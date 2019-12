Opernhaus zeigt neues Ballette

(Zungen-)Spitzentanz: Nijinski (Rosario Guerra) und Freund Isajef (Theophilus Veselý) 2018 im Schauspielhaus Hannover. Quelle: Regina Brocke (Archiv)

Nach der Premiere des abendfüllenden Balletts „Nijinksi“ am 13. Dezember in der Oper, wird die Produktion ab sofort regelmäßig im Opernhaus Hannover, Opernplatz 1, zu sehen sein. Das Stück handelt von dem bedeutenden Tänzer und Choreografen Waslaw Nijinski. Dabei berührt es Stationen aus seinem Leben, und erklärt, wie nah Kunst und Wahnsinn beieinander liegen können. Ab 19.30 Uhr zeigt Marco Goeckes Ballett Nijinskis Leben voller Glanz und Ruhm, aber auch die dunklen Seiten seiner Geschichte. Musikalisch wird die Veranstaltung mit Musik von Frédéric Chopin unterstützt. Die Karten kosten zwischen 29,40 und 79,45 Euro.

Zehnter Wettbewerb um den Niedersächsischen Lauben-Pieper

Patricia Lürmann, Nizar, Felix Reuter, Ulli Lohr und Janine vom Oliverbum: Diese fünf Künstler stellen sich am Sonnabend bei der zehnten Ausgabe des Wettbewerbs dem Urteil von Publikum und Jury und wetteifern um die Trophäe des Niedersächsischen Lauben-Piepers. Unter der Moderation von Daphne de Luxe ist das Ziel die Kleinkunstszene in Hannover und bundesweit nachhaltig zu fördern und die Landeshauptstadt als Spielort weiter zu festigen. Aus ganz Deutschland gingen rund 100 Bewerbungen ein, die fünf Besten sehen Interessierte ab 19 Uhr in der Kleinkunstbühne, Gottfried-Keller-Straße 28. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Karten kosten 31,50 in Vorverkauf, an der Abendkasse 35 Euro. Die Karten können unter der Telefonnummer (0511) 5391020 bestellt werden.

Die letzten Weihnachtsmärkte in Stadt und Umland

Der Weihnachtsmarkt auf der Lister Meile ist über das Viertel hinaus bekannt und beliebt. Quelle: Navid Bookani

Obwohl das Weihnachtsfest schon vorbei ist, gehen die letzten Märkte in Hannover und der Region in die Verlängerung. Dort gibt es noch bis Ende des Jahres Glühwein, Geschenke, Spielzeug, Snacks, Musik, Finnen, Karussells und Kasperletheater. Den großen Überblick, wo welcher Weihnachtsmarkt in Hannover und der Region läuft, finden Sie hier.

Familienspaß im Winter-Zoo

Gut beleuchtet: Hannovers Winter-Zoo. Quelle: www.fotowilde.de

Schlittschuhlaufen kann man am Pferdeturm. Oder aber im Winterzoo. Ab 16 Uhr muss man keine Zookarte mehr kaufen, die Schlittschuhbahn kostet aber. Noch bis zum 4. Februar ist Meyers Hof im Erlebnis-Zoo eine Winterwelt mit Marktständen, Karussell und eben Eisbahn. Die große Koppel zwischen den winterlich geschmückten, festlich beleuchteten Fachwerkhäusern auf Meyers Hof lädt zum Schlittschuhlaufen auf der großen Open-Air Eislaufbahn und zum gemütlichen Glühweintrinken ein. Ab 16 Uhr ist der Eintritt in den Winter-Zoo kostenfrei.

Das letzte Wochenende des Weihnachtscircus

Der Grand Prix der Artisten 2019 auf dem Schützenplatz. Quelle: Ilona Hottmann

Mit dem beliebten Grand Prix der Artisten gastiert der Weihnachtscircus Hannover noch bis Sonntag zum dritten Mal auf dem Schützenplatz, Bruchmeisterallee 1A. Nachdem im letzten Jahr ein komplettes Zirkusprogramm aus China zu sehen war, stellen sich 2019, die zum Teil preisgekrönten, Artisten wieder dem „Grand Prix“. Dabei entscheidet das Publikum darüber, wer zwischen Zelthimmel und Manegengrund der Beste ist. Die Shows startet heute um 15.30 und 19.30 Uhr. Die Karten kosten zwischen 23,90 und 59,90 Euro und sind in allen HAZ/NP-Ticketshops sowie auch online erhältlich.

