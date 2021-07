Theaterformen starten durch

Theaterformen auf der Hochbrücke Quelle: Irving Villegas

Das Festival Theaterformen an einem besonderen Ort: Auf der für den Autoverkehr gesperrten Hochbrücke am Raschplatz geht es nach der Eröffnung am Donnerstag nun so weiter: Die Britin Raquel Meseguer Zafe spricht eine „Einladung zum Pausieren“ aus: Ihren „Crashcourse in Cloudspotting“ kann man am Sonnabend und Sonntag jeweils um 14 Uhr absolvieren. Am Sonnabend, 18 Uhr, öffnet das Fuchsbau Festival seinen „Wellnesspalast“, am Sonntag, 21.30 Uhr, ist der Film „The Last Forest“ zu sehen. Außerdem gibt es eine Diskussion zur Obdachlosigkeit in Hannover (Sonntag, 17.30 Uhr), Workshops zum Thema Zugang zu Trinkwasser, eine Schreibwerkstatt, ein Tanzkurs für Kinder und viele weitere Projekte. Für den Zugang ist ein Ticket erforderlich, online kostet es 2,50 Euro, bei Verfügbarkeit vor Ort 1,50 Euro. Von 12 bis 14 Uhr ist der Zutritt auf die Brücke zum Mittagessen frei.

Auch im Rahmen des Festivals: Im Schauspielhaus zeigt Noëmi Lakmaier ab Sonntag „Stay a Little Longer (or How Did We Get Here?)“, im Cumberland ist am Sonnabend, 18.30 Uhr „No Gambling“ zu sehen, im Ballhof 1 „How To Turn To Stone“ (auch Sonntag, jeweils 20 Uhr). Im Ballhof 2 lädt Simone Dede Ayivi zum „Homecooking“ (Sonnabend und Sonntag, 18.30 Uhr)

Drittes Wochenende im Hanno-Park

Der Hanno Park lockt auf den Schützenplatz. Quelle: Dröse

Freizeitpark statt Volksfest: Der „Hanno Park“ empfängt als Ersatz für das abermals abgesagte Schützenfest Besucherinnen und Besucher auf dem Schützenplatz. Geöffnet ist mittwochs (Familientag) bis freitags von 15 bis 23 Uhr, sonnabends und sonntags von 14 bis 23 Uhr. Montags und dienstags bleibt das Gelände geschlossen. 83 Schausteller vorwiegend aus Norddeutschland beteiligen sich. Riesenrad, Autoscooter, Kettenkarussell, Achterbahn und Wildwasser sind unter anderem dabei. Am Tor müssen Besucher 2 Euro – als Hygiene-Entgelt – zahlen, denn ein zumindest kleiner Eintrittspreis ist für die genehmigte Nutzung als Freizeitpark vorgeschrieben.

Den ausführlichen Bericht zum „Hanno-Park“ lesen Sie hier.

Neuer Raum für Erlebnisse

Experimentierräume und Innenstadtdialog – und Clownin Barbalotta ist auch dabei. Quelle: Rainer Droese

Wie bringt man Menschen dazu, Treppen zu steigen, um fitter zu werden. Ein sogenannter Nudge, zu deutsch etwa Stups, ist eine Mischung aus Anreiz und Ablenkung, ein psychologischer Trick. Wer sich so zu Fitness überlisten lassen möchte, kann das am Sonnabend in der City an der U-Bahn-Station Markthalle/Landtag tun – einer von vielen Stationen des Innenstadtdialogs, der auch am Wochenende zwischen Köbelinger Markt und Schmiedestraße zu erleben ist. Die für den Autoverkehr gesperrten Erlebnisräume bieten Spiel- und Sportmöglichkeiten für jede Altersklasse, aber auch Informations- und Diskussionsmöglichkeiten zur Zukunft der hannoverschen Innenstadt. Am Sonnabend wird der Köbelinger Markt von 15 Uhr an zum Outdoor-Jugendzentrum, das Programm Sport im Park wird Am Markte angeboten, Liegestühle und Verweilzonen sind eingerichtet, am Sonntag gibt es Kunst und Theater auf dem Theodor-Lessing-Platz.

