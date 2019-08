Die Lange Nacht der Lüttjen Lage

Die Lüttje Lage in der HAZ? Kult! Gedruckt sowieso, auf HAZ.de auch. Dass die Alltagsglossen – Freunde dürfen Lüla sagen – auch bühnentauglich sind und noch einmal ganz anders aufblühen, wenn die Autoren sie selbst vortragen, will die HAZ ihren Lüla-Lesern am Sonntag zeigen.

Ab 19.30 Uhr sind im Astor-Kino an der Nikolaistraße zehn Redakteure und Redakteurinnen mit ihren Kurzwerken am Start. Unter anderem mit dabei: Simon Benne (Bild von links), Hans-Peter Wiechers, Volker Wiedersheim, Johanna Stein und der stellvertretende Chefredakteur Felix Harbart.

Jan Sedeliesmoderiert Die Lange Nacht der Lüttjen Lage. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, zuzüglich Gebühren. Tickets gibt in den HAZ-Ticketshops sowie an der Abendkasse.

Roncalli kommt bildgewaltig

Der Circus Roncalliging immer schon voran, wenn es um Trends und Innovationen ging. Nun setzt die Traumfabrik von Bernhard Paul das nächste Ausrufezeichen: Mit dreidimensionalen Animationen holt Roncalli Tiere zurück in die Manege. Die Künstler sind dafür alle echt, ob Clowns, Akrobaten, Jongleure und Musiker. Ach ja, bis auf Pauline. Pauline ist eine Maschine. Und kann ganz erstaunliche Dinge. Tickets für das Zelt auf dem Waterlooplatz gibt es für Sonntag (14 und 18 Uhr) und auch danach hier online, in den HAZ-Ticketshops und am Kassenwagen auf dem Gelände.

Eine Festrunde durch die Stadt

Feste in Linden und Laatzen

Linden feiert sein Schützenfest auf dem Küchengartenplatz, wo es bis zum Sonntag nicht nur auf den Karussells rund geht.

Im Park der Sinne in Laatzen steigt das Fest der Sinne. Für Kinder unter anderem mit Experimentierstationen und einem Spielparcours. Laatzender Organisationen und Vereine stellen sich und ihre Arbeit vor. Am Sonntag erklingt ab 12 Uhr noch mal Musik, erst sinfonisch vom Musikkreis Laatzen, dann vom Musikzug der örtlichen Feuerwehr.

Drei Tage lang erwartet Besucher im Park der Sinne ein abwechslungsreiches Programm. Quelle: Archiv

Kunst erlaufen: Zinnober!

Einen schönen Atelierspaziergang können Kunstfreunde am Wochenende unternehmen. Beim 22. Kunstvolkslauf Zinnober beeindrucken allein schon die Zahlen: 69 Häuser machen mit, Galerien, Ateliers und Vereine zeigen ihre Räume und ihre Arbeit. Wieder ist ein Dutzend Neulinge am Start. Sonntag ab 11 Uhr kann man die Runde machen. Tipp: Es gibt eine Fahrradtour. Sie beginnt am Sonntag um 13 Uhr im Hof der Voßstraße 11. Das Zinnober-Programm liegt bei allen Häusern aus – oder steht unter hannover.de zum Download bereit.

Moorfest in Altwarmbüchen

Altwarmbüchen feiert sein Moorfest. Mehr als 30 Bands und Einzelkünstler auf drei Bühnen rund ums Rathaus geben Gas, am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst und anschließend einen Flohmarkt.

Kinderfest mit Tieren

Das Wisentgehege Springe lädt zum Kinderfestein. Am Sonntag von 11 Uhr an geht es rund im ganzen Park, mit Spielmöglichkeiten, aber auch mit Falknershow, Wolf- und Bärengucken.

Lauter Freaks im GOP

Im GOP: ein Haufen Freaks. Quelle: GOP

Im GOP toben sich die „Freaks“ aus. Schrullige Show, biegsame Körper, viel Live-Musik und ziemlich gute Laune gibt es auf der Bühne des Georgspalasts – am Sonntag 14 und 17 Uhr. Uhr. Infos und Karten: www.variete.de.

So wird das Wetter am Wochenende

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

Hannover kostenlos erkunden

Charmante Orte, freier Museumseintritt oder kostenlose Fortbildungen – wie man in Hannover für wenig Geld viel erleben kann, haben wir hier in dieser Galerie zusammengetragen:

Zur Galerie Ob ein Tag im Sprengelmuseum, ein Spaziergang durch den Georgengarten oder gemütliches Stöbern auf dem Flohmarkt: Hannover hat einiges zu bieten.

Wohin bei schlechtem Wetter in Hannover ?

Zur Galerie Der Himmel ist grau und der Wind pfeift? Wir haben ein paar Tipps für Dinge gesammelt, die man auch bei Schietwetter in Hannover machen kann.

Wohin bei Sonnenschein in Hannover ?

Zur Galerie Die Sonne scheint. Hier können Sie das gute Wetter in Hannover genießen.

Von red