Die ersten sommerlichen Tage hat Hannover in diesem Jahr nun schon erlebt. Da ist Abkühlung gefragt – perfekte Bedingungen für ein leckeres Eis. In den Eisdielen der Stadt herrscht an den Osterfeiertagen Hochkonjunktur. Doch was meinen unsere Leser: Wo gibt es eigentlich das leckerste Eis in Hannover? Wo ist das Ambiente am schönsten, die Auswahl am besten, das Personal am freundlichsten?

Die große HAZ-Leserumfrage 2019 hat gezeigt: Es gibt einen klaren Sieger. 13.038 Nutzer haben abgestimmt – fast 40 Prozent entschieden sich für die Eisdiele, die es am Ende der Osterfeiertage auf Platz 1 geschafft hat. 20 Eisdielen standen zur Wahl. Das komplette Ranking können Sie sich in dieser Bildergalerie ansehen.

Das Ranking der Eisdielen in Hannover

Zur Galerie Zum perfekten Sommer gehört auch das perfekte Eis. In Hannover gibt es zahlreiche Eisdielen, die um die Gunst der Kunden buhlen. Die HAZ-Leser können aus 20 Geschäften die beste Eisdiele Hannovers wählen.

