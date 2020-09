Entdeckertag in der Region Hannover

Es gibt eine Menge zu entdecken beim Regionsentdeckertag. Die größte Erkenntnis dabei: dass es ihn überhaupt gibt in diesen Tagen. Zum großen Teil findet der Regionsentdeckertag an diesem Sonntag unter freiem Himmel statt, vielleicht sogar bei tollem Wetter, auf jeden Fall mit einigen Einschränkungen. Aber das sollte nach Dafürhalten von Regionspräsident Hauke Jagau den Spaß an der Sache nicht verderben.

Regionspräsident Hauke Jagau liest im Programm des diesjährigen Entdeckertages. Quelle: Christian Behrens

Zwischen Musik, Comedy, Poetry und Kleinkunst spielt sich das Bühnenprogramm ab. Kulinarisches gibt es überall zu entdecken – und Sport kommt für die Entdecker auch noch dazu. Sie können neue Sportarten ausprobieren, oder sie setzen sich einfach aufs Fahrrad, um einen oder mehrere Veranstaltungsorte in und um Hannover zu bereisen. Alle anderen Neugierigen kommen mit dem GVH-Einzonenticket am Sonntag in alle Entdeckerecken.

Das komplette Programm, eine Karte mit den Zielen und den Link zu einer kostenlosen Fahrrad-App gibt es auf hannover.de.

Milou & Flint, Maybebop und John Winston Berta

Nach dem offiziellen –und bereits ausgebuchten – Aufwärmprogramm am Sonnabend an der Glocksee könnte es am Sonntag zum Beispiel nach Ronnenberg gehen. Dort gibt es auf unterschiedlichen Bühnen unter anderem mittags die Glasharfenistin Josephine, Bauchredner Jan Mattheis, A-cappella mit Vocaldente sowie die Songwriter Kuersche und Maciek zu sehen.

Milou & Flint spielen auf der Deister-Freilichtbühne. Quelle: Sascha Pierro

In Barsinghausen spielen auf der Deister-Freilichtbühne die Bigband der örtlichen Feuerwehr, das Projekt Klang und Leben, Milou & Flint und Maybebop. Beatboxer und Comedian Robert Wicke spielt auf dem Hermannshof in Völksen, Robby Ballhause und John Winston Berta bespielen den Amtsgarten am Schloss Landestrost in Neustadt, der große Kleinkünstler Herr Niels beehrt den Park der Sinne in Laatzen.

Auch in Hannover gibt es natürlich Programm – diesmal gibt es an der Glocksee auch noch Karten. Mit dabei sind ab 14 Uhr High Fidelity, Brasswoofer und Noam Bar. Am Musikzentrum spielen unter freiem und hoffentlich klarem Himmel Vinter, Sobi, Jona Straub, Versacer und Passepartout. Dazu gibt es für kleine Entdeckergruppen Führungen durchs Musikzentrum.

Wasserski und Stand-up-Paddling

In Garbsen steht mehr Spiel und Spaß als Livemusik im Vordergrund. Am Blauen See können Regionsentdecker Adventuregolf, Wasserski und Stand-up-Paddling ausprobieren. Auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums in Sehnde-Wehmingen gibt es Ausschnitte des SNNTG-Festivals, das in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Nun gibt es um 10 Uhr und 14.30 Uhr immerhin Kostproben – unter anderem vom Ensemble Geräuschkulisse, Malte Winter, Rabea und Jakob Nolte.

Auf dem Gelände des Straßenbahnmueums wird ebenfalls gefeiert. Quelle: Bodo Krüger

Tänze in der „ Hannover Edition“

Pere Faura / La Diürna bei der deutschen Erstaufführung ihres Stücks Sweet Tyranny während des Tanztheaters International Hannover 2019. Quelle: Lukas J. Herbers

Das renommierte Festival Tanztheater International geht in einer kleinen Version als „ Hannover Edition“ von Sonnabend bis Montag in und vor der Orangerie in Herrenhausen über die Bühne. Um jeweils 20 Uhr gibt es eine einstündige Darbietung mit Akteuren des Staatsballetts, der Ballett-Gesellschaft, der Commedia Futura und und Landerer/Tanzraum Nord. Trotz den Einschränkungen in diesem Jahr bietet die 35. Ausgabe des Festivals Einblicke in das Tanzgeschehen der Landeshauptstadt. Die Karten kosten an der Abendkasse 20, ermäßigt 15 Euro.

Wiederaufnahme von „Drei Generationen“ in der Oper

Wegen Corona musste sich auch die Oper Hannover etwas anderes überlegen. Unter den momentanen Auflagen war es nicht möglich, wie geplant Hans van Manens „Concertante“ zu zeigen – daher wurde das Programm geändert. Jetzt wird erstmals wieder am Sonntag um 16 Uhr das Staatsballett „Tué“ von Marco Goecke aufführen. Restkarten für das Stück in der Oper kosten zwischen 21 und 50 Euro und sind online erhältlich.

