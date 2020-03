(Hinweis: Die Aufregung ist groß: Viele Menschen in und um Hannover fürchten, sich bei Veranstaltungen mit Corona zu infizieren. Deshalb kommt es derzeit vermehrt zu Absagen - auch weil die Veranstalter sich nicht nachsagen lassen wollen, Teilnehmer ihrer Veranstaltung hätten sich mit dem Virus infiziert. Hier finden Sie eine Liste mit Absagen, die bereits bekannt sind. Von den folgenden Terminen ist bislang von einer Absage nichts bekannt. Wir empfehlen Ihnen jedoch trotzdem, sich vor einem Spontanbesuch beim Veranstalter zu informieren.)

Massenmagnet Oerding

Fast ausverkauft: Johannes Oerding spielt in der ZAG-Arena. Quelle: Christian Behrens

Einer für alle: Wo immer man im Gute-Laune-Formatradio hinhört – Johannes Oerding ist schon da. Mit leichter Allzweck-Popkost, seiner markanten Stimme, ständiger Fernsehpräsenz und Liveshows ist er zu einem Massenphänomen geworden – was er mit seiner Promifreundin Ina Müller gemeinsam hat. Aber Oerding liefert auch unermüdlich ab – sechs Alben in zehn Jahren sind eine Hausnummer. Ein Resultat: Für das Konzert am Sonnabend in der ZAG-Arena, Expo Plaza 7, gibt es noch Restkarten für 41 Euro – allerdings sind diese eventuell sichtbehindert. Wer sich die Veranstaltung ab 19.30 Uhr trotzdem nicht entgehen lassen möchte, kann die Tickets in allen HAZ-Ticketshops und online bestellen.

Der Orient in Vahrenwald

Auch schon 2019 Scharazé beim Bauchtanz Quelle: Nico Herzog

Am Sonnabend von 12 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr taucht die Messe „World of Orient“ das Freizeitheim Vahrenwald in nahöstliches Flair. Neben Tanzaufführungen und einem Bauchtanzwettbewerb werden an der Vahrenwalder Straße 92 Workshops zu unterschiedlichen Themen und ein Basar angeboten. Mehr als 50 Aussteller zeigen orientalische Gewürze, Accessoires und Öle, dazu gibt es arabischen Tee zum Kaufen und zum Trinken. Am Sonntag können Besucher zusätzlich an neun kostenlosen Workshops teilnehmen. Ein Tagesticket inklusive der Open Stage und Vorträgen kostet 9 Euro, ein zwei Tage Kombiticket 15 Euro. Weitere Informationen bekommen Interessierte hier.

Dinosaurier auf dem Schützenplatz

Die Dino-Ausstellung auf dem Schützenplatz. Quelle: Insa Catherine Hagemann

Der gefährliche Tyrannosaurus Rex, der räuberische Velociraptor oder der gewaltige Brachiosaurus: Bis zu acht Meter hohe und 28 Meter lange, originalgetreu rekonstruierte Dinosaurier-Modelle können Interessierte seit Freitag auf dem Schützenplatz, Bruchmeisterallee 1A, besichtigen. Bis zum Sonntag, 22. März, begegnen die Besucher über 50 verschiedenen Dinosauriern. Zusätzlich können Interessierte auf einer großen Ausgrabungsplatte nach Fossilien suchen und anschließend Forschungsstationen in der mobilen Ausgrabungsstätte erkunden. Geöffnet hat die Ausstellung mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Kinder bis 14 Jahren zahlen 10, Erwachsene 12 Euro.

Stadt, Land, Frust

Die Versuchsanordnung geht so: Mann hat Liebeskummer, flieht aus der Stadt aufs Dorf seiner Eltern und merkt, dass das auch nicht wirklich besser ist. Dass diese Geschichte eine Frau aufgeschrieben hat, ist die eine bemerkenswerte Sache an „Nix passiert“, die andere ist der hehre Anspruch, mit den Gefühlen des Protagonisten das Psychogramm einer ganzen Generation abzubilden. Wer sich selbst ein Bild machen will, kommt am Sonnabend um 20 Uhr in den Pavillon, wo Kathrin Weßling, Autorin und Journalistin, aus ihrem neuesten Werk liest. Karten kosten für die Vorstellung an der Lister Meile 4 19, ermäßigt 16 Euro.