Joris auf der Parkbühne

Joris bei einem Konzert im Capitol Quelle: Frank Wilde

„Back on Stage“ heißt es auf der Gilde-Parkbühne in diesem Sommer, und am Sonnabend dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Joris freuen. Der Musiker aus Vlotho, der jetzt nahe Bremen lebt, hat sich seit seinem Hit „Herz über Kopf“ einen Platz in der ersten Deutschpopreihe gesichert. Sein neues Album heißt „Willkommen Goodbye“ und handelt, man ahnt es, vom Kommen und Gehen und kann sicherlich auch hier und da auf die langsam endende Corona-Krise gemünzt werden. „Laut und leise“ wäre auch passend gewesen, denn zwischen Bombast und ganz zarten Tönen kann Joris auch. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets für die Parkbühnenkonzerte gibt es unter tickets.haz.de.

Arne Jacobsen als Architekt

„Gesamtkunstwerke" eine Ausstellung im Arne-Jacobsen-Foyer am Galeriegebäude Herrenhausen. Quelle: Villegas

„Dieses Haus ist wie ein perfekt zugeschnittenes Kleid“ hat eine Bewohnerin vor nicht allzu langer Zeit über eines der Atriumhäuser im Berliner Hansaviertel gesagt. So eine Einordnung dürfte zum Wohlklingendsten zählen, was Architekten über ihre Arbeit zu hören bekommen. Den Dänen Arne Jacobsen verbindet man eher mit Möbeldesign als mit Bauwerken. Um diesen Eindruck ein wenig zu erweitern, ist Herrenhausen ein idealer Ort. Genauer: das Arne Jacobsen Foyer am Großen Garten, in dem nun die Ausstellung „Gesamtkunstwerke“ mit Architektur von Arne Jacobsen und seinem oft unterschlagenen Kompagnon und Landsmann Otto Weitling zu sehen ist.

Vertraut: Möbeldesign von Arne Jacobsen. Quelle: Villegas

Die Ausstellung ist bis zum 29. August zu sehen, zu den Öffnungszeiten des Gartens, der Besuch der Schau ist im Ticketpreis für den Garten enthalten.

Gott in Tönen

Die Hannoversche Hofkapelle. Quelle: Jo Titze

Das war mal ganz anders gedacht mit dem Beethovenfestival zum 250. Geburtstag des Komponisten im vergangenen Jahr. Corona funkte dazwischen, aber ehren will die Marktkirche den Jubiläar dann doch. Das Beethovenfestival vom 3. bis zum 17. Juli präsentiert nun instrumentale und kleiner besetzte Vokalmusik. An diesem Sonnabend um 18 Uhr lässt die Hannoversche Hofkapelle „Gott in Tönen“ erklingen. Unter Leitung von Keno Weber und mit Markus bellheim am Klavier gibt es neben Beethoven auch Haydn und Messiaen zu hören. Karten online hier.

Die Intraregionale in Herrenhausen

Quelle: intraregionale

Es geht um den guten Ton. Und den ungewöhnlichen. Das Klangfestival Intraregionale bietet Dutzende besonderer Begegnungen mit dem Klang, an besonderen Orten quer durch die Region. Am Sonnabend geht es zum multimedialen Konzert „Waterline Volume 2“ nach Herrenhausen. Beim Verein Kunst in Kontakt, Am Großen Graben 5a, geht es ab 22 Uhr um das Thema Wasser. Eine Anmeldung ist bis Freitag erforderlich, Infos hier.

Im Bett bei Eintracht

Photo by Oliver Vosshage / www.ov-pics.com Neues Theater- Nackte Tatsachen Quelle: OLIVER VOSSHAGE OV7

Das Neue Theater kommt an die Oberfläche. Weil die Kellerbühne an der Georgstraße coronabedingt noch nicht wieder bespielt werden kann, macht sie nun überirdisch weiter. Beim VfL Eintracht hat man Unterschlupf gefunden, auf dem Vereinsgelände an der Hoppenstedtstraße ein schickes, luftiges Draußen-Theater mit Dach aufgestellt – und es geht gleich richtig zur Sache. „Nackte Tatsachen“ heißt die Komödie von Kerry Renard, bei dem sich in der Regie von Florian Battermann zwei Kumpels eines Morgens nackt im Bett angekettet finden. Als die Frauen der beiden auftauchen, herrscht Erklärungsnot, und genau da fängt Boulevardtheater ja richtig an. Freitag bis Sonntag jeweils 17 und 20 Uhr und den ganzen Sommer bis 29. August. Alle Infos und Karten hier.

