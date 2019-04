Auf dem Frühlingsfest geht es rund

Das Frühlingsfest startet Ostern. Quelle: Dröse

Zweites Wochenende beim Frühlingsfest auf dem Schützenplatz. Mit Feuerwerk und sieben neuen Fahrgeschäften bietet das Volksfest ein buntes Angebot. Dieses Mal läuft alles mit 100 Prozent Ökostrom, einer bewachten Fahrradstation und einer mobilen Ladestation für Elektrofahrzeuge. „Das gibt es nur in Hannover. Der Fahrspaß bleibt aber der gleiche“, versichert Harald Müller, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Hannoverscher Volksfeste. Völlig ungewohnt: Neben Zuckerwatte und Bratwurst gibt es auch veganes, glutenfreies und zuckerfreies Essen. Jeden Mittwoch, am Familientag, bekommen Eltern und Kinder 50 Prozent Rabatt bei Fahrgeschäften und 25 Prozent Rabatt bei allen anderen Geschäften.

Finaltag beim Beachvolleyball

Beachvolleyball am Steintor –am Sonntag mit den Finals und einem Promispiel. Quelle: Florian Petrow

Es geht wieder los: Sand, Netze, Bälle –fertig ist das Barfußevent am Steintor. Mit dem Beachvolleyball-Cup wird endgültig die Sommersportsaison eingeläutet, von Freitag bis Sonntag duellieren sich Amateure und Profis –in 500 Tonnen Sand auf drei von Tribünen gesäumten Feldern. Am Sonnabend (ab 9 Uhr) werden die Qualifikationsrunden ausgetragen, am Sonntag ab 9 Uhr steigen die Endspiele der Damen und Herren. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm und am Finaltag um 14.30 Uhr ein Promimatch zugunsten der NP-Sportstiftung. Zugesagt haben unter anderem die frühere Hockeyspielerin Julia Zwehl, Wasserballer Moritz Schenkel und Schönheitskönigin Christina Grass. Alle weiteren Infos auf beach-volleyball.de

Kirschblüten und mehr

Das Kirschblütenfest auf der Alten Bult. Quelle: (c) www.photos24.de

Da blüht Ihnen was: Die Stadt lädt zum Kirschblütenfest in den Hiroshima-Hain ein. Am Sonntag von 14 Uhr an werden auf der Alten Bult japanische Traditionen gepflegt –und die partnerschaft der Städte Hannover und Hiroshima.

Veggienale im HCC

Ernährungsfreunde und die neuesten Trends auf dem Foodmarkt: Am 27. und 28. April ist die Messe Veggienale & FairGoods zum vierten Mal in Hannover zu Gast. Im HCC gibt es am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr Stände und Diskussionen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Upcycling, Bio und No Waste. Tickets gibt es an der Tageskasse, Infos unter veggienale.de.

So wird das Wetter am Wochenende

Alles zu den aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

