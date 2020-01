Was tun am Sonntag? Die Pferdeshow „Cavalluna“ lockt mit den „Legenden der Wüste“ in die Tui-Arena. Der Winterzoo mit seiner aufgebauten Eisfläche gehört zu den festen Attraktionen in der kalten Jahreszeit und im GOP gibt es die neue Show „Camping“ zu sehen. Und das ist noch nicht alles.