„Bang Bang“ im zweiten Anlauf

„Bang Bang“ im GOP. Quelle: Frank Wilde

Es hieß schon mal „Bang Bang“ im GOP, in der ersten Jahreshälfte, aber nur wenige Male. Dann kam die Pandemie, und alles war anders. Ein halbes Jahr später heißt es nun wieder „Bang Bang“. Mit einer Mischung aus Komik, Theater und Akrobatik läuft die Show erneut. Die Zeit des corona-bedingten Stillstands hat das Team des GOP genutzt, um ein Hygiene- und ein Bestuhlungskonzept zu erarbeiten. Ein Austausch der Sitzmöbel war zwar bereits vor Corona in Planung – die Umsetzung musste jedoch an die aktuellen Vorschriften angepasst und entsprechend verändert werden.

„Bang Bang“ im GOP. Quelle: Frank Wilde

Gemütliche Sessel, kleinere Tischgruppen und elegante Sofas bieten den Gästen nun mehr Freiraum und Sicherheitsabstand. Alle Möbel wurden eigens für das GOP konzipiert. In einer 90-Minuten Version präsentiert das internationale Ensemble dem Publikum eine Essenz der „Bang Bang“-Originalshow. Unterhaltsame Komik mit rührenden Momenten und kunstvoller Akrobatik – geht auch in anderthalb Stunden am Stück. Die Show ist am Sonntag um 14 und um 17 Uhr zu sehen. Tickets kosten zwischen 35 und 49 Euro und können online gekauft werden.

Wiederaufnahme von „Drei Generationen“ in der Oper

Wegen Corona musste sich auch die Oper Hannover etwas anderes überlegen. Unter den aktuellen Auflagen war es nicht möglich, wie geplant Hans van Manens „Concertante“ zu zeigen – daher wurde das Programm geändert. Jetzt wird erstmals am Sonntag um 16 Uhr das Staatsballett „Tué“ von Marco Goecke aufführen. Restkarten für das Stück in der Oper kosten zwischen 21 und 50 Euro und sind online erhältlich.

Kino im Künstlerhaus zeigt „ Mr. Long “

Einen auf der einen Seite verdammt coolen Gangsterfilm mit hochstilisierten Actionsequenzen und auf der anderen Seite überraschend ruhigen, immer wieder amüsanten und doch tragischen Film über Menschen im Abseits zeigt das Kino im Künstlerhaus am Sonntag. Um 20.30 Uhr wird das taiwanesische Original „ Mr. Long“ mit deutschen Untertiteln gezeigt. Der Film läuft rund zwei Stunden an der Sophienstraße 2 und kostet 6,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Karten können unter der Telefonnummer (0511) 16845522 reserviert werden.

Picknick-Konzert im Strandbad Hemmingen

Daniela und Olaf von der Band Leger treten am Sonntag, 20. September, im Strandbad auf. Quelle: privat

Das Duo Leģer, bestehend aus Sängerin Daniela und Gitarrist Olaf, spielt am Sonntag im Strandbad Hemmingen, Hohe Bünte 10. Mit viel Charme und Selbstironie interpretieren die beiden Musiker ihre Lieblingslieder aus den letzten hundert Jahren. Einlass für das Picknick-Konzert ist ab 14 Uhr, Konzertbeginn um 15 Uhr. Der Veranstalter, das HemmingWay, bittet Besucher darum, eine eigene Picknickdecke (pro Gruppe) mitzubringen. Außerdem sollen Zuschauer keine Grills, keine zerbrechlichen Gläser und zur Müllvermeidung kein Einweggeschirr mitführen. Baden sei leider nicht möglich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 14 Jahren sind frei.

Macht der Worte im Opernhaus

Poetry Slam „Macht Worte!“ in der Oper. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Im Opernhaus, Opernplatz 1, gehört die Bühne wieder den Poeten – der XXL-Slam von „Macht Worte!“ fällt corona-bedingt ein wenig schmaler aus, aber der Qualität und Unterhaltsamkeit soll das keinen Abbruch tun. Zu Gast sind der deutschsprachige Meister im Poetry Slam, Friedrich Herrmann, sowie Leticia Wahl, Tobi Kunze und Tanasgol Sabbagh. Am Sonntag um 20 Uhr geht es los, Einlass ist ab 19 Uhr. Restkarten sind online erhältlich und kosten 17 Euro.

Das Naturpark-Kino in Steinhude

Der Film „Mythos Wald“ zeigt den Wald als wichtigen Lebensraum für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Am Sonntag um 15 Uhr wird das neunzigminütige Projekt von Naturfilmer Jan Haft im Naturpark-Infozentrum, Am Graben 4, abgespielt. Eine Anmeldung unter (05033) 939134 ist erforderlich, der Eintritt ist frei. Veranstalter ist der Naturpark Steinhuder Meer.

Das ist sonst noch in Hannover los:

Weitere Termine am Sonntag: THEATER 18–21 Uhr: Bunker (Weidendamm 44) Doppelhelix, begehbare Installation. 19 Uhr: Ballhof Eins (Ballhofplatz 5) Der Ursprung der Welt. 19 Uhr: Schauspielhaus (Prinzenstraße 9) Der zerbrochene Krug. 20 Uhr: Commedia Futura Eisfabrik (Seilerstraße 15f) Zero, Tanztheater. KONZERTE 15 Uhr: Gartentheater Herrenhausen (Herrenhäuser Straße 4) Fuoco di Gioia. 18 Uhr: Zachäuskirche (Harzburger Platz 13) Kammermusik, Anmeldung erbeten. JAZZ, ROCK, POP 15 Uhr: Clubhaus 06 ( Gustav-Brandt-Straße 82) Park Avenue. 18 Uhr: Merz Theater (Brehmstraße 10) Sprache, Sprache. – Herz und Herz., Gedichte von Hölderlin und Celan. VERANSTALTUNGEN 11 Uhr: Alter Jüdischer Friedhof (Oberstraße) Beth-Olam – Haus der Ewigkeit, Der alte jüdische Friedhof in der Nordstadt, Führung, Anmeldung unter Tel. (0511) 1694166. 14 Uhr: Markuskirche (An der Markuskirche 2) Die Eilenriede, Europas größter Stadtwald, Führung, Anmeldung unter Tel. (0511) 1694166. 14 Uhr: Berggarten (Schmuckhof, Herrenhäuser Str. 4) Botanische Kostbarkeiten, Sonntagstour von NaTourWissen, Anmeldung unter: info@natourwissen.de. 15 Uhr: Tango Milieu (Zur Bettfedernfabrik 1) Verführung zum Tango, Tango- Café und Schnupperstunde. 17 Uhr: Irish Pub (Brüderstraße 4) Table Quiz. KINDERKRAMS 11 Uhr: Theatermuseum (Prinzenstraße 9) Hast Du Angst? fragte die Maus, ab vier Jahren. 11.30–13 Uhr: Landesmuseum (Willy-Brandt-Allee 5) Menschenwelten: Gamelan Workshop, für Kinder ab zwölf Jahren mit Anmeldung. 14–17 Uhr: Kinder- und Jugendzen-trum Der Bau-Hof (Maxstraße 45, Wunstorf) Jubiläumsfest, 25 Jahre Bau-Hof.

