Hannover hört hin!

Hannover hört hin – am Freitag mit Liese Lotte Lübke, am Sonntag mit Karin Müller, Janssen & Grimm, Svenja Gräfen, Marie Diot, einem Hörspiel-Talk und Kögi. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Georgengarten läuft auch am Sonntag die zweite Ausgabe von „Hannover hört hin“, dem Kopfhörerfestival von HAZ und Sparkasse Hannover. Zum Abschluss gibt es nochmal Picknickatmosphäre mit kulturellem Lauschangriff auf der Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum. Es gibt Musik, Poetry Slam und Lesungen für Kinder und Erwachsene.

Ein paar Tipps fürs Festival:

Was kostet ein Kopfhörer? Nichts. Man muss aber ein Pfand, etwa einen Ausweis, hinterlegen.

Muss man sich vorher testen lassen? Ja. Entweder negativer Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder vollständig geimpft.

Wie komme ich da hin? Am besten mit der Stadtbahnlinie 4 und 5 an der Haltestelle Schneiderberg.

Muss ich mich anmelden? Nein, es gibt keinen Vorverkauf, denn das Fest ist kostenlos. Wenn Sie einen Beitrag unbedingt sehen oder hören möchten, kommen Sie gern etwas eher. Denn die Registrierung wird etwas Zeit brauchen.

Wie läuft das bei Regen? Regen ist natürlich schade. Aber das Programm wird nur bei Gewitter unterbrochen. Die Künstler und Künstlerinnen agieren dann von einem Zelt aus. Die Gäste sollten daher auch auf Regen einstellt sein. Und natürlich können auch Klappstühle zur Picknickdecke mitgebracht werden.

Wir begleiten das Festival hier live.

Das komplette Programm gibt es hier.

Denk.Mal.Garten.Fest in Ahlem

Denk Mal Garten Fest in der Gedenkstätte Ahlem. Quelle: Samantha Franson

An diesem Wochenende steigt wieder das im vergangenen Jahr ausgefallene „Denk.Mal.Garten.Fest“ in der Gedenkstätte Ahlem mit einer dreitägigen Mischung aus Weltmusik, Zauberei, Information und vielem mehr. Mit dabei sind unter anderem Noam Bar (Sonntag 14 Uhr), die israelischen Bands Trace Kottik, Forestt und Bind El Funk sowie die türkische Band Light in Babylon (Sonnabend ab 14 Uhr). Das gesamte Programm und Anmeldeinfos unter www.gedenkstaette-ahlem.de.

Neuer Raum für Erlebnisse

Platz für Experimente – hier an der Marktkirche. Quelle: Rainer Droese

Es gibt viele Stationen im Rahmen des Innenstadtdialogs, der auch am Wochenende zwischen Köbelinger Markt und Schmiedestraße zu erleben ist. Die für den Autoverkehr gesperrten Erlebnisräume bieten Spiel- und Sportmöglichkeiten für jede Altersklasse, aber auch Informations- und Diskussionsmöglichkeiten zur Zukunft der hannoverschen Innenstadt. Am Sonntag gibt es Kunst und Theater auf dem Theodor-Lessing-Platz.

Im Hanno-Park geht’s rund!

Der Hanno-Park auf dem Schützenplatz, Foto: Rainer Droese Quelle: Rainer Droese

Freizeitpark statt Volksfest: Der „Hanno-Park“ empfängt als Ersatz für das abermals abgesagte Schützenfest Besucherinnen und Besucher auf dem Schützenplatz. Geöffnet ist mittwochs (Familientag) bis freitags von 15 bis 23 Uhr, sonnabends und sonntags von 14 bis 23 Uhr. Montags und dienstags bleibt das Gelände geschlossen. 83 Schausteller vorwiegend aus Norddeutschland beteiligen sich. Riesenrad, Autoscooter, Kettenkarussell, Achterbahn und Wildwasser sind unter anderem dabei. Am Tor müssen Besucher 2 Euro – als Hygiene-Entgelt – zahlen, denn ein zumindest kleiner Eintrittspreis ist für die genehmigte Nutzung als Freizeitpark vorgeschrieben.

Den ausführlichen Bericht zum „Hanno-Park“ lesen Sie hier.

