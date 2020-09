Hutkonzert mit Handgemachtem

Tony Kaltenberg und Carsten Hormes geben ein Hutkonzert. Quelle: privat

Für Tanzschulen ist die Corona-Krise ein Elend, für kleine Bühnen auch. Das Step by Step in Vahrenwald ist beides, Tanzschule und Bühne, und versucht gerade, mit kleinen Schritten wieder aus dem Tal zu kommen. Am Sonnabend um 20.20 Uhr geben die Musiker Tony Kaltenberg und Carsten Hormes ein Hutkonzert. Das hat viel mit handgemachter Musik zu tun, aber auch mit Solidarität. Statt Eintritt geht ein Hut rum an der Melanchthonstraße 57. Eine Reservierung ist unter tickets@stepbystep-hannover.de erforderlich.

Die Beziehung zwischen Mann und Frau

Caveman. Quelle: unbekannt

Eigentlich hätte Caveman schon im April im Pavillon gastieren sollen, jetzt wird er erst an diesem Sonnabend auf der Bühne an der Lister Meile 4 zu sehen sein. Der Monolog, geschrieben von dem Amerikaner Rob Becker, handelt von der komplizierten und vergnüglichen Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Show beginnt um 20 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse zwischen 22 und 28 Euro.

Zaubershow in der Hinterbuehne

Ganz nah sitzt das Publikum Ninian Pheneas Fog, während der Zauberer seine Show vorführt – und kann ihm dabei genau auf die Finger schauen. Um den Zuschauern dieses besondere Erlebnis zu ermöglichen, veranstaltet die Hinterbuehne, Hildesheimer Straße 39A, am Sonnabend in Zusammenarbeit mit dem Zaubersalon Hannover die „Close-up-Lounge“ im Zwo, einem kleinen Veranstaltungsraum direkt neben der Tordurchfahrt zum Theater. Um 17.30 Uhr und um 20.30 Uhr wird Ninian Pheneas Fog Geschichten voller Fantasie und Magie erzählen. Der Eintritt kostet 25 Euro.

„Bang Bang“ im zweiten Anlauf

Bang Bang im GOP. Quelle: Frank Wilde

Es hieß schon mal „Bang Bang“ im GOP, in der ersten Jahreshälfte, aber nur wenige Male. Dann kam die Pandemie, und alles war anders. Ein halbes Jahr später heißt es nun wieder „Bang Bang“. Mit einer Mischung aus Komik, Theater und Akrobatik läuft die Show nun wieder. Die Zeit des corona-bedingten Stillstands hat das Team des GOP genutzt, um ein Hygiene- und ein Bestuhlungskonzept zu erarbeiten. Ein Austausch der Sitzmöbel war zwar bereits vor Corona in Planung – die Umsetzung musste jedoch an die aktuellen Vorschriften angepasst und entsprechend verändert werden.

Bang Bang im GOP. Quelle: Frank Wilde

Gemütliche Sessel, kleinere Tischgruppen und elegante Sofas bieten den Gästen nun mehr Freiraum und Sicherheitsabstand. Alle Möbel wurden eigens für das GOP konzipiert. In einer 90-Minuten-Version präsentiert das internationale Ensemble dem Publikum eine Essenz der „Bang Bang“-Originalshow. Unterhaltsame Komik mit rührenden Momenten und kunstvoller Akrobatik – geht auch in anderthalb Stunden am Stück. Die Show ist am Sonnabend um 18 und um 21 Uhr zu sehen, am Sonntag um 14 und um 17 Uhr. Tickets kosten zwischen 35 und 49 Euro und können online gekauft werden.

Fietsenbörse – der Fahrradmarkt am Hauptbahnhof

Die Fahrradbörse auf dem Ernst-August-Platz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Es ist wieder Fietsenbörse vor dem Hauptbahnhof Hannover. Privatpersonen, Tüftler und regionale wie auch überregionale Händler bieten dort mehr als 500 gebrauchte Fahrräder an. Um 10 Uhr geht es am Sonnabend los. Die Erfahrung zeigt: Wer nicht lange Schlange stehen will, sollte ein bisschen eher aufstehen. Denn die Auswahl an geprüften Gebrauchträdern ist reizvoll.

Hannoversche Autoren lesen vor

Klaus Urban liest und moderiert die Veranstaltung. Quelle: Nancy Heusel

Sieben der zehn Nominierten des hannoverschen Literaturpreises KURT 2020 lesen am Sonnabend auf der Bühne des Hölderlin Eins, Hölderlinstraße 1, vor. Ab 19 Uhr werden Alexa Dietrich, Christine Kappe, Selene Mariani, Marco Sagurna, Theresa Sigusch, Klaus Urban und Wolfgang Uster zu hören sein. Gefördert wird die Lesung vom Kulturbüro der Stadt und vom Fördererkreis deutscher Schriftsteller in Niedersachsen/ Bremen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Juliano Rossi am Maschsee

Der hannoversche Swing- und Jazzsänger Juliano Rossi gastiert im Insel-Biergarten am Maschsee-Südufer. Am Sonnabend um 19 Uhr legt am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 81 das Crooner-Alter-Ego von Terry-Hoax-Sänger Oliver Perau los. Die Karten für die Veranstaltung des Leibniz-Theaters sind bereits ausverkauft.

Feministische Kunstausstellung in der Faust

Kreative, die sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, stellen am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr in der Faust Warenannahme aus. Es sind verschiedene Künstlerinnen zusammengekommen, die ihre Kunstform präsentieren. Dabei werden Graffiti, Malereien und Zeichnungen an der Bettfedernfabrik 3 zu sehen sein. Die Veranstalter des feminisitischen Graffiti-Kollektivs haben bewusst keine männlichen Aussteller zugelassen – anschauen dürfen sich die Ausstellung aber alle Geschlechter. Der Eintritt erfolgt gegen eine Spende.

