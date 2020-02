Welcher ist der beste Wein?

Gut 900 Weine können Gäste vor Ort verkosten. Quelle: Frank Wilde

Die Vielfalt des Weines präsentieren rund 90 Winzer auf der Messe „WeinHannover 2020“ am Sonnabend und Sonntag im Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3. Gut 900 Weine stehen zur Verkostung und zum Kaufen bereit. Geöffnet ist von 12 bis 18 Uhr, am Sonnabend noch eine Stunde länger. Alle Aussteller sind Winzer oder führen Familienweingüter. Die Messe richtet sich an Verbraucher wie an Fachpublikum. Karten kosten im Vorverkauf 13, an der Tageskasse 15 Euro.

Lesen Sie auch: 2018: Winzer präsentieren edle Tropfen im HCC

19. Aqua Sports Convention

13 Motto-Aquakurse bietet das Bad am Sonnabend an. Quelle: Katrin Kutter

Die 19. Aqua Sports Convention wird am Sonnabend im Vahrenwalder Bad, Vahrenwalder Straße 100, veranstaltet. Ab 17 Uhr stehen Fitness und Wassersport im Mittelpunkt: 13 Motto-Aquakurse bietet das Bad an – mit teilweise illustren Namen: Von Aqua Dance über Power Step bis zu Hardcore Biking oder Tabata reicht die Palette. In der Sauna können Interessierte ab 19 Uhr bei verschiedenen Spezialaufgüssen entspannen. Karten gibt es ab sofort an der Kasse des Vahrenwalder Bades im Vorverkauf für 13 Euro oder direkt am Veranstaltungstag für 15 Euro, ab 18.45 Uhr kosten sie nur noch 10 Euro.

Lesen Sie auch: Stöckener Bad feiert 50-jähriges Bestehen

Rap in der Swiss-Life-Hall

Mit seinem vierten Studioalbum „Drama“ ist der Rapper Shindy zu Gast in der Swiss Life Hall. Quelle: Instagram/Shindy

Mit den Singles „ Affalterbach“, „Nautilus“ und „DODI“ landete der Rapper Shindy drei Treppchen-Platzierungen in den Deutschen Charts. Nun ist Michael Schindler, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, am Sonnabend mit seiner „Untouchable“-Tour zu Gast in der Swiss Life Hall, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8. Neben seinem vierten Studioalbum „Drama“, das im Juli 2019 erscheinen, werden ab 20 Uhr Uhr auch alte Klassiker von Shindy erklingen. Die Tickets kosten 44,40 Euro und können in allen HAZ-Ticketshops sowie an der Abendkasse erworben werden. Einlass ist ab 18 Uhr.

Lesen Sie auch: Raffinierte Texte und ziemlich arrogant: So klingt Shindys neue Platte

„Alcina“ feiert Premiere

Lydia Steiers Inszenierung von Händels dramatischer Oper „Alcina“ feiert am Sonnabend im Opernhaus Hannover, Opernplatz 1, Premiere. Um 19.30 Uhr wechseln sich in der Oper Wut, Freude, Zärtlichkeit, Ratlosigkeit und Hoffnung stetig ab. Das im Jahr 1735 in London uraufgeführte Werk beinhaltet wohl eine der schönsten und berührendsten Barockarien der Geschichte. Das Stück wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Die Karten kosten 29,40 und 79,45 Euro und sind in allen HAZ-Ticketshops sowie online erhältlich.

Lesen Sie auch: Sängerin Aynur aus Istanbul fliegen im Opernhaus Herzen und Rosen zu

30 Jahre Herzen in Terzen

Herzen in Terzen gibt es seit 30 Jahren. Quelle: Herzen in Terzen

Schon seit drei Jahrzehnten stehen sie gemeinsam auf der Bühne: Die fünf Damen von „Herzen in Terzen“ bleiben bei Stimme. Davon können sich die Zuhörer beim Jubiläumskonzert am Sonnabend im Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4, ab 20 Uhr überzeugen. Die A-cappella-Sängerinnen tragen – gekleidet in schrillbunte Garderobe der Fünfziger- und Sechzigerjahre – auf eigenwillig-skurrile Art bekannte und selbst komponierte deutsche Schlager vor. Und die passenden Tanzschritte beherrschen sie auch. Tickets gibt es an der Abendkasse ermäßigt für 21, Erwachsene zahlen 25 Euro.

