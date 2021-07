Das schwimmende Service-Center legt in Hannover an

Wenn die MS Wissenschaft auf große Fahrt geht, kommt sie regelmäßig auch in Hannover vorbei. An diesem Wochenende legt der gut 100 Meter lange Kahn auf dem Mittellandkanal Höhe Vahrenwalder Straße/Finanzamt an. Drei Tage lang können Jugendliche, auf die das Angebot vor allem zugeschnitten ist, aber auch Erwachsene, gucken, lernen, spielen und ausprobieren.

Ein Frachtschiff ist zum Wissenschaftslabor umgebaut worden. Nun gibt es hier jede Menge zu entdecken – am Sonntag in Hannover. Quelle: Heiner Witte

In diesem Jahr geht es um den Schwerpunkt Bioökonomie, im Inneren des schwimmenden Science-Centers kann man sich mit ungewohnten Kombinationen wie Kosmetik aus Pilzen, Kleidung aus Holz oder Möbeln aus Popcorn vertraut machen.

Wer dabei sein will, sollte sich zuvor online ein Ticket sichern, das geht auch kurzfristig. Freitag und Sonntag 10 bis 19 Uhr, Sonnabend 12 bis 19 Uhr.

Zweites Wochenende im Hanno-Park

Der Hanno-Park startet auf dem Schützenplatz. Quelle: Rainer Dröse

Freizeitpark statt Volksfest: Der „Hanno Park“ empfängt als Ersatz für das abermals abgesagte Schützenfest Besucherinnen und Besucher auf dem Schützenplatz. Geöffnet ist mittwochs (Familientag) bis freitags von 15 bis 23 Uhr, sonnabends und sonntags von 14 bis 23 Uhr. Montags und dienstags bleibt das Gelände geschlossen. 83 Schausteller vorwiegend aus Norddeutschland beteiligen sich. Riesenrad, Autoscooter, Kettenkarussell, Achterbahn und Wildwasser sind unter anderem dabei. Am Tor müssen Besucher 2 Euro – als Hygiene-Entgelt – zahlen, denn ein zumindest kleiner Eintrittspreis ist für die genehmigte Nutzung als Freizeitpark vorgeschrieben.

Region öffnet die Türen

Weist den Weg zum Regionshaus: Pedro Prüser alias Regionald begrüßt die Gäste am Tag der offenen Tür. Quelle: Region Hannover/Christina Kreutz

20 Jahre wird die Region Hannover in diesem Jahr, und am Sonntag öffnet sie ihre Pforten. Ein normaler Tag der Offenen Tür ist es im Regionshaus an der Hildesheimer Straße 18 aus naheliegenden Gründen nicht. Doch drei verschiedene Angebote gibt es: Eine klassische Führung, eine Familienrallye und das Regionshaus als Theater. Denn das Theater „fensterzurstadt“ verwandelt den Verwaltungssitz in einen Spielort.

Wichtig: Eine Anmeldung unter www.hannover.de/20jahreregion muss sein, ebenso ein negatives Corona-Testergebnis oder Nachweis eines vollen Impfschutzes. Innerhalb des Gebäudes muss eine Mund-und-Nasen-Bedeckung getragen werden.

„Deine Freunde“ machen Freude

Stammgäste in Hannover: Deine Freunde Quelle: Michi Schunck

„Deine Freunde“ haben viele Freunde. Die meisten sind jung, aber seit sie auch bei „The Voice Kids“ in der Jury saßen, haben sich auch viele Ältere mit der fröhlich-einfühlsamen Art der Musiker angefreundet. Am Sonntag spielen „Deine Freunde“ auf der Gilde-Parkbühne, es heißt „Back on Stage“, und es geht bereits um 17 Uhr los: Wer keine Karte mehr bekommt – im Dezember wollen sie schon wiederkommen, um ein 2020 verschobenes Konzert nachzuholen. Tickets gibt’s nur im Internet, zum Beispiel im HAZ-Ticketshop.

GaF zeigt Bachelorarbeiten

Vasil Dinevs Foto aus der Serie "Homo Ludens" in der GaF. Quelle: Vasil Dinev

Wie jedes Jahr sind in der wieder für Publikum geöffneten Galerie für Fotografie auf dem Eisfabrik-Gelände in der hannoverschen Südstadt für einen begrenzten Zeitraum Bachelor-Arbeiten von Fotostudierenden der Hochschule Hannover ausgestellt.

