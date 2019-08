Die Polizei Hannover veröffentlicht jede Woche ein Einbruchsradar. Darin werden die aktuellen Fallzahlen zu Wohnungseinbrüchen in den 13 Stadtbezirken und dem Umland veröffentlicht.

Karte zum Thema Einbruch in Hannover : Hier schlagen die Täter am häufigsten zu

(Die interaktive Karte zeigt die Zahl der Einbrüche seit Jahresanfang 2019. Wenn Sie auf einen Stadtbezirk tippen oder klicken sehen Sie die Gesamtzahl der Einbrüche seit dem 1. Januar 2019, und zum Vergleich die Gesamtzahl der Einbrüche im Vorjahr (2018). Durch die blaue Einfärbung können Sie das Einbruchsrisiko in den Stadtbezirken miteinander vergleichen: Je dunkler die Farbe blau, desto mehr Einbrüche hat es dort seit Jahresbeginn rechnerisch pro 10.000 Einwohner des Bezirks gegeben.)

Einbruchszahlen für die Kommunen im Umland (seit Jahresbeginn 2019)

Kommune Zahl der Einbrüche Einbrüche 2018 Barsinghausen 26 45 Burgdorf 11 25 Burgwedel 16 51 Garbsen 40 94 Gehrden 7 18 Hemmingen 11 31 Isernhagen 23 57 Laatzen 30 66 Langenhagen 54 83 Lehrte 30 66 Neustadt 33 48 Pattensen 2 22 Ronnenberg 18 40 Seelze 13 33 Sehnde 6 34 Springe 16 50 Uetze 21 31 Wedemark 26 50 Wennigsen 16 27 Wunstorf 19 54

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 1156 Einbruchsdelikte in Hannover gezählt. 575 Mal blieb es dabei jedoch beim Versuch eines Einbruchs – die Diebe scheiterten an sicheren Fenstern oder festen Türen. Hier lesen Sie mehr zu den Einbrüchen 2018 in Hannover. Im Umland gab es im vergangenen Jahr 925 Delikte, davon waren 397 Versuche.