Die GaF nimmt Corona in den Fokus

Peter Turnleys Blick auf die USA in der Corona-Krise – bis 22. August in der GaF Quelle: Peter Turnley

Internet, Zeitungen, Social Media – Corona-Fotos gibt es wirklich genug. Aber was in der Galerie für Fotografie in den kommenden Wochen zu sehen ist, zeigt die Pandemie und des Menschen Umgang mit ihr aus einem anderen Winkel. Wie die Kinderschaukel, mit Flatterband abgesperrt und in Dunkelheit mit Blitz aufgehellt. Es sieht gespenstisch aus, in Dringlichkeit aufgenommen, wie ein Tatort. Dabei soll das Flatterband verhindern, dass es zum Corona-Tatort wird.

André Lützen hat die Szene und andere in dieser Optik aufgenommen, „Restricted Area“ ist eine von sechs Arbeiten, die die sehenswerte Ausstellung „Lockdown Corona“ in der GaF in der Eisfabrik, Seilerstraße 15D bis zum 22. August zeigt, donnerstags bis sonntags, 12 bis 18 Uhr.

Olli Schulz auf der Parkbühne

Olli Schulz Quelle: JENNA DALLWITZ

Für den Namen „Scheiß Leben, gut erzählt“ sollte Olli Schulz einen Preis bekommen. Nur für den Namen. Da man damit aber keinen Abend füllen kann, bringt der unberechenbare Unterhalter seine Gitarre und sicherlich noch einiges mehr mit auf die Parkbühne am Sonntag um 20 Uhr. Dort gibt es – ja, was eigentlich, weiß man nie so genau. Lustig wird’s bestimmt, und ein bisschen melancholisch auch. Schräg sowieso. Und gut erzählt. Karten unter tickets.haz.de.

Arne Jacobsen als Architekt

Deutschland, Hannover 08.Juli.2021 Gesamtkunstwerke" im Arne-Jacobsen-Foyer am Galeriegebäude Herrenhausen Foto:Villegas Quelle: Villegas

„Dieses Haus ist wie ein perfekt zugeschnittenes Kleid“ hat eine Bewohnerin vor nicht allzulanger Zeit über eines der Atriumhäuser im Berliner Hansaviertel gesagt. So eine Einordnung dürfte zum Wohlklingendsten zählen, was Architekten über ihre Arbeit zu hören bekommen. Den Dänen Arne Jacobsen verbindet man eher mit Möbeldesign als mit Bauwerken. Um diesen Eindruck ein wenig zu erweitern, ist Herrenhausen ein idealer Ort. Genauer: das Arne Jacobsen Foyer am Großen Garten, in dem nun die Ausstellung „Gesamtkunstwerke“ mit Architektur von Arne Jacobsen und seinem oft unterschlagenen Kompagnon und Landsmann Otto Weitling zu sehen ist.

Die Ausstellung ist bis zum 29. August zu sehen, zu den Öffnungszeiten des Gartens, der Besuch der Schau ist im Ticketpreis für den Garten enthalten.

Das Neue Theater bittet ins Bett

Wenn Erklärungsnot Spaß macht: Nackte Tatsachen im Neuen Theater – zu Gast beim VfL Eintracht. Quelle: OLIVER VOSSHAGE OV7

Das Neue Theater kommt an die Oberfläche. Weil die Kellerbühne an der Georgstraße coronabedingt noch nicht wieder bespielt werden kann, macht sie nun überirdisch weiter. Beim VfL Eintracht hat man Unterschlupf gefunden, auf dem Vereinsgelände an der Hoppenstedtstraße ein schickes, luftiges Draußen-Theater mit Dach aufgestellt – und es geht gleich richtig zur Sache. „Nackte Tatsachen“ heißt die Komödie von Kerry Renard, bei dem sich in der Regie von Florian Battermann zwei Kumpels eines Morgens nackt im Bett angekettet finden. Als die Frauen der beiden auftauchen, herrscht Erklärungsnot, und genau da fängt Boulevardtheater ja richtig an. Freitag bis Sonntag jeweils 17 und 20 Uhr und den ganzen Sommer bis 29. August. Alle Infos und Karten hier.

Grillen ist Volkssport. Wer keinen Garten hat, dem bleibt als Grill-Location nur der Balkon oder die freie Natur. Doch wie ist das in Hannover geregelt? Darf man im Park und auf Balkonien einfach so grillen? Und was sind die besten Plätze in Hannover und der Region? Lesen Sie hier mehr.

Sportlich, sportlich!

Wie wär’s mit einer Radtour? Quelle: Thomas Warnack/dpa (Symbolbild)

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Von HAZ