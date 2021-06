Der Hanno-Park legt los

Der Hanno-Park startet auf dem Schützenplatz. Quelle: Dröse

Freizeitpark statt Volksfest: Seit Freitag erwartet der „Hanno Park“ vier Wochen lang Besucherinnen und Besucher auf dem Schützenplatz. Geöffnet ist mittwochs (Familientag) bis freitags von 15 bis 23 Uhr, sonnabends und sonntags von 14 bis 23 Uhr. Montags und dienstags bleibt das Gelände geschlossen. 83 Schausteller vorwiegend aus Norddeutschland beteiligen sich. Riesenrad, Autoscooter, Kettenkarussell, Achterbahn und Wildwasser sind unter anderem dabei. Am Tor müssen Besucher 2 Euro – als Hygiene-Entgelt – zahlen, denn ein zumindest kleiner Eintrittspreis ist für die genehmigte Nutzung als Freizeitpark vorgeschrieben. Bis zu 9000 Menschen dürfen gleichzeitig auf dem Gelände sein, Besucherzähler sollen das gewährleisten.

Tag der Architektur

Architektenkammerpräsident Robert Marlow zeigt das aus seiner Sicht besonders gelungene Geschäftshaus gegenüber der alten Conti – auch dieses Haus öffnet am Tag der Architektur für Besucher. Quelle: Katrin Kutter

Am Sonntag ist in Hannover und einigen Umlandkommunen wieder der Tag der Architektur. Dabei können Interessierte sich zahlreiche Objekte von außen und sogar auch von innen anschauen. Die detaillierte Liste der Bauprojekte sowie die Besuchszeiten finden Sie hier auf der Internetseite der Architektenkammer Niedersachsen.

Die BDA-Installation zu besonders gelungenen Bauwerken hannoverscher Architektinnen und Architekten ist noch bis Sonntag auf dem Trammplatz zu sehen. Unter den 33 hannoverschen Objekten, die zum Tag der Architektur zu besichtigen sind, ist etwa auch das Gymnasium Goetheschule, die Villa Simon am Königsworther Platz mit der riesigen Kunstrampe „Brücke zur Kunst“ daneben, das ungewöhnliche Café von Edeka/Daniels an der Hauptstraße 71 in Wettbergen, die neue Feuerwache 3 in Kirchrode und das Kirchenzentrum St. Nathael. Zudem werden in den Herrenhäuser Gärten die Wasserkunst, die Gartenpavillons und das Gartentheater gezeigt.

Milow singt auf der Gilde-Parkbühne

Milow – hier bei einem früheren Konzert im Capitol – begeistert sein Publikum mit sanften Popmelodien. Quelle: Philipp Von Ditfurth (Archiv)

Am Sonntag lässt der Belgier, dessen Durchbruchshit „Ayo Technology“ auch schon wieder satte 14 Jahre auf der Uhr hat, unter freiem Himmel seinen melodiösen Pop mit Band auf der Parkbühne erklingen. „Back on Stage“ heißt es dort in diesem Sommer Karten für die Parkbühnenkonzerte gibt es unter tickets.haz.de.

GaF zeigt Bachelorarbeiten

Vasil Dinevs Foto aus der Serie "Homo Ludens" in der GaF. Quelle: Vasil Dinev

Es hat etwas Mystisches, etwas Unheimliches, man kann den Blick nicht abwenden von dem Fellwesen, das einen aus dem Foto heraus zu mustern scheint. Man mag glauben, dass solche Erscheinungen durchaus geeignet sind, das Böse zu vertreiben, Geister oder Krankheiten. So machen es Bulgaren jedes Jahr, der Fotograf Vasil Dinev hat die Vorbereitungen mit der Kamera begleitet, seine Reportage „Homo Ludens“ ist in der wieder für Publikum geöffneten Galerie für Fotografie auf dem Eisfabrik-Gelände in der hannoverschen Südstadt zu sehen – und das nicht ohne Grund. Wie jedes Jahr sind für einen begrenzten Zeitraum Bachelor-Arbeiten von Fotostudierenden der Hochschule Hannover ausgestellt.

