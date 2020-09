Die Erzählkünstler starten wieder

Das Festival der Erzählkunst hat sich in Hannover etabliert. An diesem Wochenende geht es wieder los. In der Lister Markuskirche, Oskar-Winter-Straße 7, wird Erzählerin Katharina Ritter am Sonnabend um 19 Uhr die Geschichte über den weißen Tod, die Lawinengefahr in den Bergen, vorlesen.

Am Sonntag um 15 Uhr heißt es „Neues Spiel, neues Glück“ auf „Noahs Reise“, einem Musicalmärchen für die ganze Familie. Bereits um 10.30 Uhr gibt es auch eine Bibelerzählung – beim Gottesdienst mit Pastor Bertram Suppe und Erzählerin Jana Raile.

Im letzten Jahr war Rafik Schami zu Gast. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Bang Bang“ im zweiten Anlauf

Eine Szene aus dem Programm Bang Bang im GOP. Quelle: Frank Wilde

Es hieß schon einmal „Bang Bang“ im GOP, in der ersten Jahreshälfte, aber nur an wenigen Abenden. Dann kam die Pandemie, und alles war anders. Ein halbes Jahr später gibt es nun einen neuen Anlauf für „Bang Bang“. Mit einer Mischung aus Komik, Theater und Akrobatik läuft die Show nun wieder. Die Zeit des coronabedingten Stillstands hat das Team des GOP genutzt, um ein Hygiene- und ein Bestuhlungskonzept zu erarbeiten. Ein Austausch der Sitzmöbel war zwar bereits vor Corona in Planung – die Umsetzung musste jedoch an die aktuellen Vorschriften angepasst und entsprechend verändert werden.

Das Programm dauert 90 Minuten. Quelle: Frank Wilde

Gemütliche Sessel, kleinere Tischgruppen und elegante Sofas bieten den Gästen nun mehr Freiraum und Sicherheitsabstand. Alle Möbel wurden eigens für das GOP konzipiert. In einer 90-Minuten-Version präsentiert das internationale Ensemble dem Publikum eine Essenz der „Bang Bang“-Originalshow. Unterhaltsame Komik mit rührenden Momenten und kunstvoller Akrobatik – geht auch in anderthalb Stunden am Stück.

Die Show ist am Sonnabend um 21 Uhr zu sehen, am Sonntag um 14 und um 17 Uhr. Die Aufführung am Sonnabend um 18 Uhr ist bereits ausverkauft. Tickets kosten zwischen 35 und 49 Euro und können online gekauft werden.

Ein großes Konzert für die gute Sache

Ania Vegry tritt im Großen Sendesaal auf. Quelle: Unbekannt

Benefiz heißt helfen. Und es heißt Zusammenschluss für die gute Sache. Wie bei dem Projekt Music Live Now, gegründet von Yehudi Menuhin, für das sich seit Jahren Künstler auch in Hannover engagieren und Pro Musica und die NDR-Radiophilharmonie gemeinsam ins Zeug legen, um soziale Projekte zu unterstützen. Am Sonnabend um 19.30 Uhr treten im Großen Sendesaal, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22, unter anderem Ania Vegry und vier Stipendiaten des Vereins Live Music Now Hannover auf. Die Radiophilharmonie Hannover unter Andrew Manze spielt Werke von Ravel, Mozart, Dvorak und anderen. Um 18.30 Uhr gibt es eine Einführung von Christian Edelmann. Die Karten kosten zwischen 65 und 25 Euro. Die Tickets können derzeit nicht online, sondern nur telefonisch unter (0511) 36 38 17 und per E-Mail an info@promusica-hannover.de erworben werden.

Jazz machen und drüber sprechen

Johannes Berger moderiert die Veranstaltung. Quelle: WBH-Termine

Man soll nicht über Musik reden, man soll sie machen – oder hören. Ja, oder man macht beides. Beim „Jazz’n Poetry“ in der Warenannahme bei Faust, Zur Bettfedernfabrik 3, treten Damen und Herren des Worts auf, die das in Sprache kleiden, was eine Combo zwischendurch spielt. Das Format hat sich bewährt und bringt überdies Menschen zusammen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen. Am Sonnabend um 20 Uhr geht es los auf dem Faust-Gelände. Johannes Berger (auch als Rapper Yunus bekannt) moderiert, der Rest rezitiert, musiziert und improvisiert. Die Teilnahme kostet 12, ermäßigt 9 Euro.

