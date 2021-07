Rauskommen nach Ricklingen

Ein Bad am Ende des Tunnels: Massendefekt kommt nach Ricklingen. Quelle: Handout

Nun geht es also los, das „Komm raus“-Festival in der wirklich schönen Atmosphäre des Ricklinger Bads. Eine ganze Reihe von hannoverschen Kultureinrichtungen haben sich für dieses Festival zusammengeschlossen, entsprechend heterogen und somit vielfältig ist das Programm, das bis Anfang September reicht. Ins erste Wochenende startet noch am Freitag das Rap-Duo Zugezogen Maskulin, vorab tritt Rapperin Älice auf, Veranstalter ist das Kultrzentrum Faust – wie auch am Sonnabend, da wird’s rockiger mit Massendefekt und dem Support Olympya. Den Sonntag bestreitet das „Moyn Moyn“-Festival, mit Das Maer, Valentin und Das Günther. Infos und Tickets: kommraus-hannover.de.

Wunderbares im GOP

Wunderbar, GOP Quelle: Handout

Das GOP hat wieder geöffnet. Mit neuer Bestuhlung inklusive Sofas, mit einem kulinarischen Angebot – und natürlich mit einer Show, deren Name das Comeback des Varietés im Georgspalast nicht besser beschreiben könnte: „Wunderbar“ spielt vor einer langen Theke, die von den Künstlern mit einbezogen wird. Unter anderem zeigen ihre Kunst die „Barchefinnen“ Ruth von Chelius und Birgit Lünsmann, das Duo Fabulous, Verbiegekünstler Andalousi und der Seifenblasenkünstler Darren Burrell. Showtime ist donnerstags und freitags um 20 Uhr, sonnabends und sonntags um 14 und 17 Uhr.

Blues mit Kraft und Spaß

Jazz draußen ist gut, Jazz auf dem Lindener Berg ganz besonders. An diesem Sonnabend tritt Al Jones an, mit R&B, dem ursprünglichen wohlgemerkt, also einer aufgeladenen Mischung aus Kraftblues, Jazz, Funk, Soul und Rock’n’Roll. Jones hat mit vielen Superstars gespielt, B.B. King oder Champion Jack Dupree vertrauten auf seine Dienste. Nun kommt er mit seiner Band und mischt Eigenes mit Klassikern, die durch seinen Stil auch zu etwas Eigenem werden. Sonnabend 20 Uhr im garten des Jazz Clubs. Tickets: jazz-club.de.

Das andere Open-air-Kino

Bei Open-air-Kino denkt man in Hannover immer erst ans meist ausverkaufte Seh-Fest, aber das Sommerkino im Hof ist eine feine Alternative, nicht nur wegen der exquisiten Location im Hof hinter dem Künstlerhaus. Das dort beheimatete Kommunale Kino hat in diesem Jahr ein Programm zusammengestellt, das schon an diesem Wochenende seine ganze Bandbreite zeigt: „Mein Onkel“ mit Jaques Tati am Freitag„ am Sonnabend „Der Atem des Meeres“ über das Leben an und mit der Nordsee und dem Wattenmeer und am Sonntag „Together free“, ein Film über die Freundschaft. Alle Filme beginnen um 22 Uhr, alle haben ein Begleitprogramm. Alle Infos: koki-hannover.de.

Alter Sauger neu vertont

Freut sich auf Badenstedt, auch wenn man’s nicht so sieht: „Nosferatu“ Quelle: Kinoarchiv Engelmeier

Nosferatu – und zwar das Original – ist ein Kinoklassiker. Nicht nur, weil die „Symphonie des Grauens“ so alt ist und für das ganze Genre ein Gamechanger, wie man heute sagen würde. Die stumme Sauger-Story hat sich bis heute auch deshalb gehalten, weil er ein absoluter Hit für die musikalische Live-Vertonung ist. Das kann mal klassisch, mal elektronisch ausfallen. Im Kulturtreff Plantage, der demnächst umzieht, gibt es den Murnau-Film von 1922 am Sonnabend ab 20.30 Uhr im Hof. Es spielt das Caspervek Ensemble, teilweise improvisiert und mit einem spannenden Instrumentarium. Anmeldung: kulturtreff.plantage@htp-tel.de oder (0511) 496414.

Das junge authentische Theater

„Warum nicht“ in der Commedia Futura Quelle: Commedia Futura

Wer meint, Theater sei nichts mehr für Jugendliche, kann am Wochenende in der Eisfabrik was lernen. „Warum nicht?“, fragen dort Jugendliche, die in einem sogenannten Bewegungstheater ihre Geschichten erzählen. Unter der Leitung von Jacek Darwicki zeigt die Jugendabteilung der Commedia Futura, was sie bewegt, vor allem im Bezug auf Partnerschaft und Bindung. Die Jugendlichen spielen nicht nur, sie haben das Stück mitentwickelt. Viel näher kann man ihren Gefühlen und Ansichten als Theaterzuschauer also nicht kommen. Für Sonnabend und Sonntag (und auch Montag), jeweils 20 Uhr, können Interessenten Plätze reservieren – und zwar hier: commedia-futura.de

Handgemachtes bei Faust

Die Warenannahme auf dem Faust-Gelände lädt für Sonnabend zum Outdoor-Markt „Handgemacht“ ein. Kleidung, Seife, Accessoires, Kunst – alles da, und das nicht von der Stange und zu erschwinglichen Preisen. 10 bis 18 Uhr.