Die Süßstadt-Führung

Süße (Ver)führung auf einer Naschtour durch Hannover. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand

Die Idee ist ausgewogen, in jeder Hinsicht. Was bei „Hanno(ver)nascht“ im Mittelpunkt steht, sagt schon der Name. Damit man nach der rund dreistündigen Süßstadt-Führung nicht nach Hause rollen muss, ist Bewegung im Spiel. Denn bei dem Bummel durch Innen- und Altstadt gibt’s nicht nur auf den Gaumen, sondern auch Geschichten aus der Stadt. Fünf kulinarische Stationen umfasst die Tour, 34 Euro kostet sie, um 13.30 Uhr geht’s jeden 2. und 3. Sonnabend im Monat an der Touristen-Info vorm Bahnhof los, und wer sich weiter informieren oder anmelden will, wählt (0511) 12345-333.

Illumination im Großen Garten

Die illuminierte Fontäne im Großen Garten. Quelle: Hassan Mahramzadeh

Der Große Garten in Herrenhausen erstrahlt an diesem Wochenende wieder in festlichem Licht. Bei der Illumination sind Hecken, Skulpturen, Brunnen und Fontänen in effektvolles Licht getaucht. Der Eintritt beträgt 4 (ermäßigt 3) Euro. Kasse und Garten an der Alte Herrenhäuser Straße 1 öffnen um 20 Uhr, die Illumination läuft Sonnabend von 22 bis 23 Uhr.

Das sind Hannovers schönste Biergärten

Sportlich, sportlich!

Hier hat Hannover einen Lauf. Quelle: imago/Archiv

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Eine Mischung zwischen Frisbee und Golf – das ist Diskgolf. Quelle: Sandra Remmer

Diskgolf: Diese noch junge Sportart ist ganz klar ein Exot abseits olympischer Routinen – aber umsonst und draußen zu praktizieren. Es geht um eine Mischung aus Frisbee und Golf. In Hannover gibt es zwei große, öffentlich zugängliche Plätze: der Discgolf-Parcours in Roderbruch-Nord und einer in Vahrenheide. Am Wochenende muss man jedoch seine eigenen Scheiben mitbringen, vor Ort werden diese in der Regel nämlich nur unter der Woche verliehen. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich aber auch mit mehreren Personen und nur einer Scheibe schon eine Menge Spaß haben. Nähere Informationen finden Sie hier.

Tischtennis: Tischtennis ist sicherlich weitaus bekannter als Discgolf, und in Hannover gibt es viele Platten, auf denen an der frischen Luft gespielt werden kann. Man findet sie beispielsweise am Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede, auf dem Moltkeplatz oder nahe der Faust-Wiese zu Füßen des Lindener Heizkrtaftwerks am Ihme-Ufer.

Reiten: Ponyreiten mitten in der Stadt? Das geht im Reitstall Stolberg an der Lindemannallee 27. Kinder ab drei Jahren dürfen hier auf einem Pony über die Alte Bult reiten. Das Areal war schon zu Kaisers Zeiten ein Exerzier- und Paradeplatz der Kavallerie, später dann Hannovers erste Pferderennbahn mit Feine-Leute-Tribüne, billigen Plätzen fürs Volk und vielen Wettbüros – erst Anfang der Siebzigerjahre zog sie nach Langenhagen auf die „Neue Bult“. Am Wochenende ist das Reiten auf der Alten Bult ab 11 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit möglich (unter der Woche erst ab 15 Uhr). Die Kinder sollten einen Fahrrad- oder Reithelm mitbringen und feste Schuhe tragen. Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine Viertelstunde 4 Euro.

Die Maschseeflotte sticht wieder in See

Kapitän und Betriebsleiter Jens Treudler darf das Kommando zum Ablegen geben. Quelle: Christian Behrens

Wegen der Corona-Pandemie ist die Maschsee-Flotte später als üblich in die Saison gestartet. Doch inzwischen täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr mindestens eines der vier Boote zur vollen Stunde an der Anlegestelle Fackelträger am Nordufer ab. „Wir können die regulären Rundfahrten anbieten“, sagt Kapitän und Betriebsleiter Jens Treudler. Weitere Details zu Preisen und Anlegestellen lesen Sie hier.

Hauptstadtgeschichten: Im Bürgersaal des Neuen Rathauses wird zurzeit eine sehenswerte Fotoschau gezeigt, die einen Überblick über die Geschichte Hannovers als Landeshauptstadt gibt – was sie nun seit 75 Jahren ist. Am Wochenende ist die Schau jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet (bis zum 18. Juli). Alle weiteren Informationen und mehr Details finden Sie hier.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum kommenden Wochenende finden Sie an dieser Stelle erneut alle aktuellen Tipps und Termine.

Von HAZ