Das Große Hoffest Béi Chéz Heinz

In Zeiten von Corona leidet vor allem die Veranstaltungsbranche sehr – darunter auch Clubs wie das Béi Chéz Heinz, Liepmannstraße 7B, in Limmer. Davon lassen sich die Veranstalter allerdings nicht beirren und feiern am Sonntag ab 15.30 Uhr das „11. Große Internationale Sitzende Hoffest“ mit fünf Bands und 96 verfügbaren Tickets. Allerdings können nur noch wenige Vierertische für 66 Euro hier gekauft werden.

Erste Feministische Agora beim Platzprojekt

Noch dieses Wochenende veranstaltet das Platzprojekt, Fössestraße 103, seine erste Feministische Agora. Ein Kulturangebot mit Workshops, Performance und vielen weiteren Aktionen erwartet Besucher egal welchen Geschlechtes. Am Sonntag finden die Aktionen „Workshop Hate Speech“ und die „Interaktive Performance Radioballett“ statt. Die genauen Uhrzeiten und Informationen finden Interessierte online unter www.platzprojekt.de.

Streetfoodfest in Steinhude

Der achte Foodmarkt im Scheunenviertel. Quelle: Handout (Archiv)

Der achte Foodmarkt im Scheunenviertel von Steinhude findet am Wochenende unter besonderen Bedingungen statt. Trucks, die auch vegane und vegetarische Speisen anbieten, werden am Sonntag von 12 bis 18 Uhr an der Meerstraße stehen – allerdings eingezäunt. Zusätzlich müssen sich die Besucher registrieren und zumindest bei allen Bestellungen einen Mundschutz tragen. Nicht nur, um alle Kosten für den Mehraufwand decken zu können, müssen die Veranstalter in diesem Jahr erstmalig Eintritt verlangen. Dieser beträgt Eintritt 3 Euro pro Person, Hunde an der Leine sind erlaubt.

11 Freunde im Pavillon

Chefredakteur Philipp Köster und Chef vom Dienst Jens Kirschneck feiern am Sonntag im Pavillon Hannover das zwanzigjährige Bestehen des Sportmagazins „11 Freunde“. Dabei zeigen sie einmal um 16 und um 19 Uhr bislang unveröffentlichte Videos, neue Texte und unglaubliche Geschichten aus der Fußball-Bundesliga. Karten kosten an der Abendkasse 20, ermäßigt 18 Euro.

Das ist sonst noch in Hannover los:

Weitere Termine am Sonntag: THEATER 11, 14 Uhr: Schauspielhaus (Prinzenstraße 9) Abo-Matinée, Sonja Anders und ihr Team stellen den Abonnenten die Spielzeit vor. 18, 19.30 Uhr: Theater im Pavillon (Lister Meile 4) Forma, Monica García Vicente. VARIETÉ, KABARETT 14, 17 Uhr: GOP (Georgstraße 36) Bang Bang, Varieté. KONZERTE 11.30 Uhr: St. Petri-Kirche (Am Lindenhofe 19) Matinée. 11.30 Uhr: Friedenskirche (Schackstraße 4) Das kleine Konzert am Sonntagvormittag. 17 Uhr: St. Marien-Kirchengemeinde Isernhagen (Martin-Luther-Weg 3, Isernhagen) Verleih uns Frieden, Konzert. JAZZ, ROCK, POP 15 Uhr: Clubhaus 06 ( Gustav-Brandt-Straße 82) The Automatic Heroes Funk Band. 19 Uhr: Marlene (Prinzenstraße 10) Merci Udo. VERANSTALTUNGEN 14 Uhr: Georgengarten (Wiese vor dem Museum Wilhelm Busch, Georgengarten 1) Rundgang, Anmeldung unter: info@na- tourwissen.de. 14 Uhr: TAK – Die Kabarett-Bühne (Am Küchengarten 3–5) Federn, Samt und Seife, Stadtführung, Anmeldung unter Tel.1694166. 15 Uhr: Tango Milieu (Zur Bettfedernfabrik 1) Verführung zum Tango. 17 Uhr: Irish Pub (Brüderstraße 4)Table Quiz. 20.30 Uhr: Großer Garten (Herrenhäuser Str. 4) Illumination. VORTRÄGE, LESUNGEN 14 Uhr: Kubus (Theodor-Lessing-Platz 2) Kubus Kooperativ: SonnTALK. 16 Uhr: Theater in der List (Spichernstraße 13) Kahil Gibran, deutsch-arabische Lesung mit Musik. 17 Uhr: Bürgerschule Stadtteilzentrum Nordstadt (Garten, Klaus-Müller-Kilian-Weg 2) Es ist so viel Unschuld in ihrer Schuld, Szenische Lesung, Anmeldung: theater-nordstadt.de.

So wird das Wetter am Wochenende

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