Lesen Sie auch: Staubig, aber kuschelig: Herzen in Terzen 2016 im Pavillon

Camper im GOP

Camper im GOP. Quelle: Moritz Frankenberg

Es ist eigentlich noch etwas früh für Camping, aber im GOP fangen sie schon mal an. Zehn Künstler schlagen in der neuen Show ihre Zelte auf der GOP-Bühne auf. Bis zum 8. März gastiert „Camping“ im Varieté an der Georgstraße – es ist zugleich eine Leistungsschau der modernen kanadischen Artistikszene. Die zeichnet sich vor allem durch Vielseitigkeit aus. Eine Cyr-Rad-Künstlerin, die auch Geige spielt, ein Bodenakrobat, der auch jongliert, ein komisches Talent bei allen – die quirlige Show verbindet künstlerischen Anspruch mit augenzwinkernder Lässigkeit. Am Sonnabend beginnen die Aufführungen um 18.30 und 21.30 Uhr, sowie am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Tickets kosten zwischen 24 und 44 Euro.

Lesen Sie auch: Camping im Varieté: So war die Premiere des neuen GOP-Programms

Pastoren gegen Poetry Slamer

Zum Thema „Zukunft, Gleichheit und Veränderung“ treten Pastoren und Poetry Slammer mit kurzen poetischen, nachdenklichen oder lustigen Texten an. Am Sonnabend findet der Poetry & Preacher Slam „I have a dream!“ in der Jugendkirche, An der Lutherkirche 20, statt. Ab 19 Uhr orientieren sich die Teilnehmer an der berühmten Rede Martin Luther Kings und stellen ihre Zukunftsvisionen vor. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Lesen Sie auch: „Preacher Slam“ ist Theologie in schnellen Worten

Rasante Komödie im Neuen Theater

Was tun mit dem plötzlichen Reichtum? „Funny Money“ im Neuen Theater. Quelle: Oliver Vosshage Photography

Durch eine Verwechslung zweier Koffer in der U-Bahn kommt das Ehepaar Henry und Jean Perkins unverhofft zu 735.000 britischen Pfund. Was tun mit dem vielen Geld? Während Jean das Geld am liebsten sofort zurückgeben will, mutiert der brave Henry zum Draufgänger, der es nun endlich mal so richtig krachen lassen will. Die Komödie von Ray Cooney aus dem Jahr 1994 hält sich nicht lange mit Vorgeplänkel auf, sondern nimmt sofort Fahrt auf. Die letzten beiden Vorstellungen des Stücks beginnen um 16 Uhr und 19.30 Uhr im Neuen Theater, Georgstraße 54.

Lesen Sie auch: So ist die turbulente Komödie „Funny Money“ im Neuen Theater

Wochen- und Bauernmärkte

Herrenhausen : Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr)

: Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr) Linden: Lindener Marktplatz (8 bis 13 Uhr)

Linden-Nord : Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr)

: Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr) Misburg : Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr)

: Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr) Mitte : Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr)

: Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr) List: Moltkeplatz (8 bis 13 Uhr)

Bult : Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr)

: Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr) Zoo: Platz an der Friedenskirche (8 bis 13 Uhr)

Flohmarkt in Hannover

Der Flohmarkt am Hohen Ufer in der Altstadt ist immer gut besucht. Quelle: Kristoffer Finn

Jeden Sonnabend lädt die Altstadt Hannovers zum Flanieren über den Flohmarkt am hohen Ufer ein. Von Sammlerstücken bis Werkzeug ist für jeden was dabei. In der Wintersaison ist der Flohmarkt von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch: So sah es auf dem Flohmarkt am Hohen Ufer früher aus

Das ist sonst noch in Hannover los:

Weitere Termine am Sonnabend: THEATER Cumberlandsche Bühne (Prinzenstraße 9) Niedersachsen.Isso!, Jugendkulturpreis. 16 Uhr: FZH Döhren (An der Wollebahn 1) Hexenschuss oder der Bandscheibenvorfall. 19.30 Uhr: Schauspielhaus (Prinzenstraße 9) Platonowa. 19.30 Uhr: Waldorfschule am Maschsee (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70) Der nackte König. 19.30 Uhr: Bugenhagengemeinde (Stresemannallee 34) Rose und Walsh, ab 14 Jahren. 19.30 Uhr: Ballhof Eins (Ballhofplatz 5) Don Quijote. 19.30 Uhr: Theater im Pavillon (Lister Meile 4) Blackbox IWF. 20 Uhr: Ihmezentrum (Ihmezentrum 8 c) #MeBambi. 20 Uhr: Theater am Aegi (Aegidientorplatz 2) Die Andrew Lloyd Webber Musical Gala. 20 Uhr: Alte Tankstelle (Striehlstraße 14) Die Unberührbaren. 20 Uhr: Leibniz Theater (Kommandanturstraße 7) Musical Box: Tanz der Vampire, Musical. 20 Uhr: theater erlebnis Studiobühne (Kornstraße 31) Macht Party!. 20 Uhr: Ballhof Café (Ballhof 28) Isleños, Die Theaternovela. 20 Uhr: Commedia Futura Eisfabrik (Seilerstraße 15 f) tanzOFFensive 2020. VARIETÉ, KABARETT 20 Uhr: TAK (Am Küchengarten 3–5) Philipp Scharrenberg. 20 Uhr: Kleinkunstbühne Hannover ( Gottfried-Keller-Straße 28–30) Özgür Cebe. KONZERTE 19.30 Uhr: HMTMH, Kammermusiksaal (Plathnerstraße 35) Blicke II: Préludes & Études pour piano, Klavierwerke. 20 Uhr: Congress Centrum (TheodorHeuss-Platz 1–3) Martin Kohlstedt und der Gewandhauschor Leipzig. JAZZ, ROCK, POP 15 Uhr: Café Anna Blume (Stöckener Straße 68) All that Jazz – Hot Club de Linden. 20 Uhr: Tonhalle Hannover e. V. (Fischerstraße 1 a) Sahria. 20 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Lina Maly & Fine, ausverkauft. 20 Uhr: Faust Mephisto (Zur Bettfedernfabrik 3) Che Sudaka. 20 Uhr: Marlene (Prinzenstraße 10) The Night Walkers. 20 Uhr: Musikzentrum ( Emil-Meyer-Straße 28) Zebrahead, Punk. 20 Uhr: Swiss-Life-Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8) Shindy, Rap. 20 Uhr: Strangriede Stage ( Engelbosteler Damm 106) Artemis Rising, Maelfoy & As You Left, Hardcore und Metal. 20.30 Uhr: Jazz Club Hannover (Am Lindener Berge 38) Robyn Bennett, Jazz. 20.30 Uhr: Alter Bahnhof Anderten (An der Bahn 2) AniLorak. 21 Uhr: Frosch (Franz-NauseStr. 3) Red Six Live, Partymusik. 21 Uhr: Brauhaus Ernst August (Schmiedestr. 13) Brauhaus Live: Re-Play & DJ Chris. PARTY 20 Uhr: Bronco's (Schwarzer Bär 7) Studio45. 22 Uhr: SubKultur ( Engelbosteler Damm 87) Steppaz'. 23 Uhr: Café Glocksee (Glockseestraße 35) Neurophoria DnB. 23.30 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Club Cremant. 23.59 Uhr: Faust Mephisto (Zur Bettfedernfabrik 3) Paradise Lost.

So wird das Wetter am Wochenende

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

Hannover kostenlos erkunden

Charmante Orte, freier Museumseintritt oder kostenlose Fortbildungen – wie man in Hannover für wenig Geld viel erleben kann, haben wir hier in dieser Galerie zusammengetragen:

Zur Galerie Ob ein Tag im Sprengelmuseum, ein Spaziergang durch den Georgengarten oder gemütliches Stöbern auf dem Flohmarkt: Hannover hat einiges zu bieten.

Wohin bei schlechtem Wetter in Hannover ?

Zur Galerie Der Himmel ist grau und der Wind pfeift? Wir haben ein paar Tipps für Dinge gesammelt, die man auch bei Schietwetter in Hannover machen kann.

Wohin bei Sonnenschein in Hannover ?

Zur Galerie Die Sonne scheint. Hier können Sie das gute Wetter in Hannover genießen.

Von Red