Premiere für neue Programmreihe

Das Step by Step in der Melanchthonstraße 58 startet die neue Programmreihe „Varianze“. Die Tanzschule und Bühne versucht gerade, mit kleinen Schritten wieder aus dem Tal des Corona-Tiefs zu kommen. Dazu soll am Sonnabend um 20.20 Uhr auch eine Mix-Show mit Comedian Detlef Winterberg, Jongleur Andy Jordan und Artistin Rosalie Held beitragen. Tickets kosten 26, ermäßigt 22 Euro und können unter der Telefonnummer (0163) 688 688 9 oder per E-Mail an tickets@stepbystep-hannover.de bestellt werden.

Hobby-Kunstausstellung in Lehrte

Angela Stamme aus Misburg zeigt ihre Licht-Objekte bei der Ausstellung 2018. Quelle: Oliver Kühn

Alle zwei Jahre ist es im Herbst in Lehrte Tradition, dass die große zweitägige Hobby-Kunstausstellung im Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Straße 16, stattfindet. Auch in diesem besonderen Jahr laden rund 40 Aussteller jeweils am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr dazu ein. Unter anderem werden Schmuck- und Holzarbeiten, Buchbindearbeiten, Handarbeitstechniken, Puppen und Puppenkleidung, Malerei, Kunst der viktorianischen Zeit, Upcycling sowie Leporellos gezeigt. Die Besucher müssen sich an die bestehenden Hygieneregeln halten, der Eintritt kostet 1 Euro, Kinder zahlen 50 Cent.

Jeder läuft für sich

Der für Sonnabend geplante Hannoversche Stiftungs-Lauf rund um den Märchensee muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. „Wir wollen kein Risiko eingehen. Aus Infektionsschutzgründen verschieben wir unseren vierten Stiftungs-Lauf in das nächste Jahr“, sagte Ursula Schroers, Vorstandsvorsitzende der Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide.

Doch einen Ersatz haben die Organisatoren gemeinsam mit der Linden-Limmer-Stiftung gefunden. Unter dem Motto „Solo auf zwei Laufschuhen für den guten Zweck“ können Läufer am Sonnabend und Sonntag ihre eigenen Trainingsstrecken nutzen. „Dabei ist es egal, ob die Teilnehmer ihre Laufstrecken in Linden, Vahrenheide, Ricklingen oder in einem anderen Stadtteil haben“, teilen die Organisatoren mit.

Der Lauf um den Märchensee musste in diesem Jahr abgesagt werden. Quelle: Archiv

Jeder könne zu einer beliebigen Zeit an einem der beiden Tage loslaufen. Die Organisatoren bitten die Teilnehmer aber, sich für die Solo-Lauf-Aktion per E-Mail an stadtteilstiftung@htp-tel.de oder per SMS oder telefonisch unter (01 63) 9 77 77 69 anzumelden. Die Teilnahmegebühr von 10 Euro können die Läufer auf das Konto der Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide überweisen: Sparkasse Hannover, IBAN DE 73 2505 0180 0000 3433 31.

„Furor“ im Theater in der List

Mit dem Stück „Furor“ hat das Theater in der List, Spichernstraße 13, seine Corona-Pause beendet. Am Sonnabend um 20 Uhr wird das Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz noch einmal gezeigt. Es handelt von dem Ministerialdirigenten Heiko Braubach, der in einen Unfall verwickelt ist. Er fährt – schuldlos – einen Jungen an, der danach für immer im Rollstuhl sitzen wird. Der Cousin des Schwerverletzten versucht, den Unfallfahrer zu erpressen – ein Schlagabtausch entwickelt sich.

Das Stück „Furor“ im Theater in der List. Quelle: Joachim Giesel

Einlass für das Theaterstück mit Inga Kolbeinsson, Frederik Reents und Willi Schlüter unter der Regie von Kay Szacknys ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, mit HAZ-Abo-Plus 15 Euro und für Studenten 13 Euro. Karten können online unter theaterinderlist.jimdo.com/tickets erworben werden, dort finden Interessierte auch weitere Termine.

