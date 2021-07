Ein Fest für Gartenfreunde

Es fällt wie im vergangenen Jahr ein bisschen kleiner aus als vor Corona, und statt des klassischen Pfingsttermins ist es das erste Augustwochenende. Aber das Wichtigste: Das Gartenfestival Herrenhausen findet statt. Am Wochenende öffnet es für die zahlreichen Freunde der Gartenkultur und die, die diesmal zu Hause urlauben und es sich noch ein bisschen schöner machen wollen: Suchen, stöbern, kaufen, fachsimpeln – die Experten an den Ständen haben nicht nur Tulpenzwiebeln, Accessoires aus Ton, Stein, Holz oder Trendmöbel zu bieten, sondern auch den einen oder anderen wertvollen Gestaltungs- oder Pflegetipp. Wetterbeständige, pulverbeschichtete Gartenmöbel findet man ebenso wie kleine, dralle Stinkefingerskulpturen oder Hostas, grüne Blattschmuckstauden, die sich in ihrer Vielfalt großer Beliebtheit bei Kennern erfreuen. Es gehe auch darum, sich von Baumarktware zu unterscheiden, sagt eine der beiden Organisatorinnen, Christine Koch.

Mehr Wagen wagen: Das rollende Cafe Indonesia mit Inhaberin Marissa Wennars. Quelle: Rainer Droese

Das Rahmenprogramm mit Veranstaltungen am Leibniztempel fällt diesmal coronabedingt aus, um Ansammlungen zu vermeiden. Auch die Zelte stehen weit genug auseinander, es gibt einen zweiten Eingang, Tickets können im Vorverkauf oder vor Ort am Auto gekauft werden, um auch hier Schlangen zu vermeiden.

Das Festival ist geöffnet von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Tickets kosten 12, ermäßigt 9 Euro, das Wochenendticket 18 Euro, Kinder bis 17 Jahre zahlen keinen Eintritt. Onlinebuchungen sind hier möglich.

Erster Heimsieg für 96?

Spaß bei der Arbeit: Philipp Ochs (links) und Linton Maina. Quelle: Florian Petrow

Nun geht es also wieder los in der HDI-Arena – nicht nur mit Heimspielen der Roten auf dem Rasen, sondern auch mit Publikum auf den Rängen. Gut 22 .000 dürfen bei der Premiere gegen Aufsteiger Hansa Rostock mitfiebern, mit rund 15 .000 Fans rechnet 96. Das wäre eine in der Corona-Zeit stattliche Kulisse und guter Rückhalt für die Mannschaft von Neu-Trainer Jan Zimmermann, die sich mit dem guten Auftaktspiel in Bremen Aufmerksamkeit erarbeitet hat. Um 13.30 Uhr geht es am Sonnabend los. Alle Infos zum Stadionbesuch und Tickets auf hannover96.de.

Sommernacht mit Blues und Soul

Im Garten: Bonita & The Blues Shacks Quelle: hfr

Die Sommernächte im Gartentheater Herrenhausen haben allein schon wegen des Spielorts etwas ganz Lässiges. Am Sonnabend ist dort unter anderem Delta-Blues zu hören, der in diesem Fall nichts mit Corona zu tun hat, sondern von Könnern des Fachs musiziert wird. Bonita & the Blues Shacks entführen das Publikum in die Welt von Blues und Soul, von Chicago- und Louisiana Blues, von Etta James und Ann Pebbles. Beginn ist um 20.30 Uhr, Karten gibt es unter anderem im HAZ-Ticketshop.

Trends für Heiratswillige

Fein: Hochzeitstrends gibt’s am Wochenende im im Helmkehof. Quelle: Hochzeitsmesse, Deko

„Herzstück“ ist ein ziemlich idealer Begriff für eine Hochzeitsmesse, und er umschreibt das, was der „Salon #5“ im Sinn hat, recht gut. DieHochzeitsmesse am Wochenende im Helmkehof zeigt alles, was Heinratswillige brauchen könnten. Vom Kleid über die Tischdeko bis zur üppigen Torte. „Modern und stilvoll“ steht in der Helmkestraße 5a in Hainholz im Vordergrund, am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr bieten mehr als zwei Dutzend Anbieter Trends zum Thema an. Tickets unter hochzeit@helmkehof.de.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Guter Sound im Hinterhof

Oxana Voytenko singt in der Südstadt. Quelle: privat

Der Kultursommer der Region war 2020 coronabedingt eine Notausgabe. Die diesjährige Form ist deutlich normaler. Aber die Hinterhofkonzerte kamen seinerzeit so gut an, dass es sie nun wieder gibt. Den Auftakt macht an diesem Sonnabend die Sängerin Oxana Voytenko, die mit ihrem Quartett um 17 und 19 Uhr zwei Hinterhöfe in der Südstadt zum Klingen bringen wird. In den folgenden Wochen folgen weitere Hinterhofkonzerte in ­Linden, der Oststadt und der Nordstadt. Anmelden muss man sich unter kontakt@­cityofmusicradio.de. Ebenfalls am Sonnabend spielen um 20 Uhr beim Kultursommer das Leo Betzl Trio spektakulär handgemachten Techno im Amtsgarten des Neustädter Schlosses Landestrost. Tickets gibt es hier.