Das Erinnern nicht vergessen

Sammlung von Membranen in den Rosebusch Verlassenschaften. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Sie gehören zu den eindrucksvollsten Orten deutscher Erinnerungskultur: Die Exponate in den Rosebusch-Verlassenschaften in Ahlem, die das Ehepaar Almut und Hans-Jürgen Breuste zusammengetragen und kuratiert hat. Sie werfen ein ebenso künstlerisches wie brutales Bild auf deutsche Naziavergangenheit, lange Reihen von Feldbetten erinnern auf ein Ghetto im polnischen Lodz, gesichtslose Porträts lassen ein humanitäres Dilemma aktueller Flüchtlingsdramen aufscheinen. Am Sonnabend ist die Halle am Lindener Stichkanal von 15 bis 19 Uhr für das Publikum geöffnet. Außergewöhnliche Erinnerungskultur in einer Lagerhalle am Rosenbuschweg 9.

Kinderwald lädt zum Frühjahrsputz

Beim Frühlingsfest 2019 im Kinderwald im Mecklenheider Forst spielte das Wetter nicht ganz mit. Quelle: Villegas

Am Sonnabend veranstaltet der Kinderwald einen Kinderwaldaktionstag und öffnet seine Pforten für interessierte Kinder und Erwachsene. Gemeinsam mit den festen Gruppen des Kinderwaldes wird das Gelände gepflegt und für das neue Jahr eingerichtet - außerdem werden Führungen und eine Naturwerkstatt angeboten. Am Nachmittag gibt es Stockbrot und Kinderwaldpunsch an der Schulenburger Landstraße 331A. Der Treffpunkt ist an der Schutzhütte im Kinderwald, die Veranstaltung findet zwischen 11 und 16 Uhr statt. Es wird gebeten, Trinkbecher, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitzubringen. Weitere Informationen bekommen Interessierte hier.

Bilder von der Straße

„Theater des Lebens“ in der GaF – hier eine Szene von Fotograf Martynas Katauskas. Quelle: Martynas Katauskas

Was ist in der Fotografie echt? Straßenfotografie kommt zumindest ganz nah dran. Eigene Bildsprache, eigene Methoden – das „Theater des Lebens“. Eine Ausstellung mit diesem Titel hat gerade in der GaF auf dem Südstädter Eisfabrikgelände, Seilerstraße 15d, begonnen, rund 100 Fotografen zeigen ihre Aufnahmen. Paparazzi des Unspektakulären zeigen ungestörtes Leben – und zeichnen das Bild einer Epoche. Bis zum 15. März, donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Tempo-Shakespeare

Man könnte es so sehen: Das Figurentheaterhaus Theatrio hat etwas für vielbeschäftigte Freunde der englischen Klassiker: „Shakespeare in Eile“ heißt der Schnelldurchlauf, er beginnt am Sonnabend um 20 Uhr im Haus am Großer Kolonnenweg 5. Das Stück ist für Erwachsene geeignet, Karten kosten 8 Euro und können online reserviert werden.

Finale der Camper im GOP

Camper im GOP. Quelle: Moritz Frankenberg

Es ist eigentlich noch etwas früh für Camping, aber im GOP fangen sie schon mal an –und hören an diesem Wochenende auch schon wieder auf. Zehn Künstler schlagen in der Show ihre Zelte auf der GOP-Bühne auf. Bis zum Sonntag gastiert „Camping“ im Varieté an der Georgstraße – es ist zugleich eine Leistungsschau der modernen kanadischen Artistikszene. Diese zeichnet sich vor allem durch Vielseitigkeit aus. Eine Cyr-Rad-Künstlerin, die auch Geige spielt, ein Bodenakrobat, der auch jongliert, ein komisches Talent bei allen – die quirlige Show verbindet künstlerischen Anspruch mit augenzwinkernder Lässigkeit. Am Sonnabend beginnen die Aufführungen um 18.30 und 21.30 Uhr, am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Tickets kosten zwischen 24 und 44 Euro, es gibt noch Restkarten.

