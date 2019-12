Xavier Naidoo spielt in der TUI-Arena

So sah es vor zwei Jahren aus: Xavier Naidoo 2017 in der TUI-Arena. Quelle: Frank Wilde

Als Xavier Naidoo vor zwei Jahren in der TUI-Arena auftrat, ging es nicht allein um Musik. Draußen vorm Tor protestierten Demonstranten gegen politische Äußerungen des Soulsängers, die ohne weiteres dem Reich rechtspopulistischer Verschwörungstheorien zuzuordnen waren. Davon ist heute nichts mehr zu hören. Der 48-Jährige feiert in diesem Jahr mit der „Hin und weg“-Tour zugleich sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Bei seinem Konzert vor ein paar Tagen in Berlin verzichtete Naidoo auf Songs mit umstrittenen Texten, er konzentrierte sich auf seine Klassiker im Repertoire. Sein Konzert am Sonnabend beginnt um 20.00 Uhr in der TUI-Arena.

Weihnachtsmärkte in Stadt und Umland

Der Weihnachtsmarkt auf der Lister Meile ist über das Viertel hinaus bekannt und beliebt. Quelle: Navid Bookani

Es ist Weihnachtsmarktzeit, zwischen Altstadt-Leineufer und Lister Platz geht es quasi in einem durch mit Buden, Glühwein, Geschenken, Spielzeug, Glühwein, Snacks, Musik, Finnen, Glühwein, Karussells, Kasperletheater. Und Glühwein. Den großen Überblick, wo welcher Weihnachtsmarkt in Hannover und der Region läuft, finden Sie hier.

Hannover 96 spielt gegen Erzgebirge Aue

Der Auswärtssieg gegen St. Pauli vergangene Woche hat der Mannschaft von Hannover 96 Mut gemacht. Am Sonnabend (13 Uhr) wollen die Roten mit einem Heimsieg gegen Erzgebirge Aue sich noch mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Herbert Royal sagt „Jahr“ zu 2019

Alles Herbert: Die Kabaretttruppe Herbert Royal Quelle: Handout

“Ja, ist denn heut’ schon Weihnachen“, hatte einst der angebliche Kaiser Franz Beckenbauer im Dienst eines Mobilfunkanbieters gefragt. Und heutzutage weiß man: Wenn Schnee nicht mehr rieselt und Nächte nicht still sind, dann könnte Dezember sein. In Hannover ist seit Langem bekannt, dass das Jahr zu Ende geht, wenn die Kabarettisten von „Herbert Royal“ das Theater am Aegi füllen. Die Truppe um Uwe Janssen, Imre Grimm, Kristian Teetz, Dirk Schmaler, Bruno Brauer und Uli Schmid scheut weder Gesang noch Kalauer, die Themen dazu liefert das Leben in Hannover und umzu. Der Jahresrückblick „Wir sagen Jahr zu 2019“ beginnt am Sonnabend um 20 Uhr im Theater am Aegi, die Vorstellung am Sonntag beginnt um 18 Uhr. Es gibt noch Karten von 20,45 Euro aufwärts..

Tanzen heißt Leben

Joachim Giesel stellt seine Fotos im Vinzenzkrankenhaus aus. Quelle: Hans-Peter Wiechers

Er ist immer noch ein Streiter für das gute Bild wider die gedankenlose Knipserei. „Ein Foto machen“, sagt Joachim Giesel, „heißt genau hinschauen, überlegen und gestalten.“ Was er damit meint, können aktuell die Besucher und Patienten des Vinzenzkrankenhauses nachvollziehen, denn dort ist Giesels Ausstellung zum Thema „Tanzen“ zu besichtigen. Rund 70 Bilder sind zu sehen, die während Giesels langer Karriere entstanden sind. Er war unter anderem Mitbegründer der Spectrum-Fotogalerie, die später Grundstock der Fotosammlung des Sprengel Museums werden sollte.

Jussuf Abbos Werke im Sprengel Museum

Jussuf Abbo Quelle: Henning Queren

In den 1920-er Jahren war Jussuf Abbo ein viel beachteter Künstler. Seine Werke wurden von bedeutenden Galeristen wie Paul Cassierer, Ferdinand Möller und Alfred Flechtheim gezeigt. Jussuf Abbo lebte in Berlin, wo er 1913 an der Könglichen Akademischen Hochschule für Bildende Künste sein Studium der Bildhauerei begann.

