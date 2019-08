Eine Festrunde durch die Stadt

Drei Tage lang erwartet Besucher im Park der Sinne ein abwechslungsreiches Programm. Quelle: Archiv

Der Herbst guckt schon mal um die Ecke, also alle nochmal raus, es darf gefeiert werden, und viele hannoversche Stadtteile bieten an diesem Wochenende Gelegenheit dazu:

In Linden ist Schützenfest auf dem Küchengartenplatz, wo es bis zum Sonntag nicht nur auf den Karussells rund geht.

Strangriede-Fest: Quelle: Samantha Franson

In der Nordstadt läuft das Strangriedefest mit Straßentrubel und Musik, unter anderem treten Peter and the Test Tube Babes, Nitrogods undESC-Starterin Carlotta Truman auf. Los geht es um 14 Uhr.

Am schönen Märchensee steigt das Stadtteilfest Sahlkamp/Vahrenheide, wie immer mit großem Augenmerk auf Kinder und Senioren –und einem Bühnenprogramm zwischen Musik und Tanz. 15 bis 21 Uhr, Holzwiesen 71.

In der Südstadt lädt die Eisfabrik in der Seilerstraße zum Sommerfest – am Sonnabend ab 14 Uhr werden aus allen Kultursparten Ausstellungen und Darbietungen präsentiert, die die Kreativzelle zwischen Commedia Futura und Galerie für Fotografie zu bieten hat.

In Bemerode feiert man die „Vielfalt der Bewegung“. Beim Sommerfest am Thie gilt das Motto nicht nur für Kinder, die sich an Wasserbällen, Hüpfburg und unterschiedlichen Spielstationen austoben dürfen. Die Erwachsenen können zu Livemusik tanzen, und Essen/Trinken ist ja auch eine Form der Bewegung. In den Kinderzirkus gehen dann alle zusammen. Sonnabend um 15 Uhr geht es am Thie 5 los.

Und weil Laatzen ja auch nicht weit ist, lohnt sich auch ein Abstecher: Im Park der Sinne steigt das Fest der Sinne. Für Kinder unter anderem mit Experimentierstationen und einem Spielparcours. Laatzender Organisationen und Vereine stellen sich und ihre Arbeit vor. Es musiziert Plug and Play aus Emden. An- und abschließend gibt es eine Feuershow, so gegen 22.15 Uhr. Am Sonntag erklingt ab 12 Uhr noch mal Musik, erst sinfonisch vom Musikkreis Laatzen, dann vom Musikzug der örtlichen Feuerwehr.

Oper und Staatstheater starten festlich in die Saison

Neue Intendantinnen: Laura Berman -(links) und Schauspielchefin Sonja Anders. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Staatstheater starten in die neue Spielzeit – und wollen das mit einem großen Fest kundtun. Bevor das traditionelle Hoffest zwischen Künstler- und Schauspielhaus am Sonnabendnachmittag startet, geht es bereits um 13.30 Uhr an der Oper los. Die Intendantinnen Laura Berman und Sonja Anders eröffnen die Saison, danach kann man sich in und vor den Haus einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Opern- und Ballettproduktionen holen. Gemeinsam geht es dann zum Schauspielhaus, wo es ebenfalls drinnen und draußen ein üppiges Programm für Erwachsene und Kinder gibt. Abends gibt es in beiden großen Häusern Vorstellungen mit Ausblicken auf die Saison.

Roncalli kommt bildgewaltig

Der Circus Roncalliging immer schon voran, wenn es um Trends und Innovationen ging. Nun setzt die Traumfabrik von Bernhard Paul das nächste Ausrufezeichen: Mit dreidimensionalen Animationen holt Roncalli Tiere zurück in die Manege. Die Künstler sind dafür alle echt, ob Clowns, Akrobaten, Jongleure und Musiker. Ach ja, bis auf Pauline. Pauline ist eine Maschine. Und kann ganz erstaunliche Dinge. Tickets für das Zelt auf dem Waterlooplatz gibt es für Sonnabend (15 und 20 Uhr), Sonntag (14 und 18 Uhr) und auch danach hier online, in den HAZ-Ticketshops und am Kassenwagen auf dem Gelände.

Tango am Ballhof

Hannover / Tango am Ballhof: Quelle: Christian Burkert

Der Ballhofplatz bietet eine wundervolle Kulisse für viele Anlässe. Für eine Tangonacht passt das lauschige Ambiente ideal. Wohl auch deshalb ist dieses Event hier längst zur Tradition geworden. Am Sonnabend treffen sich zum mittlerweile 16. Mal wieder Tanzwillige und Zuschauer bei feurig-melancholischen Klängen des Hamburg Tango Quartetts. Es gibt Schnupperkurse und Profieinlagen, es gibt natürlich Essen und Trinken, und es gibt die Erkenntnis: Tango kann ansteckend sein. Um 17 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei.

Kunst erlaufen: Zinnober!

Einen schönen Atelierspaziergang können Kunstfreunde am Wochenende unternehmen. Beim 22. Kunstvolkslauf Zinnober beeindrucken allein schon die Zahlen: 69 Häuser machen mit, Galerien, Ateliers und Vereine zeigen ihre Räume und ihre Arbeit. Wieder ist ein Dutzend Neulinge am Start. Sonnabend und Sonntag ab 11 Uhr kann man die Runde machen. Das Zinnober-Programm liegt bei allen Häusern aus – oder steht unter hannover.de zum Download bereit.

Moorfest in Altwarmbüchen

Altwarmbüchen feiert sein Moorfestnoch bis Sonntag. Mehr als 30 Bands und Einzelkünstler auf drei Bühnen rund ums Rathaus geben Gas, Sonnabend ab 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk, am Sonntag um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst und anschließend einen Flohmarkt.

Kinderfest mit Tieren

Falkner bei der Arbeit –am Wochenende in Springe zu sehen. Quelle: Archiv

Das Wisentgehege Springe lädt zum Kinderfestein. Am Sonnabend und Sonntag von 11 Uhr an geht es rund im ganzen Park, mit Spielmöglichkeiten, aber auch mit Falknershow, Wolf- und Bärengucken.

Vater-Tochter-Choreografie in der Musikhochschule

Das Festival Tanztheater International,ist angelaufen in Hannover, die 34. Ausgabe mittlerweile. Am Sonnabend um 20 Uhr gastiert die japanische Choreografin Kaori Ito mit ihrem Vater Hiroshi in der Musikhochschule. Am Sonntag dann um 20 Uhr kommt die belgische Compagnie Peeping Tom ins Schauspielhaus und vollendet ihr mit den Stücken „Vater“ und „Mutter“ begonnenes Tryptychon mit dem Stück „Kind“.

Deine Freunde – vollbesetzt

Vor vollen Rängen toben sich Deine Freundeam Sonnabend um 15.30 Uhr auf der Gilde-Parkbühne aus. Das Konzert der Kinderstars ist ausverkauft, gegebenenfalls besteht die Chance auf Restkarten an der Tageskasse. Ansonsten: Picknick draußen, Hörplätze – zum Mitsingen reicht es.

Lauter Freaks im Georgspalast

Freakig: Die aktuelle Show im Georgspalast. Quelle: GOP

Im GOP toben sich die „Freaks“ aus. Schrullige Show, biegsame Körper, viel Live-Musik und ziemlich gute Laune gibt es auf der Bühne des Georgspalasts – am Sonnabend 18 und 21 Uhr, Sonntag 14 und 17 Uhr. Infos und Karten: www.variete.de.