Jazzchor der Hochschule spielt im Theater am Aegi

Die Vivid Voices. Quelle: Hans&Jung-GbR

Vivid Voices, der Jazzchor der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, besteht aus Studenten verschiedenster klassischer und jazzorientierter Studiengänge: Schlagzeuger, Trompeter, Sänger, Organisten, Saxophonisten und Pianisten. Die 31 Stimmen des A-Capella-Chores Vocal Line vereinen Einflüsse aus Jazz, Pop und Rock und ergänzen die Veranstaltung. Das Doppelkonzert beginnt am Sonnabend um 20 Uhr im Theater am Aegi, Aegidientorpatz 2. Tickets kosten 15 Euro.

Wochen- und Bauernmärkte

Herrenhausen : Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr)

: Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr) Linden: Lindener Marktplatz (8 bis 13 Uhr)

Linden-Nord : Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr)

: Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr) Misburg : Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr)

: Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr) Mitte : Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr)

: Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr) List: Moltkeplatz (8 bis 13 Uhr)

Bult : Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr)

: Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr) Zoo: Platz an der Friedenskirche (8 bis 13 Uhr)

Flohmarkt in Hannover

Der Flohmarkt am Hohen Ufer in der Altstadt ist immer gut besucht. Quelle: Kristoffer Finn

Jeden Sonnabend lädt die Altstadt Hannovers zum Flanieren über den Flohmarkt am hohen Ufer ein. Von Sammlerstücken bis Werkzeug ist für jeden was dabei. In der Wintersaison ist der Flohmarkt von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Das ist sonst noch in Hannover los:

Weitere Termine am Sonnabend: OPER 19.30 Uhr: Opernhaus (Opernplatz 1) II Barbiere di Siviglia / Der Barbier von Sevilla, Oper von Gioachino Rossini. THEATER 16, 19.30 Uhr: Neues Theater (Georgstraße 54) Nackte Tatsachen, Komödie von Kerry Renard. 19.30 Uhr: Mittwoch-Theater (Am Lindener Berge 38) Franz Kafka. Die Verwandlung, Ein Bericht für eine Akademie. 19.30 Uhr: Ballhof Eins (Ballhofplatz 5) Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit, von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. 19.30 Uhr: Schauspielhaus (Prinzenstraße 9) Weltmeister, von Nina Gühlstorff und Ensemble. 19.30 Uhr: Theaterwerkstatt im Pavillon (Lister Meile 4) Herzlich Willkommen!, Tanztheater. 20 Uhr: Commedia Futura Eisfabrik (Seilerstraße 15f) tanzOFFensive 2020: Who's afraid of the big bad wolf. 20 Uhr: Alte Tankstelle (Striehlstraße 14) Die Unberührbaren, Teil 3 der Trilogie Inside – Outside – Nowhere. 20 Uhr: Faust, Warenannahme (Zur Bettfedernfabrik 3) Jagd auf den Werwolf, Interaktives Horror-Theater. VARIETÉ, KABARETT 20 Uhr: Theatersaal Langenhagen (Rathenaustraße 14, Langenhagen) World of Orient. 20 Uhr: Stadtteilzentrum Ricklingen (Ricklinger Stadtweg 1) Täuschungsmanöver – unter dem Meer, Travestieshow. 20 Uhr: TAK – Die Kabarett-Bühne (Am Küchengarten 3–5) Hans Gerzlich, Und wie war dein Tag, Schatz? Kabarett. 20 Uhr: Hinterbühne ( Hildesheimer Straße 39a) Jan Forster, (K)ein mentaler Unfug, Zaubershow. 20 Uhr: Kleinkunstbühne Hannover ( Gottfried-Keller-Straße 28–30) Jens Heinrich Claassen, Ich komm' schon klar, Kabarett. KONZERTE 11–13, 15–17 Uhr: HMTMH, Richard-Jakoby- Saal (Neues Haus 1) Meisterkurs mit IFF- Alumnus Prof. Igor Levit, Im Rahmen von 20 Jahre Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter ( IFF). 18 Uhr: Marktkirche (Hanns-Lilje-Platz 2) Orgelkonzert, Ulfert Smidt spielt Werke von César Franck und Brahms. 19.30 Uhr: FZH Lister Turm (Walderseestraße 100) Wandertag – Ein Chorkonzert mit KnappDaneben, wandern unter der Leitung von Dietmar Sander. JAZZ, ROCK, POP 15 Uhr: Café Anna Blume (Stöckener Straße 68) All that Jazz – Joerges und Hapsari Duo. 19.30 Uhr: Tanzschule Hoffmann ( Braunschweiger Straße 5b, Burgdorf) Let's Jazz, Ava Trio. 19.30 Uhr: Krass Unartig (Weidendamm 30) Leon Ladwig, Rock’ n’ Roll. 19.30 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Our Mirage, Vitja, Breathe Atlantis und The Narrator, Melodic Hardcore, Metal. 20 Uhr: Café Glocksee (Glockseestraße 35) Stonefield & Suzan Köchers Suprafon, Rock und Sixties-Beat. 20 Uhr: Béi Chéz Heinz (Liepmannstraße 7b) Downfall of Gaia, Implore und Bait, Black Metal und Grindcore. 20.30 Uhr: Alter Bahnhof Anderten (An der Bahn 2) Hannes Bauer, Rock'n'Roll. 21 Uhr: Brauhaus Ernst August (Schmiedestraße 13) Brauhaus Live: bäm & DJ Engin, Pop. PARTY 18 Uhr: Bar Romantis (Lavesstr. 64) Karaoke. 20 Uhr: Bronco's (Schwarzer Bär 7) Studio45, mit Peter und Thilo. 20 Uhr: Marlene (Prinzenstraße 10) Ü50-Party. 20 Uhr: Spokusa (Callinstraße 26a) Swing- Tanz Party mit Taster. 21 Uhr: Krökelbar (Georgstraße 50b) Party at Krökelbar, eine Zeitreise in die Musikgeschichte mit dem Thema Funky Moves & Rocking Beats. 21 Uhr: Capitol (Schwarzer Bär 2) Forever Young, Deine Party, Rock, Pop und Dance. 21 Uhr: Rocker (Reuterstr. 5) 4 ever Rock, Best of Rock. 21 Uhr: Funpark ( Expo Plaza 9) Outside World, mit Cherry Moon, Marusha, DJ Misjah u.a. 22 Uhr: Hangar No. 5 (Völgerstraße 5) Ramba Zamba Indoor Festival, House und Techno, mit Victor Ruiz, u.a. 22 Uhr: Schwule Sau (Schaufelder Straße 30a) Drag-Wonderland. 22.22 Uhr: SubKultur ( Engelbosteler Damm 87) eLectrO-Pop Party, mit DJ Lo-Renz. 23 Uhr: Béi Chéz Heinz (Liepmannstraße 7b) Bang Your Head, Rock und Schwermetall mit Mastermind Margodt. 23 Uhr: Faust, 60er-Jahre-Halle (Zur Bettfedernfabrik 3) Die 90er-Party, Grunge, Crossover, Briptop. 23 Uhr: Eve Klub (Reuterstraße 3–4) Disco Royale, mit DJ Reiner. 23 Uhr: Faust, Mephisto (Zur Bettfedernfabrik 3) Paradise Lost, House, mit Dirty Frequenz, u.a. 23.30 Uhr: Café Glocksee (Glockseestraße 35) Dubmosphere, DnB, Hip Hop und Bass Music mit DJ Rocket. 23.30 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2)Was hat Dich bloß so ruiniert, Indie, Rock, Rap, Pop und Reggae.

So wird das Wetter am Wochenende

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

