Das Eingangstor für den Weihnachtsmarkt am Platz der Weltausstellung ist bereits aufgestellt. Quelle: Rainer Droese

Zwar öffnet der Weihnachtsmarkt in der Altstadt erst am Montag, 25. November, von 16 bis 21 Uhr, aber in den Stadtteilen starten schon die ersten Märkte. Im Atelier Wolfgang Mehl, Namedorfstraße 13, bieten elf Händler Malerei, Naturseifen, Ton- und Holzobjekte, Bronzeskulpturen, Schmuck und weiteres Kunsthandwerk an. Die Öffnungszeiten sind am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November 2019, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Zu einem Weihnachtsmarkt mit Flohmarkt, hausgemachten Spezialitäten, einer große Tombola, Kuchen, Bratwurst und Glühwein lädt die Gemeinde der katholischen Kirche St. Franziskus, Dresdener Straße 29, ein. Dieser hat am Sonnabend, 23. November 2019, von 14.30 bis 19 Uhr und am Sonntag, 24. November 2019, von 11 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Hannover Scorpions vs. Icefighters Leipzig

Die „Skorpione“ bekommen wieder einmal Besuch aus Sachsen: Die Icefighters Leipzig gastieren am Sonntag im Eisstadion Mellendorf, Am Freizeitpark 2. Anpfiff für das Eishockeyspiel ist um 18 Uhr.

European-Outdoor-Film-Tour 2019/20

Drei Stunden Outdoorsport- und Abenteuerfilme: Die European-Outdoor-Film-Tour macht am Sonntag Halt im Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2. Dort werden die spannendsten Sport- und Abenteuerfilme des Jahres aus der ganzen Welt präsentiert. Die Veranstaltung beginnt um 16 und 20 Uhr, Einlass ist jeweils ab einer Stunde vor Beginn. Die gezeigten Bilder sind gewaltig, der Eintritt kostet 17,50 Euro.

Wein, Sekt, Cuvée im HCC

Baden-Württemberg Classics – das klingt nach einem Radrennen, läuft aber noch flüssiger: Im Hannover Congress Centrum ist nämlich der Wein zu Gast, Wein aus dem Südwesten der Republik, mit 700 Sorten, dazu Sekt und Gebranntes. Für 15 Euro Eintritt gibt es nicht nur Verkostungen, sondern auch kostenlose Seminarteilnahme, wenn es um Themen wie Cuvée, badische Spitzenweine und Festtagsweine aus dem Württembergischen geht. Sonnabend und Sonntag ab 11 Uhr.

Filme satt: Up-and-coming-Festival im Pavillon

Der Mastermind des Festivals: Burkhard Inhülsen. Quelle: Kutter

Es ist eine Triebfeder für das deutsche und internationale Kino: Das Jungfilmerfestival Up-and-coming in Hannover zeigt exemplarisch, wohin die Branche steuert. Über die Jahre hat der Wettbewerb deutlich an Qualität gewonnen – und an Wucht. Rund 4000 Bewerbungen aus 120 Ländern sind diesmal eingelaufen, seit Donnerstag gibt es das Festival im Pavillon am Raschplatz, bei dem 158 auserwählte Beiträge gezeigt werden. Dazu im Programm: Podien, Diskussionen und viel Fachsimpelei. Am Sonntag werden die Sieger geehrt.

Impulse, der Beamte und die wilden Mädchen

Hans-Hermann Thielke Quelle: Privat

Kurz vor der Adventszeit geht es im hannoverschen GOP richtig rund. Zwei Produktionen laufen schon parallel, die dritte kommt an diesem Wochenende dazu: Das diesjährige Wintervarieté in der Orangerie Herrenhausen bestreitet das Ensemble die Trommel- und Akrobatikshow „Impulse“. Es gibt für den Sonnabend (20 Uhr) und den Sonntag (17 Uhr) noch wenige Restkarten, die Show läuft bis zum 12. Januar in Herrenhausen. Zur Show gehören unter anderem der Kabarettist Hans-Hermann Thielke, Jonglage von Kelly Huesca sowie Akrobatik von Thula Moon und Katrina Asfardi.

Das Kinder- Weihnachtsmusical „Der Prinz und das wilde Mädchen“ dreht sich um einen Königssohn, dem am Hofe langweilig ist und der sein Glück bei einem einfachen Mädchen vom Zirkus findet – was bei seinem Vater gar nicht gut ankommt. Verantwortlich für das Stück sind Markus Pabst und Jack Woodhead, die in diesem Jahr auch schon mit der Show „Kawumm“ im GOP gastierten. Für die Wochenendshows des Musicals am Sonnabend um 11 und 14 Uhr sowie die Sonntagsvorstellung um 11 Uhr gibt es noch Karten.

Weitere Termine am Sonntag: THEATER 16 Uhr: Neues Theater (Georgstr. 54) Funny Money. 17 Uhr: Hinterbühne (Hildesheimer Str. 39a) Die Tribüne: Passagier 23. 19 Uhr: Ballhof Zwei (Knochenhauerstr. 28) Dark Room. 19.30 Uhr: Neues Theater (Georgstr. 54) Gastspiel Heinz Erhardt. 20 Uhr: Ihmezentrum (Ihmezentr. 8c) #MeBambi oder Das Große Wundern. VARIETÉ, KABARETT 11, 15 Uhr: Figurentheaterhaus (Großer Kolonnenweg 5) Pettersson und Findus, ab vier Jahren. 18.30 Uhr: TAK (Am Küchengarten 3–5) Truck Stop-Abend. 20 Uhr: Leibniz Theater (Kommandanturstr. 7) Monika Tschosek. KONZERTE 15 Uhr: Landesmuseum (Willy-BrandtAllee 5) Musikalisches Intermezzo 65. 17–18.45 Uhr: Opernhaus (Opernplatz 1) 3. Sinfoniekonzert Klangrausch. 19.30 Uhr: Villa Seligmann (Hohenzollernstr. 39) Die Weise von Liebe und Tod. 20 Uhr: Kanapee (Edenstr. 1) Ulrike Spengler und André Hammerschmied. JAZZ, ROCK, POP 15 Uhr: Sprengel-Museum (KurtSchwitters-Platz 1) Molinari Quartett. 16, 19 Uhr: wasmitherz e. V. (Windthorststr. 3–4) Ensemble Sozusingen. 18 Uhr: Tonhalle Hannover e. V. (Fischerstr. 1a) Felix Petry Collective. 20 Uhr: Lux (Schwarzer Bär 2) Look Mum No Computer, Elektro. PARTY 20 Uhr: Béi Chéz Heinz (Liepmannstr. 7b) Insomniaque.