Noch bis zum 4. Juli heißt das Motto „Aus der Nähe ist die Ferne gar nicht so weit weg“, die Studentinnen und Studenten wollen damit der Frage nachspüren, ob Robert Capas berühmtester Satz noch seine Berechtigung hat. Wenn deine Fotos nicht gut genug sind, hatte der Fotograf behauptet, dann warst du nicht nah genug dran. Zeit für eine Neuverhandlung? Wo ist Nähe wichtig – und wo Distanz hilfreicher?

Die Galerie für Fotografie in der Seilerstraße 15d ist am Wochenende von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Hygieneverordnungen.

Zwei Premieren in der Eisfabrik

Die TanzOffensive in der Eisfabrik kommt am Wochenende in Live-Schwung – mit gleich zwei Premieren: Die Compagnie Ivona zeigt „Manbusha“, und die Frantics Dance Company tanzt „Ordinary People“. Am Sonntag noch einmal um 20 Uhr.

Kinderzirkus Giovanni im Phantasiegarten

Der Kinderzirkus Giovanni spielt auf der Wiese am Johanneshof Hohmannhof 10, in Wettbergen. Quelle: Samantha Franson

Sie sind wieder da, die jungen Talente aus Wettbergen: Der Kinderzirkus Giovanni zeigt noch einmal am Sonntag sein Open-air-Programm „Im Garten der Phantasie“ – und zwar um 11, 14 und 16 Uhr auf der Wiese am Johanneshof, Hohmannhof 10 in Wettbergen.

Das Neue Theater bittet ins Bett

Wenn Erklärungsnot Spaß macht: Nackte Tatsachen im Neuen Theater – zu Gast beim VfL Eintracht. Quelle: OLIVER VOSSHAGE OV7

Das Neue Theater kommt an die Oberfläche. Weil die Kellerbühne an der Georgstraße coronabedingt noch nicht wieder bespielt werden kann, macht sie nun überirdisch weiter. Beim VfL Eintracht hat man Unterschlupf gefunden, auf dem Vereinsgelände an der Hoppenstedtstraße ein schickes, luftiges Draußen-Theater mit Dach aufgestellt – und es geht gleich richtig zur Sache. „Nackte Tatsachen“ heißt die Komödie von Kerry Renard, bei dem sich in der Regie von Florian Battermann zwei Kumpels eines Morgens nackt im Bett angekettet finden. Als die Frauen der beiden auftauchen, herrscht Erklärungsnot, und genau da fängt Boulevardtheater ja richtig an. Freitag bis Sonntag jeweils 17 und 20 Uhr und den ganzen Sommer bis 29. August. Alle Infos und Karten hier.

Das sind Hannovers schönste Biergärten

Grillen: Das sind die besten Plätze und die Regeln

Grillen ist Volkssport. Wer keinen Garten hat, dem bleibt als Grill-Location nur der Balkon oder die freie Natur. Doch wie ist das in Hannover geregelt? Darf man im Park und auf Balkonien einfach so grillen? Und was sind die besten Plätze in Hannover und der Region? Lesen Sie hier mehr.

Verwirrspiel unter freiem Himmel

Bunt: „Was ihr wollt“ als Hoftheater. Quelle: Katrin Ribbe

Shakespeare draußen im Juni – da ist man schnell beim „Sommernachtstraum“. Aber es geht auch anders, und auf ein Verwirrspiel muss man trotzdem nicht verzichten bei der Komödie „Was ihr wollt“. Das Ensemble des Schauspielhauses spielt es von Freitag bis Sonntag jeweils um 20 Uhr im Hof, Regie führt Ronny Jakubaschk. Die Fragen des Abends in Shakespeares Fantasiereich Illyrien: Wer ist wer, wer spielt wen, wer durchschaut was nicht, und warum ist das gut? Vielleicht ist das Stück aktueller als man vermuten könnte – und gute Laune macht es auch noch. Karten und Infos: (0511)99991111.

Sportlich, sportlich!

Wie wär’s mit einer Radtour? Quelle: Thomas Warnack/dpa (Symbolbild)

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Zum kommenden Wochenende finden Sie an dieser Stelle erneut alle aktuellen Tipps und Termine.

Von HAZ