Zwei Bands spielen Béi Chéz Heinz

Am Sonnabend stehen zwei hannoversche Bands auf der Bühne Béi Chéz Heinz, Liepmannstraße 7b. Zum einen die Gruppe Hammerhai, die sich durch ihre Spielfreude und gutes Songwriting auszeichnet. Dabei haben sie Punkrock, Reggae, Ska, HipHop, Beat und auch Metal im Repertoire. Zum anderen die Band Tag Ohne Schatte“, die im Mai ihr Debütalbum herausgebracht hat. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Indians gegen Rostock Piranhas

Zum letzten Heimspiel in diesem Jahr empfangen die Eishockeyspieler der Hannover Indians am Sonnabend die „Raubfische“ von der Ostseeküste am Eisstadion am Pferdeturm, Am Pferdeturm 7. Das Spiel gegen die Rostock Piranhas beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es ab 14.60 Euro.

Tanzen heißt Leben

Joachim Giesel stellt seine Fotos im Vinzenzkrankenhaus aus. Quelle: Hans-Peter Wiechers

Er ist immer noch ein Streiter für das gute Bild wider die gedankenlose Knipserei. „Ein Foto machen“, sagt Joachim Giesel, „heißt genau hinschauen, überlegen und gestalten.“ Was er damit meint, können aktuell die Besucher und Patienten des Vinzenzkrankenhauses nachvollziehen, denn dort ist Giesels Ausstellung zum Thema „Tanzen“ zu besichtigen. Rund 70 Bilder sind zu sehen, die während Giesels langer Karriere entstanden sind. Er war unter anderem Mitbegründer der Spectrum-Fotogalerie, die später Grundstock der Fotosammlung des Sprengel Museums werden sollte.

Jussuf Abbos Werke im Sprengel Museum

Jussuf Abbo Quelle: Henning Queren

In den Zwanzigerjahren war Jussuf Abbo ein viel beachteter Künstler. Seine Werke wurden von bedeutenden Galeristen wie Paul Cassierer, Ferdinand Möller und Alfred Flechtheim gezeigt. Jussuf Abbo lebte in Berlin, wo er 1913 an der Könglichen Akademischen Hochschule für Bildende Künste sein Studium der Bildhauerei begann.

Auch in Hannover wurde man früh schon auf den vielversprechenden Künstler aufmerksam, der 1888 oder 1890 (das genaue Datum ist unbekannt) als Sohn jüdischer Eltern in Safed im Osmanischen Reich geboren wurde. Seine erste große Einzelausstellung hatte Jussuf Abbo 1921 in der Galerie von Garvens in Hannover; 1930 erwarb das Provinzial Museum eine Skulptur und drei Zeichnungen von ihm. Als die Nazis seine Kunst als entartet brandmarkten, wanderte Abbo nach London aus.

Das Sprengel Museum zeigt aktuell rund 80 Werke von Yussuf Abbo. Das Museum hat von zehn bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Mehr Informationen zur Ausstellung finden Interessiertehier.

Rasante Komödie im Neuen Theater

"Funny Money" im Neuen Theater Quelle: Oliver Vosshage Photography

Durch eine Verwechslung zweier Koffer in der U-Bahn kommt das Ehepaar Henry und Jean Perkins unverhofft zu 735.000 britischen Pfund. Was tun mit dem vielen Geld? Während Jean das Geld am liebsten sofort zurückgeben will, mutiert der brave Henry zum Draufgänger, der es nun endlich mal so richtig krachen lassen will. Die Komödie von Ray Cooney aus dem Jahr 1994 hält sich nicht lange mit Vorgeplänkel auf, sondern nimmt sofort Fahrt auf. Die Vorstellung beginnt heute um 16 Uhr und 19.30 Uhr im Neuen Theater, Georgstraße 54.

