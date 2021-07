Im Hanno-Park geht’s rund!

Der Hanno-Park auf dem Schützenplatz, Foto: Rainer Droese Quelle: Rainer Droese

So sehr man dem Hanno-Park, den Schaustellern und den Besuchern Erfolg und Spaß und an diesem Wochenende noch einmal gutes Wetter wünscht, so sehr kann man nur hoffen, dass es ihn nie wieder geben muss, sondern dass der Schützenplatz im Jahr 2022 das nächste große Schützenfest erlebt. Das Ersatzprogramm konnte sich nichtsdestotrotz sehen lassen, und an diesem Wochenende geht es final rund. Karussellfans haben eine gute Auswahl, können an Ketten durch die Luft segeln und Autoscooter fahren. Und was haben Mediziner eben hier unlängst nach einer Ortsbegehung zu Protokoll gegeben? Volksfeste sind gesund! Karussells stärken das vestibuläre System. Und das muss man nicht mal wissen, das kann man im Wortsinne erfahren. Na, worauf warten Sie noch? Heute ist Ihre letzte Chance! Geöffnet ist von 14 bis 23 Uhr. 83 Schausteller vorwiegend aus Norddeutschland beteiligen sich. Riesenrad, Autoscooter, Kettenkarussell, Achterbahn und Wildwasser sind unter anderem dabei. Am Tor müssen Besucher 2 Euro – als Hygiene-Entgelt – zahlen, denn ein zumindest kleiner Eintrittspreis ist für die genehmigte Nutzung als Freizeitpark vorgeschrieben.

Den ausführlichen Bericht zum „Hanno-Park“ lesen Sie hier.

Moyn Moyn in Ricklingen

Nun geht es also los, das „Komm raus“-Festival in der wirklich schönen Atmosphäre des Ricklinger Bads. Eine ganze Reihe von hannoverschen Kultureinrichtungen haben sich für dieses Festival zusammengeschlossen, entsprechend heterogen und somit vielfältig ist das Programm, das bis Anfang September reicht. Den Sonntag bestreitet das „Moyn Moyn“-Festival, mit Das Maer, Valentin und Das Günther. Infos und Tickets: kommraus-hannover.de.

Artistisches an der Theke

Neustart im GOP: Premiere von "WunderBar" für Juli geplant. Foto: GOP Hannover Quelle: GOP Hannover

Das GOP hat wieder geöffnet. Mit neuer Bestuhlung inklusive Sofas, mit einem kulinarischen Angebot – und natürlich mit einer Show, deren Name das Comeback des Varietés im Georgspalast nicht besser beschreiben könnte: „Wunderbar“ spielt vor einer langen Theke, die von den Künstlern mit einbezogen wird. Unter anderem zeigen ihre Kunst die „Barchefinnen“ Ruth von Chelius und Birgit Lünsmann, das Duo Fabulous, Verbiegekünstler Andalousi und der Seifenblasenkünstler Darren Burrell. Showtime ist donnerstags und freitags um 20 Uhr, sonnabends und sonntags um 14 und 17 Uhr.

Die Kraft der Freundschaft

Bei Open-air-Kino denkt man in Hannover immer erst ans meist ausverkaufte Seh-Fest, aber das Sommerkino im Hof ist eine feine Alternative, nicht nur wegen der exquisiten Location im Hof hinter dem Künstlerhaus. Das dort beheimatete Kommunale Kino hat in diesem Jahr ein Programm zusammengestellt, das schon an diesem Wochenende seine ganze Bandbreite zeigt: „Mein Onkel“ mit Jaques Tati am Freitag, am Sonnabend „Der Atem des Meeres“ über das Leben an und mit der Nordsee und dem Wattenmeer und am Sonntag „Together free“, ein Film über die Freundschaft. Alle Filme beginnen um 22 Uhr, alle haben ein Begleitprogramm. Alle Infos: koki-hannover.de.