„Furor“ im Theater in der List

Mit dem Stück „Furor“ hat das Theater in der List, Spichernstraße 13, seine Corona-Pause beendet. Am Sonnabend um 20 Uhr wird das Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz noch einmal gezeigt. Es handelt von dem Ministerialdirigenten Heiko Braubach, der in einen Unfall verwickelt ist. Er fährt – allerdings schuldlos – einen Jungen an, der danach für immer im Rollstuhl sitzen wird. Der Cousin des Schwerverletzten versucht, den Unfallfahrer zu erpressen – ein Schlagabtausch entwickelt sich.

Das Stück „Furor“ im Theater in der List. Quelle: Joachim Giesel

Einlass für das Theaterstück mit Inga Kolbeinsson, Frederik Reents und Willi Schlüter unter der Regie von Kay Szacknys ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, mit HAZ-Abo-Plus 15 Euro und für Studenten 13 Euro. Karten können online unter theaterinderlist.jimdo.com/tickets erworben werden, dort finden Interessierte auch weitere Termine.

Wochen- und Bauernmärkte

Herrenhausen : Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr)

: Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr) Linden: Lindener Marktplatz (8 bis 13 Uhr)

Linden-Nord : Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr)

: Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr) Misburg : Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr)

: Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr) Mitte : Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr)

: Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr) List: Moltkeplatz (8 bis 13 Uhr)

Bult : Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr)

: Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr) Zoo: Platz an der Friedenskirche (8 bis 13 Uhr)

Flohmarkt in Hannover

Der Flohmarkt am Hohen Ufer in der Altstadt ist immer gut besucht. Quelle: Kristoffer Finn

Jeden Sonnabend lädt die Altstadt Hannovers zum Flanieren über den Flohmarkt am Hohen Ufer ein. Von Sammlerstücken bis Werkzeug ist für jeden was dabei. In der Sommersaison ist der Flohmarkt von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Das ist sonst noch in Hannover los:

Weitere Termine am Sonnabend: OPER 19.30 Uhr: Opernhaus (Opernplatz 1) Trionfo. Vier letzte Nächte, nach einem Oratorium von Georg Friedrich Händel. THEATER 18–21 Uhr: Bunker (Weidendamm 44) Doppelhelix, begehbare Installation. 19.30 Uhr: Ballhof Eins (Ballhofplatz 5) Der Ursprung der Welt. 20 Uhr: Theater an der Glocksee (Glockseestraße 35) Auf der Suche nach der Stille. VARIETÉ, KABARETT 20 Uhr: Kleinkunstbühne Hannover (Silberstraße 13) Annette Kruhl, Comedy. KONZERTE 15 Uhr: Gartentheater Herrenhausen (Herrenhäuser Straße 4) Fuoco di Gioia, Opernchöre. JAZZ, ROCK, POP 16 Uhr: Faustwiese (Zur Bettfedernfabrik 3) Kulturwiese. 20 Uhr: Brauhaus Ernst August (Schmiedestraße 13) Brauhaus Live Dinner. 21 Uhr: Strangriede Stage ( Engelbosteler Damm 106) Tilt! PARTY 20 Uhr: Eve Klub (Reuterstraße 3–4) Summer Jam, mit DJ Jay Are. VERANSTALTUNGEN 7 Uhr: Block 60 (Badenstedter Straße 60) Lindener Trödelei, Flohmarkt. 11 Uhr: Herrenhäuser Gärten (Infopavillon, Herrenhäuser Straße 4) Gelehrtes Lustwandeln mit Leibniz, Anmeldung unter Tel. (0511) 1 69 41 66. 14 Uhr: Markthalle (Karmarschstraße 49) Hannovers weibliche Note, Oma Duhnsen, Elvira und die Avantgarde, Stadtführung, Anmeldung unter Tel. (0511) 1 69 41 66. 15 Uhr: Hunde-Übungsplatz (Sommerlindenallee 19) Trainieren und Freilauf mit Hunden, Deutscher Pudel-Klub, Gäste mit Hunden, die sich mit Pudeln vertragen, sind willkommen. 17 Uhr: Michaelisfriedhof (An der Bauernwiese) Zwischen Bauernwiesen, Deichgrafen und dem Paradies, Stadtführung durch Ricklingen, Anmeldung unter Tel. (0511) 1694166. 20–22.30 Uhr: Portal St. Clemenskirche (Clemensstraße) Rendezvous mit der Geschichte, Mit dem Nachtwächter in die Vergangenheit Hannovers, Führung, Anmeldung unter Tel. (0511) 1 69 41 66. 20.30 Uhr: Großer Garten (Herrenhäuser Straße 4) Illumination des Gartens.

So wird das Wetter am Wochenende

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

Hannover kostenlos erkunden

Charmante Orte, freier Museumseintritt oder kostenlose Fortbildungen – wie man in Hannover für wenig Geld viel erleben kann, haben wir hier in dieser Galerie zusammengetragen:

Zur Galerie Ob ein Tag im Sprengelmuseum, ein Spaziergang durch den Georgengarten oder gemütliches Stöbern auf dem Flohmarkt: Hannover hat einiges zu bieten.

Wohin bei schlechtem Wetter in Hannover ?

Zur Galerie Der Himmel ist grau und der Wind pfeift? Wir haben ein paar Tipps für Dinge gesammelt, die man auch bei Schietwetter in Hannover machen kann.

Wohin bei Sonnenschein in Hannover ?

Zur Galerie Die Sonne scheint. Hier können Sie das gute Wetter in Hannover genießen.

Von HAZ