Im Bad mit Kafvka

Machen Rick- zu Rocklingen: Kafvka. Quelle: WBH

Das Ricklinger Bad ist derzeit nicht nur Schwimmort, sondern auch das Rocklinger Bad. Das „Komm raus“-Festival, eine Kooperation hannoverscher Clubs und Veranstalter, geht ins zweite Wochenende – wieder mit vollem Programm. Nach dem Auftakt am Freitag, übernimmt am Sonnabend um 19 Uhr das „Bei Chez Heinz“ mit der Berliner Band Kavfka und Rapperin Finna im Vorprogramm. Am Sonntag um 20 Uhr stellt die dreibärtige Indiegröße The Notwist „Vertigo Days“ vor, das erste Album seit sechs Jahren. Das Kulturzentrum Faust präsentiert. Alle Infos gibt es hier.

Wunderbares im GOP

Wunderbar, GOP Quelle: Handout

Das GOP hat wieder geöffnet. Mit neuer Bestuhlung inklusive Sofas, mit einem kulinarischen Angebot – und natürlich mit einer Show, deren Name das Comeback des Varietés im Georgspalast nicht besser beschreiben könnte: „Wunderbar“ spielt vor einer langen Theke, die von den Künstlern mit einbezogen wird. Unter anderem zeigen ihre Kunst die „Barchefinnen“ Ruth von Chelius und Birgit Lünsmann, das Duo Fabulous, Verbiegekünstler Andalousi und der Seifenblasenkünstler Darren Burrell. Showtime ist donnerstags und freitags um 20 Uhr, sonnabends und sonntags um 14 und 17 Uhr.

Jazz und Küchenkunst

Das Kino im Künstlerhaus ist derzeit das Kino hinterm Künstlerhaus. Dort im Hof nämlich gibt es Open-Air-Filme: Am Sonnabend läuft in Originalfassung Bert Sterns Dokumentation „Jazz on a summer’s day“ über das Jazzfestival Newport im Jahr 1958. Am Sonntag sucht ein chinesischer Koch in Lappland einen Freund – es wird kulinarisch bei „Master Cheng in Pohjanjoki“. Karten und Infos gibt es hier.

GaF nimmt Corona in den Fokus

Abgesperrter Spielplatz in Hamburg während des Lockdowns im Frühjahr 2020 – aus der Serie „Restricted Area“. Quelle: André Lützen

Internet, Zeitungen, Social Media – Corona-Fotos gibt es wirklich genug. Aber was in der Galerie für Fotografie (GaF) in den kommenden Wochen zu sehen ist, zeigt die Pandemie und des Menschen Umgang mit ihr aus einem anderen Winkel. Wie die Kinderschaukel, mit Flatterband abgesperrt und in Dunkelheit mit Blitz aufgehellt. Es sieht gespenstisch aus, in Dringlichkeit aufgenommen, wie ein Tatort. Dabei soll das Flatterband verhindern, dass es zum Corona-Tatort wird.

André Lützen hat die Szene und andere in dieser Optik aufgenommen, „Restricted Area“ ist eine von sechs Arbeiten, die die sehenswerte Ausstellung „Lockdown Corona“ in der GaF in der Eisfabrik, Seilerstraße 15D, bis zum 22. August zeigt, donnerstags bis sonntags, 12 bis 18 Uhr.

Arne Jacobsen als Architekt

„Gesamtkunstwerke" eine Ausstellung im Arne-Jacobsen-Foyer am Galeriegebäude Herrenhausen. Quelle: Irving Villegas

„Dieses Haus ist wie ein perfekt zugeschnittenes Kleid“, hat eine Bewohnerin vor nicht allzu langer Zeit über eines der Atriumhäuser im Berliner Hansaviertel gesagt. So eine Einordnung dürfte zum Wohlklingendsten zählen, was Architekten über ihre Arbeit zu hören bekommen. Den Dänen Arne Jacobsen verbindet man eher mit Möbeldesign als mit Bauwerken. Um diesen Eindruck ein wenig zu erweitern, ist Herrenhausen ein idealer Ort. Genauer: Das Arne Jacobsen Foyer am Großen Garten, in dem nun die Ausstellung „Gesamtkunstwerke“ mit Architektur von Arne Jacobsen und seinem oft unterschlagenen Kompagnon und Landsmann Otto Weitling zu sehen ist. Die Ausstellung ist bis zum 29. August zu sehen, zu den Öffnungszeiten des Gartens, der Besuch der Schau ist im Ticketpreis für den Garten enthalten.