Bewegen und Bewegtsein

"Warum nicht" in der Commedia Futura. Quelle: Commedia Futura

Wer meint, Theater sei nichts mehr für Jugendliche, kann am Wochenende in der Eisfabrik was lernen. „Warum nicht?“, fragen dort Jugendliche, die in einem sogenannten Bewegungstheater ihre geschichten erzählen. Unter der Leitung von Jacek Darwicki zeigt die Jugendabteilung der Commedia Futura, was sie bewegt, vor allem im Bezug auf Partnerschaft und Bindung. Die Jugendlichen spielen nicht nur, sie haben das Stück mitentwickelt. Viel näher kann man ihren Gefühlen und Ansichten als Theaterzuschauer also nicht kommen. Für Sonnabend und Sonntag (und auch Montag), jeweils 20 Uhr, können Interessenten Plätze reservieren – und zwar hier: commedia-futura.de

Die GaF nimmt Corona in den Fokus

Peter Turnleys Blick auf die USA in der Corona-Krise – bis 22. August in der GaF Quelle: Peter Turnley

Internet, Zeitungen, Social Media – Corona-Fotos gibt es wirklich genug. Aber was in der Galerie für Fotografie (GaF) in den kommenden Wochen zu sehen ist, zeigt die Pandemie und des Menschen Umgang mit ihr aus einem anderen Winkel. Wie die Kinderschaukel, mit Flatterband abgesperrt und in Dunkelheit mit Blitz aufgehellt. Es sieht gespenstisch aus, in Dringlichkeit aufgenommen, wie ein Tatort. Dabei soll das Flatterband verhindern, dass es zum Corona-Tatort wird.

André Lützen hat die Szene und andere in dieser Optik aufgenommen, „Restricted Area“ ist eine von sechs Arbeiten, die die sehenswerte Ausstellung „Lockdown Corona“ in der GaF in der Eisfabrik, Seilerstraße 15D, bis zum 22. August zeigt, donnerstags bis sonntags, 12 bis 18 Uhr.

Arne Jacobsen als Architekt

Deutschland, Hannover 08.Juli.2021 Gesamtkunstwerke" im Arne-Jacobsen-Foyer am Galeriegebäude Herrenhausen Foto:Villegas Quelle: Villegas

„Dieses Haus ist wie ein perfekt zugeschnittenes Kleid“, hat eine Bewohnerin vor nicht allzu langer Zeit über eines der Atriumhäuser im Berliner Hansaviertel gesagt. So eine Einordnung dürfte zum Wohlklingendsten zählen, was Architekten über ihre Arbeit zu hören bekommen. Den Dänen Arne Jacobsen verbindet man eher mit Möbeldesign als mit Bauwerken. Um diesen Eindruck ein wenig zu erweitern, ist Herrenhausen ein idealer Ort. Genauer: das Arne Jacobsen Foyer am Großen Garten, in dem nun die Ausstellung „Gesamtkunstwerke“ mit Architektur von Arne Jacobsen und seinem oft unterschlagenen Kompagnon und Landsmann Otto Weitling zu sehen ist.

Die Ausstellung ist bis zum 29. August zu sehen, zu den Öffnungszeiten des Gartens, der Besuch der Schau ist im Ticketpreis für den Garten enthalten.

Das Neue Theater bittet ins Bett

Wenn Erklärungsnot Spaß macht: Nackte Tatsachen im Neuen Theater – zu Gast beim VfL Eintracht. Quelle: OLIVER VOSSHAGE OV7

Das Neue Theater kommt an die Oberfläche. Weil die Kellerbühne an der Georgstraße coronabedingt noch nicht wieder bespielt werden kann, macht sie nun überirdisch weiter. Beim VfL Eintracht hat man Unterschlupf gefunden, auf dem Vereinsgelände an der Hoppenstedtstraße ein schickes, luftiges Draußen-Theater mit Dach aufgestellt – und es geht gleich richtig zur Sache. „Nackte Tatsachen“ heißt die Komödie von Kerry Renard, in der sich unter der Regie von Florian Battermann zwei Kumpels eines Morgens nackt im Bett angekettet finden. Als die Frauen der beiden auftauchen, herrscht Erklärungsnot, und genau da fängt Boulevardtheater ja richtig an. Freitag bis Sonntag jeweils 17 und 20 Uhr und den ganzen Sommer bis 29. August. Alle Infos und Karten hier.

Zum kommenden Wochenende finden Sie an dieser Stelle erneut alle aktuellen Tipps und Termine.

