ein bis zwei Liter Wasser pro Person einplanen (Restaurants, Geschäfte am Hauptbahnhof, Bäcker sowie Spätis haben in Hannover außerhalb des Evakuierungsgebiets wie üblich geöffnet)

außerhalb des Evakuierungsgebiets wie üblich geöffnet) Versorgung für den Tag (wahlweise genug Geld oder eine Geldkarte dabei haben)

bei Babys und Kleinkinder entsprechende Nahrung, Windeln, Spielzeug , weitere Hygieneartikel

, weitere Hygieneartikel ggf. notwendige Medikamente

Papiere:

Personalausweis

Geldkarte sowie Bargeld

ggf. Straßenkarte mit den markierten Sammelstellen

Sonstiges:

Ladekabel und/oder Akkupack für das Mobiltelefon

angemessene Kleidung

Hygiene-Artikel (Zahnbürste, Tampons, Deo)

kad