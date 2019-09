Drachenzähmen leicht gemacht

Drachenfest in Hannover: Pinguine, Katzen und Eidechsen sieht man nicht oft am Himmel fliegen. Quelle: Lisa Neugebauer

Wer Drachen steigen lassen will, geht am besten dahin, wo Wind ist. Wind ist auf dem Berg, Berge gibt es in Hannover, wenn auch nicht viele. Und weil man zum Drachensteigenlassen auch Platz braucht, ist der Kronsberg die Heimspielstätte der hannoverschen Drachenfreunde. Von Freitag bis Sonntag steigt es wieder, das große Drachenfest – Mit vielen bunten Fluggeräten, hoffentlich viel Wind und wenig Regen. Um 15 Uhr geht es los heute, an den folgenden beiden Tagen bereits um 10 Uhr. Und das bereits zum 21. Mal. Am Sonnabend und Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr ist jeweils Bastelstunde unter Anleitung. Einer der Höhepunkte wird das „Nachtfliegen“ mit beleuchteten Drachen am Sonnabend bei Einbruch der Dunkelheit. Der Eintritt zum Fest ist frei.

Art Deco bei Wilhelm Busch

Art Deco bei Wilhelm Busch Quelle: Tim Schaarschmidt

Manchmal entführt das Wilhelm-Busch-Museum seine Besucher. Ganz ungestraft und auf höchst angenehme, oft amüsante, oft lehrreiche Weise, meistens in ein geistreiches Gestern. Die aktuelle Ausstellung (ent)führt in das Paris der Zwanziger Jahre, die Blütezeit des Art Déco, die die noch junge Disziplin des Grafikdesigns entscheidend mitprägte. Schöne Schrift, gestaltete Optik, feine Details als Illustration für pikantes Nachtleben, Stars in Bars, Cabaret und verruchte Kneipen– wenn Kunst in einem solchen Spannungsverhältnis entsteht, muss es nachhaltige Blüten tragen. Das Wilhelm-Busch-Museum zeigt mit einer sorgfältigen Auswahl einen Querschnitt durch die kreative Entwicklung dieser Zeit. Täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr.

O’zapft is!

Oktoberfest 2019 in Hannover. Quelle: Christian Behrens

Es wird Herbst. Für Leute, die es nicht glauben wollen, halten Städte Oktoberfeste als Trost bereit. Auch Hannover tut das. Dieses Wochenende startet die Herbstkirmes auf dem Schützenplatz. Bis zum 13. Oktober wird der bajuwarisch eingefärbte Jahrmarkt Gelegenheit zum Karusselfahren, Budenzauber und zünftige Blasmusik bieten. Wer sich durchschütteln lassen möchte, kann das in Fahrgeschäften wie „Big Spin“, „Break Dance“ oder „Magic Shaker“ tun. In den beiden großen Festzelten gibt es täglich wechselndes Programm. In der Festhalle Morris gibt es am Sonnabend eine Bierzeltgaudi mit „Frankenfeuer“. Die Wetteraussichten: Herbst halt.

Oktoberfest-Renntag auf der Neuen Bult

Spannende Rennen auf der Neuen Bult. Quelle: Florian Petrow

Vorletzter Saisonspektakel auf der Neuen Bult–standesgemäß zum Zeitpunkt der Oktoberfest- Renntag. Um 11 Uhr geht’s los, mit Pferdesport, Gelegenheit zum Zocken– und sicherlich dem einen oder anderen Dirndl und ein paar Krachledernen. Den Trachtenwettbewerb sollen unter anderem Comedian Oliver Pocher und Hannovers neue Star-Spielerfrau Ina Aogo moderieren.

Roncalli – clownesk und maschinell

Mit dreidimensionalen Animationen holt Roncalli Tiere zurück in die Manege. Die Künstler sind dafür alle echt, ob Clowns, Akrobaten, Jongleure und Musiker. Ach ja, bis auf Pauline. Pauline ist eine Maschine. Und kann ganz erstaunliche Dinge. Tickets für die Roncalli-Shows auf dem Waterlooplatz gibt es für Sonntag (14 und 18 Uhr) und auch danach hier online.

Keine halben Sachen im GOP

GOP: Sheyen Caroli im Programm „Keine halben Sachen“ Quelle: GOP

Keine halben Sachen verspricht das GOP im neuen Programm. Conferencier Marcel Kösling begrüßt unter anderem das Diavolo-Duo Twinspin, die Keulenjongleurin Jessica Savalla, die italienische Verbiegekünstlerin Sheyen Caroli und die rollschuhakrobaten Maryna & Chris. Am Wochenende gibt es noch für alle Vorstellungen Karten, am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Infos und Tickets: www.variete.de.

So wird das Wetter am Wochenende

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

Das können Sie sonst noch in Hannover erleben:

Hannover kostenlos erkunden

Charmante Orte, freier Museumseintritt oder kostenlose Fortbildungen – wie man in Hannover für wenig Geld viel erleben kann, haben wir hier in dieser Galerie zusammengetragen:

Zur Galerie Ob ein Tag im Sprengelmuseum, ein Spaziergang durch den Georgengarten oder gemütliches Stöbern auf dem Flohmarkt: Hannover hat einiges zu bieten.

Wohin bei schlechtem Wetter in Hannover ?

Zur Galerie Der Himmel ist grau und der Wind pfeift? Wir haben ein paar Tipps für Dinge gesammelt, die man auch bei Schietwetter in Hannover machen kann.

Wohin bei Sonnenschein in Hannover ?

Zur Galerie Die Sonne scheint. Hier können Sie das gute Wetter in Hannover genießen.

Von red