Skaten und Tanzen

Hält am Gleis D: Kaak. Quelle: Nico Malkov

Das „Skate & Destroy“-Festival klingt brachialer, als es ist. Vor der Skatehalle am Gleis D am Nordstadtrand gibt’s neben Sport auf Rollen Musik von den Bands Lady Crank, Golden Soldier, Kaak und Catapults. Sonnabend ab 17 Uhr. Karten: spider-promotion.de

GaF nimmt Corona in den Fokus

Abgesperrter Spielplatz in Hamburg während des Lockdowns im Frühjahr 2020 – aus der Serie „Restricted Area“. Quelle: André Lützen

Internet, Zeitungen, Social Media – Corona-Fotos gibt es wirklich genug. Aber was in der Galerie für Fotografie (GaF) in den kommenden Wochen zu sehen ist, zeigt die Pandemie und des Menschen Umgang mit ihr aus einem anderen Winkel. Wie die Kinderschaukel, mit Flatterband abgesperrt und in Dunkelheit mit Blitz aufgehellt. Es sieht gespenstisch aus, in Dringlichkeit aufgenommen, wie ein Tatort. Dabei soll das Flatterband verhindern, dass es zum Corona-Tatort wird. André Lützen hat die Szene und andere in dieser Optik aufgenommen, „Restricted Area“ ist eine von sechs Arbeiten, die die sehenswerte Ausstellung „Lockdown Corona“ in der GaF in der Eisfabrik, Seilerstraße 15D, bis zum 22. August zeigt, donnerstags bis sonntags, 12 bis 18 Uhr.

Gesundes Hanno-Park-Finale

Der Hanno-Park lockt auf den Schützenplatz. Quelle: Rainer Dröse

So sehr man dem Hanno-Park, den Schaustellern und den Besuchern Erfolg und Spaß und an diesem Wochenende noch einmal gutes Wetter wünscht, so sehr kann man nur hoffen, dass es ihn nie wieder geben muss, sondern dass der Schützenplatz im Jahr 2022 das nächste große Schützenfest erlebt. Das Ersatzprogramm konnte sich nichtsdestotrotz sehen lassen, und an diesem Wochenende geht es final rund. Karussellfans haben eine gute Auswahl, können an Ketten durch die Luft segeln und Autoscooter fahren. Und was haben Mediziner eben hier unlängst nach einer Ortsbegehung zu Protokoll gegeben? Volksfeste sind gesund! Karussells stärken das vestibuläre System. Und das muss man nicht mal wissen, das kann man im Wortsinne erfahren. Na, worauf warten Sie noch? Bis Sonntag haben Sie Zeit! Geöffnet ist jeweils von 14 bis 23 Uhr. 83 Schausteller vorwiegend aus Norddeutschland beteiligen sich. Riesenrad, Autoscooter, Kettenkarussell, Achterbahn und Wildwasser sind unter anderem dabei. Am Tor müssen Besucher 2 Euro – als Hygiene-Entgelt – zahlen, denn ein zumindest kleiner Eintrittspreis ist für die genehmigte Nutzung als Freizeitpark vorgeschrieben.

Arne Jacobsen als Architekt

„Gesamtkunstwerke" eine Ausstellung im Arne-Jacobsen-Foyer am Galeriegebäude Herrenhausen. Quelle: Irving Villegas

„Dieses Haus ist wie ein perfekt zugeschnittenes Kleid“, hat eine Bewohnerin vor nicht allzu langer Zeit über eines der Atriumhäuser im Berliner Hansaviertel gesagt. So eine Einordnung dürfte zum Wohlklingendsten zählen, was Architekten über ihre Arbeit zu hören bekommen. Den Dänen Arne Jacobsen verbindet man eher mit Möbeldesign als mit Bauwerken. Um diesen Eindruck ein wenig zu erweitern, ist Herrenhausen ein idealer Ort. Genauer: das Arne Jacobsen Foyer am Großen Garten, in dem nun die Ausstellung „Gesamtkunstwerke“ mit Architektur von Arne Jacobsen und seinem oft unterschlagenen Kompagnon und Landsmann Otto Weitling zu sehen ist.

Die Ausstellung ist bis zum 29. August zu sehen, zu den Öffnungszeiten des Gartens, der Besuch der Schau ist im Ticketpreis für den Garten enthalten.

