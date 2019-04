Auf dem Frühlingsfest geht es rund

Das Frühlingsfest startet Ostern. Quelle: Dröse

Mittwochs ist Familientag auf dem Schützenplatz –das gilt auch am 1. Mai. Alle Fahrgeschäfte kosten die Hälfte, die Preise für andere Geschäfte reduzieren sich um ein Viertel. Dazu gibt es extra Aktionen für Kinder wie Kasperletheater, Kinderschminken und Kinderdisko. Beim Frühlingsfest auf dem Schützenplatz läuft alles mit 100 Prozent Ökostrom, einer bewachten Fahrradstation und einer mobilen Ladestation für Elektrofahrzeuge. „Das gibt es nur in Hannover. Der Fahrspaß bleibt aber der gleiche“, versichert Harald Müller, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Hannoverscher Volksfeste. Völlig ungewohnt: Neben Zuckerwatte und Bratwurst gibt es auch veganes, glutenfreies und zuckerfreies Essen. Los geht es um 14 Uhr.

Internationales Fest auf der Faust-Wiese

Hannover: Das traditionelle Internationale 1.-Mai-Fest im Faust. Quelle: Frank Wilde

Seit vielen Jahren wird auf dem Faustgelände und der Festwiese am 1. Mai international gefeiert. Auch in diesem Jahr ist wieder ein buntes Programm zusammengekommen. Außer dem Musikprogramm mit Künstlern aus allen Genres und den Angeboten für Kinder und Kulturfreunde warten internationale Speisen, Getränke, Infostände und vieles mehr auf die Besucher. Auf der Bühne stehen unter anderem Transmitter, Banda Senderos, North Alone, Yunus, Stereogold, Wandering Souls und Sound Of Hope. Beginn ist um 14 Uhr; der Eintritt ist frei.

Käfer auf dem Messegelände

Volkswagen Käfer stehen beim 34. Maikäfertreffen 2017 an der Messe. Quelle: picture alliance / Julian Stratenschulte

Die Maikäfer kommen. Gemeint sind in diesem Fall nicht die Insekten, sondern die motorisierten Exemplare. Zum mittlerweile 36. Mal steht das Maikäfertreffen für Besitzer und Fans luftgekühlter Fahrzeuge auf dem Veranstaltungskalender zum Maifeiertag. Beginn ist um 9 Uhr auf dem Messeparkplatz Ost; erwartet werden 3500 Fahrzeuge und rund 15.000 Besucher.

A-capella-Wochen im Jazz Club

Am Maifeiertag gibt es eine Besonderheit im Rahmen der aktuell laufenden A-capella-Wochen in Hannover: Erstmals ist der Jazz Club Hannover Gastgeber für eine Sängergruppe. Bei einem Frühschoppen tritt das Jazzkollektiv Accent ab 11 Uhr in dem urigen Keller am Lindener Berg auf.

Radrennen am Lindener Berg

Um 11 Uhr starten die Radler am Lindener Berg, hier ist auch der Zielleinlauf. Weil gleichzeitig auch ein Konzert im Jazz Club stattfindet, sollte man aber mehr Zeit für die Anreise einplanen. Autos werden kaum einen Parkplatz in der Nähe finden und auch die Buslinien 100 und 200 werden umgeleitet.

Der Maibaumexpress fährt

Für Fans historischer Eisenbahnen gibt es am 1. Mai immer eine Besonderheit im Süden Hannovers: Der Maibaumexpress pendelt zwischen 12 und 16 Uhr zwischen den Haltestellen Rethen/nord und dem Endpunkt Sarstedt. Für die Rundfahrten mit den Oldtimern, die jedes Jahr vom Förderverein Straßenbahn Hannover e.V. fit gemacht werden, gelten besondere Tarife: Eine Rundfahrt kostet für Erwachsene 4 Euro, jede Teilstrecke 2 Euro. Kinder bis 14 Jahre fahren in Begleitung Erwachsener gratis mit. Normale GVH-Tickets sind eine Erfindung moderner Zeiten und werden deshalb in den historischen Bahnen nicht anerkannt.

So wird das Wetter

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