Im Bett bei Eintracht

Nackte Tatsachen im Neuen Theater. Quelle: Oliver Vosshage

Das Neue Theater kommt an die Oberfläche. Weil die Kellerbühne an der Georgstraße coronabedingt noch nicht wieder bespielt werden kann, macht sie nun überirdisch weiter. Beim VfL Eintracht hat man Unterschlupf gefunden, auf dem Vereinsgelände an der Hoppenstedtstraße ein schickes, luftiges Draußen-Theater mit Dach aufgestellt – und es geht gleich richtig zur Sache.

„Nackte Tatsachen“ heißt die Komödie von Kerry Renard, bei dem sich in der Regie von Florian Battermann zwei Kumpels eines Morgens nackt im Bett angekettet finden. Als die Frauen der beiden auftauchen, herrscht Erklärungsnot, und genau da fängt Boulevardtheater ja richtig an. Freitag bis Sonntag jeweils 17 und 20 Uhr und den ganzen Sommer bis 29. August. Alle Infos und Karten hier.

Illumination im Großen Garten

Die illuminierte Fontäne im Großen Garten. Quelle: Hassan Mahramzadeh

Der Große Garten in Herrenhausen erstrahlt an diesem Wochenende wieder in festlichem Licht. Bei der Illumination sind Hecken, Skulpturen, Brunnen und Fontänen in effektvolles Licht getaucht. Der Eintritt beträgt 4 (ermäßigt 3) Euro. Kasse und Garten an der Alte Herrenhäuser Straße 1 öffnen um 20 Uhr, die Illumination läuft Sonnabend von 22 bis 23 Uhr.

Das sind Hannovers schönste Biergärten

Sportlich, sportlich!

Hier hat Hannover einen Lauf. Quelle: imago/Archiv

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Eine Mischung zwischen Frisbee und Golf – das ist Diskgolf. Quelle: Sandra Remmer

Diskgolf: Diese noch junge Sportart ist ganz klar ein Exot abseits olympischer Routinen – aber umsonst und draußen zu praktizieren. Es geht um eine Mischung aus Frisbee und Golf. In Hannover gibt es zwei große, öffentlich zugängliche Plätze: der Discgolf-Parcours in Roderbruch-Nord und einer in Vahrenheide. Am Wochenende muss man jedoch seine eigenen Scheiben mitbringen, vor Ort werden diese in der Regel nämlich nur unter der Woche verliehen. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich aber auch mit mehreren Personen und nur einer Scheibe schon eine Menge Spaß haben. Nähere Informationen finden Sie hier.

Tischtennis: Tischtennis ist sicherlich weitaus bekannter als Discgolf, und in Hannover gibt es viele Platten, auf denen an der frischen Luft gespielt werden kann. Man findet sie beispielsweise am Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede, auf dem Moltkeplatz oder nahe der Faust-Wiese zu Füßen des Lindener Heizkrtaftwerks am Ihme-Ufer.

Reiten: Ponyreiten mitten in der Stadt? Das geht im Reitstall Stolberg an der Lindemannallee 27. Kinder ab drei Jahren dürfen hier auf einem Pony über die Alte Bult reiten. Das Areal war schon zu Kaisers Zeiten ein Exerzier- und Paradeplatz der Kavallerie, später dann Hannovers erste Pferderennbahn mit Feine-Leute-Tribüne, billigen Plätzen fürs Volk und vielen Wettbüros – erst Anfang der Siebzigerjahre zog sie nach Langenhagen auf die „Neue Bult“. Am Wochenende ist das Reiten auf der Alten Bult ab 11 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit möglich (unter der Woche erst ab 15 Uhr). Die Kinder sollten einen Fahrrad- oder Reithelm mitbringen und feste Schuhe tragen. Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine Viertelstunde 4 Euro.

Die Maschseeflotte sticht wieder in See

Kapitän und Betriebsleiter Jens Treudler darf das Kommando zum Ablegen geben. Quelle: Christian Behrens

Wegen der Corona-Pandemie ist die Maschsee-Flotte später als üblich in die Saison gestartet. Doch inzwischen täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr mindestens eines der vier Boote zur vollen Stunde an der Anlegestelle Fackelträger am Nordufer ab. „Wir können die regulären Rundfahrten anbieten“, sagt Kapitän und Betriebsleiter Jens Treudler. Weitere Details zu Preisen und Anlegestellen lesen Sie hier.

Hauptstadtgeschichten: Im Bürgersaal des Neuen Rathauses wird zurzeit eine sehenswerte Fotoschau gezeigt, die einen Überblick über die Geschichte Hannovers als Landeshauptstadt gibt – was sie nun seit 75 Jahren ist. Am Wochenende ist die Schau jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet (bis zum 18. Juli). Alle weiteren Informationen und mehr Details finden Sie hier.