Auch in Hannover wurde man früh schon auf den vielversprechenden Künstler aufmerksam, der 1888 oder 1890 (das genaue Datum ist unbekannt) als Sohn jüdischer Eltern in Safed im Osmanischen Reich geboren wurde. Seine erste große Einzelausstellung hatte Jussuf Abbo 1921 in der Galerie von Garvens in Hannover; 1930 erwarb das Provinzial Museum eine Skulptur und drei Zeichnungen von ihm. Als die Nazis seine Kunst als entartet brandmarkten, wanderte Abbo nach London aus.

Das Sprengel Museum zeigt aktuell rund 80 Werke von Yussuf Abbo. Das Museum hat von zehn bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro

Rasante Komödie im Neuen Theater

"Funny Money" im Neuen Theater Quelle: Oliver Vosshage Photography

Durch eine Verwechslung zweier Koffer in der U-Bahn kommt das Ehepaar Henry und Jean Perkins unverhofft zu 735.000 britischen Pfund. Was tun mit dem vielen Geld? Während Jean das Geld am liebsten sofort zurückgeben will, mutiert der brave Henry zum Draufgänger, der es nun endlich mal so richtig krachen lassen will. Die Komödie von Ray Cooney aus dem Jahr 1994 hält sich nicht lange mit Vorgeplänkel auf, sondern nimmt sofort Fahrt auf. Die Vorstellung beginnt heute um 19.30 Uhr im Neuen Theater, Georgstraße 54

Wochen- und Bauernmärkte

Herrenhausen: Herrenhäuser Markt/Meldaustraße (8 bis 13 Uhr)

Linden: Lindener Marktplatz (8 bis 13 Uhr)

Linden-Nord: Pfarrlandstraße (8 bis 13 Uhr)

Misburg: Kardinal-Galen-Schule (8 bis 13 Uhr)

Mitte: Klagesmarkt (8 bis 13 Uhr)

List: Moltkeplatz (8 bis 13 Uhr)

Bult: Rimpaustraße/ Melanchthonkirche (8 bis 13 Uhr)

Zoo: Platz an der Friedenskirche (8 bis 13 Uhr)

Impulse, der Beamte und das wilde Mädchen

Beamtenwunder im Wollpollunder: Hans-Hermann Thielke. Quelle: HAZ

Während der Adventszeit geht es im hannoverschen GOP richtig rund. Drei Produktionen laufen parallel: Beim diesjährigen Wintervarieté in der Orangerie Herrenhausen gibt es die Trommel- und Akrobatikshow „Impulse“. Für den Sonnabend (20 Uhr) und den Sonntag (17 Uhr) sind noch wenige Restkarten vorhanden, die Show läuft bis zum 12. Januar in Herrenhausen. Im GOP selbst läuft die Abendshow mit Gastgeber Hans-Hermann „Einmal Beamter, immer Beamter“ Thielke, unter anderem präsentiert er Jonglage von Kelly Huesca sowie Akrobatik von Thula Moon und Katrina Asfardi.

Das Kinder- Weihnachtsmusical „Der Prinz und das wilde Mädchen“ dreht sich um einen Königssohn, dem am Hofe langweilig ist und der sein Glück bei einem einfachen Mädchen vom Zirkus findet – was bei seinem Vater gar nicht gut ankommt. Verantwortlich für das Stück sind Markus Pabst und Jack Woodhead, die in diesem Jahr auch schon mit der Show „Kawumm“ im GOP gastierten. Für die Wochenendshows des Musicals am Sonnabend um 11 und 14 Uhr sowie die Sonntagsvorstellung um 11 Uhr gibt es noch Karten.