Wochen- und Bauernmärkte

Herrenhausen : Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr)

: Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr) Linden: Lindener Marktplatz (8 bis 13 Uhr)

Linden-Nord : Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr)

: Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr) Misburg : Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr)

: Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr) Mitte : Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr)

: Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr) List: Moltkeplatz (8 bis 13 Uhr)

Bult : Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr)

: Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr) Zoo: Platz an der Friedenskirche (8 bis 13 Uhr)

Flohmarkt in Hannover

Der Flohmarkt am Hohen Ufer in der Altstadt ist immer gut besucht. Quelle: Kristoffer Finn

Jeden Sonnabend lädt die Altstadt Hannovers zum Flanieren über den Flohmarkt am hohen Ufer ein. Von Sammlerstücken bis Werkzeug ist für jeden was dabei. In der Wintersaison ist der Flohmarkt von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Impulse, der Beamte und das wilde Mädchen

GOP Thielke Quelle: Uwe Janssen

Während der Adventszeit geht es im hannoverschen GOP richtig rund. Drei Produktionen laufen parallel: Beim diesjährigen Wintervarieté in der Orangerie Herrenhausen gibt es die Trommel- und Akrobatikshow „Impulse“. Für den Sonnabend (20 Uhr) und den Sonntag (17 Uhr) sind noch Restkarten vorhanden, die Show läuft bis zum 12. Januar in Herrenhausen. Im GOP selbst läuft die Abendshow mit Gastgeber Hans-Hermann „Einmal Beamter, immer Beamter“ Thielke, unter anderem präsentiert er Jonglage von Kelly Huesca sowie Akrobatik von Thula Moon und Katrina Asfardi um 18.30 Uhr und 21.30 Uhr.

Das Kinder- Weihnachtsmusical „Der Prinz und das wilde Mädchen“ dreht sich um einen Königssohn, dem am Hofe langweilig ist und der sein Glück bei einem einfachen Mädchen vom Zirkus findet – was bei seinem Vater gar nicht gut ankommt. Verantwortlich für das Stück sind Markus Pabst und Jack Woodhead, die in diesem Jahr auch schon mit der Show „Kawumm“ im GOP gastierten. Für die Wochenendshows des Musicals am Sonnabend um 11 und 14 Uhr sowie die Sonntagsvorstellung um 11 Uhr gibt es noch Karten.

Das ist sonst noch in Hannover los:

Weitere Termine am Sonnabend: THEATER 19.30 Uhr: Schauspielhaus (Prinzenstraße 9) Iphigenie, von Euripides und Johann Wolfgang von Goethe. 19.30 Uhr: Ballhof Zwei (Knochenhauerstraße 28) Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs, von Milo Rau. 20 Uhr: Leibniz Theater (Kommandanturstraße 7) Haarmann lädt zum Dinner, von und mit Rainer Künnecke. (AUSVERKAUFT, gegebenenfalls Restkarten). VARIETÉ, KABARETT 20 Uhr: Hinterbühne ( Hildesheimer Straße 39a) Gernot Voltz & Frank Küster, Die Knaller des Jahres 2019, Kabarettrückblick. KONZERTE 20 Uhr: Congress Centrum (Theodor-Heuss-Platz 1–3) Deutsche Philharmonie Berlin, Beethovens 9. Sinfonie. JAZZ, ROCK, POP 20 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Maleducazione Alcolica, Ska. 20 Uhr: Faust, Mephisto (Zur Bettfedernfabrik 3) Das The AO, Metal, Support: Given 2 Fly. 20.30 Uhr: Alter Bahnhof Anderten (An der Bahn 2) Anne Haigis, Southern-Rock und Blues. 21 Uhr: SubKultur ( Engelbosteler Damm 87) Volter und Steven Screamz, Remember Lemmy – Part 4, Motörhead-Party mit Live-Bands. PARTY 20 Uhr: Bronco's (Schwarzer Bär 7) It's A Soul Thang, mit Satoshi. 21 Uhr: Capitol (Schwarzer Bär 2) Forever Young, Deine Party, Rock, Pop und Dance. 21.30 Uhr: Tanzschule U-Dance (Wörthstraße 38) Salsa y Mas. 22 Uhr: Eve Klub (Reuterstr. 3–4) Boogie Nights, mit DJ J/Are. 23 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Hiphop and you don't stop, Hiphop Old- bis NewSchool. 23 Uhr: Café Glocksee (Glockseestraße 35) Konglomerat, Techno. 23 Uhr: Faust, 60er-Jahre-Halle (Zur Bettfedernfabrik 3) Ä30 – Faust für Fortgeschrittene, Alternative Musik-Therapie, mit Cpt. Kirk. 23.59 Uhr: Faust, Mephisto (Zur Bettfedernfabrik 3) Bigger Bashment, Reggaeund Dancehall-Event, mit Rebel Sound und Gästen.

So wird das Wetter am Wochenende

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