Im Bett bei Eintracht

Nachte Tatsachen im Neuen Theater. Quelle: Oliver Vosshage

Das Neue Theater kommt an die Oberfläche. Weil die Kellerbühne an der Georgstraße coronabedingt noch nicht wieder bespielt werden kann, macht sie nun überirdisch weiter. Beim VfL Eintracht hat man Unterschlupf gefunden, auf dem Vereinsgelände an der Hoppenstedtstraße ein schickes, luftiges Draußen-Theater mit Dach aufgestellt – und es geht gleich richtig zur Sache. „Nackte Tatsachen“ heißt die Komödie von Kerry Renard, bei dem sich in der Regie von Florian Battermann zwei Kumpels eines Morgens nackt im Bett angekettet finden. Als die Frauen der beiden auftauchen, herrscht Erklärungsnot, und genau da fängt Boulevardtheater ja richtig an. Freitag bis Sonntag jeweils 17 und 20 Uhr und den ganzen Sommer bis 29. August. Alle Infos und Karten hier.

Illumination im Großen Garten

Die illuminierte Fontäne im Großen Garten. Quelle: Hassan Mahramzadeh

Der Große Garten in Herrenhausen erstrahlt an diesem Wochenende wieder in festlichem Licht. Bei der Illumination sind Hecken, Skulpturen, Brunnen und Fontänen in effektvolles Licht getaucht. Der Eintritt beträgt 4 (ermäßigt 3) Euro. Kasse und Garten an der Alte Herrenhäuser Straße 1 öffnen um 20 Uhr, die Illumination läuft Sonnabend von 22 bis 23 Uhr.

Das sind Hannovers schönste Biergärten

Sportlich, sportlich!

Hier hat Hannover einen Lauf. Quelle: imago/Archiv

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Eine Mischung zwischen Frisbee und Golf – das ist Diskgolf. Quelle: Sandra Remmer

Diskgolf: Diese noch junge Sportart ist ganz klar ein Exot abseits olympischer Routinen – aber umsonst und draußen zu praktizieren. Es geht um eine Mischung aus Frisbee und Golf. In Hannover gibt es zwei große, öffentlich zugängliche Plätze: der Discgolf-Parcours in Roderbruch-Nord und einer in Vahrenheide. Am Wochenende muss man jedoch seine eigenen Scheiben mitbringen, vor Ort werden diese in der Regel nämlich nur unter der Woche verliehen. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich aber auch mit mehreren Personen und nur einer Scheibe schon eine Menge Spaß haben. Nähere Informationen finden Sie hier.

Tischtennis: Tischtennis ist sicherlich weitaus bekannter als Discgolf, und in Hannover gibt es viele Platten, auf denen an der frischen Luft gespielt werden kann. Man findet sie beispielsweise am Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede, auf dem Moltkeplatz oder nahe der Faust-Wiese zu Füßen des Lindener Heizkrtaftwerks am Ihme-Ufer.

Reiten: Ponyreiten mitten in der Stadt? Das geht im Reitstall Stolberg an der Lindemannallee 27. Kinder ab drei Jahren dürfen hier auf einem Pony über die Alte Bult reiten. Das Areal war schon zu Kaisers Zeiten ein Exerzier- und Paradeplatz der Kavallerie, später dann Hannovers erste Pferderennbahn mit Feine-Leute-Tribüne, billigen Plätzen fürs Volk und vielen Wettbüros – erst Anfang der Siebzigerjahre zog sie nach Langenhagen auf die „Neue Bult“. Am Wochenende ist das Reiten auf der Alten Bult ab 11 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit möglich (unter der Woche erst ab 15 Uhr). Die Kinder sollten einen Fahrrad- oder Reithelm mitbringen und feste Schuhe tragen. Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine Viertelstunde 4 Euro.

Die Maschseeflotte sticht wieder in See

Kapitän und Betriebsleiter Jens Treudler darf das Kommando zum Ablegen geben. Quelle: Christian Behrens

Wegen der Corona-Pandemie ist die Maschsee-Flotte später als üblich in die Saison gestartet. Doch inzwischen täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr mindestens eines der vier Boote zur vollen Stunde an der Anlegestelle Fackelträger am Nordufer ab. „Wir können die regulären Rundfahrten anbieten“, sagt Kapitän und Betriebsleiter Jens Treudler. Weitere Details zu Preisen und Anlegestellen lesen Sie hier.

Hauptstadtgeschichten: Im Bürgersaal des Neuen Rathauses wird zurzeit eine sehenswerte Fotoschau gezeigt, die einen Überblick über die Geschichte Hannovers als Landeshauptstadt gibt – was sie nun seit 75 Jahren ist. Am Wochenende ist die Schau jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet (bis zum 18. Juli). Alle weiteren Informationen und mehr Details finden Sie hier.

Von HAZ