Kunstfestspiele für alle

Die Herbst-Kunstfestspiele laufen, und am zweiten Wochenende ist der Terminkalender voll. Der Sonntag ist für alle da: Von 14 bis 23 Uhr zeigt das Festival rund um Galeriegebäude, Orangerie, Schloss und Gartentheater bis hin zur DHC-Hockeyhalle auf der anderen Seite der Graft, was es kann, was es hat und was es will. Für fünf Euro Eintritt gibt es Theater, Musik, Kinderprogramm und natürlich abends die Lasershow an der Großen Fontäne mitten im Barockgarten. Das gesamte Programm gibt es hier.

Immer wieder eine Attraktion: Die Große Fontäne im Barockgarten. Quelle: Samantha Franson

Rock’n’ Grundgesetz

Schauspiel Hannover: Grundgesetz - in concert. Quelle: Kerstin Schomburg

Es klingt ebenso unmöglich wie reizvoll: „ Grundgesetz in concert“. Aber: Die Show im Ballhof ist nicht nur schräges Musiktheater, sondern der Versuch, in einer zunehmend demokratiefeindlichen Zeit die wichtigste schriftliche Grundlage demokratischen Zusammenlebens ins Gedächtnis zu rufen–jedenfalls, so weit das möglich ist. Diesen Versuch starten Friederike Schubert, Paul Pötsch und Albrecht Schrader gemeinsam mit Schaupielern und einer Liveband am Sonntag um 19 Uhr. Nähere Infos gibt es hier.

Grüner Neuling in Wehmingen

Der Ersatz für den zerstörten Wagen trifft im Hannoverschen Straßenbahnmuseum ein. Quelle: Hannoversches Straßenbahnmuseum

Als Sturmtief Sabine im Februar wütete, kippte ein Baum im Straßenbahnmuseum Sehnde-Wehmingen nicht nur auf Oberleitungen, sondern erledigte auch einen DÜWAG-Gelenkwagen, eines der Schmuckstücke der Sammlung. Nun ist Ersatz da, er kommt aus Poznan und wurde finanziert durch Vereinsmitglieder und Spenden. An diesem Wochenende kann man das gute, alte, grüne Stück bewundern – und bei der Gelegenheit zum letzten Mal in diesem Jahr auch die Modellbahn im seltenen Maßstab 1:22,5. Gute Nachricht für Nachwuchsfans: Die Kinderbahn fährt wieder. Geöffnet ist das Museum in der Hohenfelser Straße 16 am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

So wird das Wetter am Wochenende

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