Bis zum 4. Juli heißt das Motto „Aus der Nähe ist die Ferne gar nicht so weit weg“, die Studentinnen und Studenten wollen damit der Frage nachspüren, ob Robert Capas berühmtester Satz noch seine Berechtigung hat. Wenn deine Fotos nicht gut genug sind, hatte der Fotograf behauptet, dann warst du nicht nah genug dran. Zeit für eine Neuverhandlung? Wo ist Nähe wichtig – und wo Distanz hilfreicher? Die Galerie für Fotografie in der Seilerstraße 15d ist am Wochenende von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Hygieneverordnungen.

Kinderzirkus Giovanni im Phantasiegarten

Der Kinderzirkus Giovanni spielt auf der Wiese am Johanneshof Hohmannhof 10, in Wettbergen. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Sie sind wieder da, die jungen Talente aus Wettbergen: Der Kinderzirkus Giovanni zeigt von diesem Wochenende bis zum 4. Juli sein Open-air-Programm „Im Garten der Phantasie“ – am Freitag um 16 Uhr, am Sonnabend und Sonntag um 11, 14 und 16 Uhr, alles auf der Wiese am Johanneshof, Hohmannhof 10 in Wettbergen.

Abschluss mit Abschied

Die „Recken“ wollen es am Sonntag nochmal wissen. Quelle: kinsey_d

Ein Sieg-Hattrick, ein ehemaliger Bundestrainer als kommender Coach – und wieder Zuschauer in der Halle – bei den Bundesliga-Handballern ist trotz der jüngsten Niederlage in Balingen gerade richtig was los. Am Sonntag spielen die „Recken“ zum Saisonabschluss gegen Leipzig, es wird das Abschiedsspiel für den spanischen Startrainer Carlos Ortega, der nach Barcelona wechselt und den TSV in vier Jahren sogar international zu einem Begriff gemacht hat. Um 15.30 Uhr geht’s in der ZAG-Arena an der Expo-Plaza los, Resttickets unter die-recken.de.

EM: Hier können Sie die Spiele mit Freunden gucken

In fast allen Biergärten rollt der Ball auf der Leinwand oder auf Bildschirmen. Auch viele Kneipen schalten ein. Sehen Sie hier eine Übersicht mit vielen Infos.

Das sind Hannovers schönste Biergärten

Grillen: Das sind die besten Plätze und die Regeln

Grillen ist Volkssport. Wer keinen Garten hat, dem bleibt als Grill-Location nur der Balkon oder die freie Natur. Doch wie ist das in Hannover geregelt? Darf man im Park und auf Balkonien einfach so grillen? Und was sind die besten Plätze in Hannover und der Region? Lesen Sie hier mehr.

Verwirrspiel unter freiem Himmel

Bunt: „Was ihr wollt“ als Hoftheater. Quelle: Katrin Ribbe

Shakespeare draußen im Juni – da ist man schnell beim „Sommernachtstraum“. Aber es geht auch anders, und auf ein Verwirrspiel muss man trotzdem nicht verzichten bei der Komödie „Was ihr wollt“. Das Ensemble des Schauspielhauses spielt es von Freitag bis Sonntag jeweils um 20 Uhr im Hof, Regie führt Ronny Jakubaschk. Die Fragen des Abends in Shakespeares Fantasiereich Illyrien: Wer ist wer, wer spielt wen, wer durchschaut was nicht, und warum ist das gut? Vielleicht ist das Stück aktueller als man vermuten könnte – und gute Laune macht es auch noch. Karten und Infos: (0511)99991111.

Sportlich, sportlich!

Wie wär’s mit einer Radtour? Quelle: Thomas Warnack/dpa (Symbolbild)

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Zum kommenden Wochenende finden Sie an dieser Stelle erneut alle aktuellen Tipps und Termine.

Von HAZ