Weitere Termine am Sonnabend: OPER 18–20.05 Uhr: Opernhaus (Opernplatz 1) Hänsel und Gretel, Oper. THEATER 16, 19.30 Uhr: Neues Theater (Georgstraße 54) Funny Money. 19.30 Uhr: Ballhof Eins (Ballhofplatz 5) Antigone, ab 15 Jahren. 19.30 Uhr: Schauspielhaus (Prinzenstraße 9) The Writer, von Ella Hickson. 19.30–21 Uhr: Ballhof Zwei (Knochenhauerstraße 28) Mitleid. 20 Uhr: Commedia Futura Eisfabrik (Seilerstraße 15 f) Endless Poetry oder die Heilige Familie. 20 Uhr: Figurentheaterhaus (Großer Kolonnenweg 5) Münchhausen. VARIETÉ, KABARETT 19 Uhr: StadtHaus (Sorgenser Straße 31, Burgdorf) Ivushka. 20 Uhr: Hinterbühne ( Hildesheimer Straße 39 a) Bernard Paschke. 20 Uhr: Leibniz Theater (Kommandanturstraße 7) Monika Tschosek. 20 Uhr: Kleinkunstbühne Hannover ( Gottfried-Keller-Straße 28–30) Tutty Tran, Augen zu und durch, Comedy. 20 Uhr: TAK (Am Küchengarten 3–5) Matthias Ningel. 20 Uhr: Bauhof Hemmingen (Dorfstraße 53) Carrington-Brown. KONZERTE 17 Uhr: Sprengel Museum (Kurt-Schwitters-Platz 1) Zum Schluss ein Fest, mit dem Nomos-Quartett. 19.30 Uhr: Matthäuskirche (Wöhlerstraße 13) Adventskonzert. 20 Uhr: Marktkirche (Hanns-Lilje-Platz 2) Adventskonzert, Klassik. JAZZ, ROCK, POP 11–17 Uhr: SubKultur ( Engelbosteler Damm 87) The Hot Wheels und DJ Devil O, Rock'n'Roll und Rockabilly. 17.30 Uhr: Béi Chéz Heinz (Liepmannstraße 7 b) Otterfest. 19 Uhr: Café Glocksee (Glockseestraße 35) Herri Musiknacht. 19.30 Uhr: Congress Centrum (TheodorHeuss-Platz 1–3) Peter Kraus, Rock'n'Roll. 20 Uhr: Pavillon (Lister Meile 4) Maceo Parker, Funk und Soul. 20 Uhr: Faust 60er Jahre Halle (Zur Bettfedernfabrik 3) Too Strong. 20 Uhr: Kanapee (Edenstr. 1) Dresdner Salondamen. 20 Uhr: Nordstadtbraut ( Engelbosteler Damm 87) Portless, Country. 20.30 Uhr: Alter Bahnhof Anderten (An der Bahn 2) It's M.E. 21 Uhr: Musikzentrum (Emil-Meyer-Str. 28) Frauenarzt & Orgasmus, Rap, ausverkauft. 21 Uhr: Brauhaus Ernst August (Schmiedestr. 13) Brauhaus Live: Hello Flow & DJ Chris. 21 Uhr: SubKultur ( Engelbosteler Damm 87) Rabia Sorda, System Noire, Reichsfeind und Eggvn. 21 Uhr: Frosch (Franz-Nause-Str. 3) Rough Silk, Rock. PARTY 20 Uhr: Bronco's (Schwarzer Bär 7) Hip Drop. 20 Uhr: Bahnhof Leinhausen (Herrenhäuser Straße 126) 50 Jahre der Radio Club, mit Uli Harraß. 21 Uhr: Rocker (Reuterstraße 5) We are Rocker and we play Rock'n'Roll. 21 Uhr: Heartbreak Hotel (Reuterstraße 5) Auf der Reuterbahn nachts um halb eins. 22 Uhr: Eve Klub (Reuterstraße 3–4) Get Down, mit DJ Arne. 22 Uhr: Schwule Sau (Schaufelder Straße 30 a) Leylay Habibi. 23 Uhr: Faust Mephisto (Zur Bettfedernfabrik 3) Bigger Bashment. 23 Uhr: Faust 60er Jahre Halle (Zur Bettfedernfabrik 3) Ä30. 23 Uhr: SubKultur ( Engelbosteler Damm 87) New Dark Nation. 23 Uhr: Béi Chéz Heinz (Liepmannstraße 7 b) Deutschrap Party, mit NIC. 23.59 Uhr: Café Glocksee (Glockseestraße 35) Neurophoria DnB.

So wird das Wetter am Wochenende

Flohmarkt am Hohen Ufer

Jeden Sonnabend lädt die Altstadt Hannovers zum Flanieren über den Flohmarkt am hohen Ufer ein. Von Sammlerstücken bis Werkzeug ist für jeden was dabei. In der Wintersaison ist der Flohmarkt von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