Wochen- und Bauernmärkte

Herrenhausen : Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr)

: Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr) Linden: Lindener Marktplatz (8 bis 13 Uhr)

Linden-Nord : Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr)

: Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr) Misburg : Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr)

: Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr) Mitte : Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr)

: Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr) List: Moltkeplatz (8 bis 13 Uhr)

Bult : Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr)

: Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr) Zoo: Platz an der Friedenskirche (8 bis 13 Uhr)

Weitere Termine am Sonnabend: OPER 19.30 Uhr: Opernhaus (Opernplatz 1) Don Giovanni, in einer gekürzten, szenisch ein- gerichteten Fassung. THEATER 18–21 Uhr: Bunker (Weidendamm 44) Doppelhelix, begehbare Installation. 19.30 Uhr: Schauspielhaus (Prinzenstr. 9) Die Politiker, von Wolfram Lotz. 20 Uhr: Hinterbühne (Hildesheimer Str. 39a) Alles, was recht ist ... und ich hab’s! 20 Uhr: Theater an der Glocksee (Glockseestr. 35) Auf der Suche nach der Stille. 20 Uhr: Commedia Futura Eisfabrik (Seilerstr. 15f) Zero, Tanztheater. KONZERTE 18 Uhr: Hölderlin Eins (Hölderlinstr. 1) Tschida Ensemble, Reservierungen unter info@hölderlin-eins.de. JAZZ, ROCK, POP 20 Uhr: DHC-Hannover (Sporthalle, An der Graft 3) Kunstfestspiele Herrenhausen: Second Self – Beethoven Resurrection. 20 Uhr: Elfie & Ignaz (Oberstraße 8) Konzertreihe Zwischen die Ohren, Anmeldung unter Tel. 70 89 85. 20 Uhr: Brauhaus Ernst August (Schmiedestr. 13) Brauhaus Live Dinner. 20 Uhr: Motel California (Parkplatz, Eisenstr. 14, Isernhagen H.B.) Mutz & The Black- eyed Banditz, Rock, keine Abendkasse. 20 Uhr: Theater am Aegi (Aegidientorplatz 2) Die Unmöglichen, Lesung! VORTRÄGE, LESUNGEN 18 Uhr: Festivalzelt (Herrenhäuser Straße 3) Kunstfestspiele Herrenhausen: Talk mit Michel van der Aa. Festivalzelt (Herrenhäuser Straße 3) Kunstfestspiele Herrenhausen: Talk mit Ingo Metzmacher. VERANSTALTUNGEN 7 Uhr: Block 60 (Badenstedter Str. 60) Lindener Trödelei, Flohmarkt. 11–15 Uhr: Hölderlin Eins (Hölderlinstr. 1) Informationstag: Selbst gemacht und Müll gespart, Anmeldungen: kleefeld-unverpackt@30625bvk.de. 14 Uhr: Limmerstraße (vor den Hochhäusern ( Toblerone)) Fanny-, Fortuna- und Viktoriastraße, Rundgang, Anmeldungen unter Tel. (0160) 96 75 44 10. 14 Uhr: Herrenhäuser Gärten (Infopavillon, Herrenhäuser Str. 4) Sophies Garten, Szenische Führung, Anmeldung unter Tel.1694166. 15 Uhr: Hunde-Übungsplatz (Sommerlindenallee 19) Trainieren und Freilauf mit Hunden, Deutscher Pudel-Klub. 20 Uhr: Ernst-August-Denkmal (Hauptbahnhof) Hannover-Revue, musikalischer Spaziergang durch das 20. Jahrhundert, Anmeldung unter Tel. 1 69 41 66. KINDERKRAMS 10 Uhr: Alte Mühle (Hermann-Löns-Park 3) Hermann-Löns Park: Wasserfor- scher, Experimente und Erzählungen, für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre, Anmeldung erforderlich unter Tel. 16 84 38 01. 15 Uhr: Wunstorfer Landstraße (Am Garteineingang neben Hausnummer 73) Liebesäpfel und brennender Kalk, Familientour durch den Willy-Spahn-Park, für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre, Anmeldung erforderlich unter Tel. 16 84 38 01.

So wird das Wetter am Wochenende

Von HAZ