Hannover

Taschen, Kleider, T-Shirts, Postkarten, Geschenkpapier – und alles aus Hannover. Unter dem Label Fashion born in Hannover hat am Freitag direkt am Kröpcke ein Pop-up-Store eröffnet, der Mode und Produkte von lokalen Designern und Designerinnen anbietet. Noch bis Sonnabend, 26. Juni, können Besucher in dem Pop-up-Store, hinter dessen Organisation das KreHtiv Netzwerk Hannover steckt, in den ehemaligen Räumen des Hannover-96-Fanshops einkaufen.

Nachhaltigkeit ist weiter im Trend

Alles, was in dem Laden verkauft wird, ist von Kreativen entworfen worden, die ihren Geschäftssitz in Hannover haben, einige Artikel wurden sogar in der Stadt produziert. „Das Label Dörpwicht etwa stellt nachhaltige Mode für Frauen und Männer in Hannover her“, sagt Lukas Dotzauer, Sprecher des KreHtiv-Netzwerks. Auch andere Labels im Pop-up-Store bieten nachhaltige Produkte an, 21/9 verkauft Lampen, die wiederum herstellt wurden, in dem man alte Lampen verwendet, umgebaut und verschönert hat.

Taschen aus Werbeplakaten

Das Label Maesh vertreibt sportliche Taschen in reduziertem Design, die geflüchtete Frauen in einer Nähwerkstatt in der Nordstadt aus ehemaligen Werbeplakaten genäht haben. Das Projekt geht auf eine Initiative des gemeinnützigen Projekts Unter einem Dach zurück, das Neuankömmlingen in der Stadt eine Perspektive bieten soll.

Ausstattung von Hannover 96

Noch am Montag haben Dotzauer und das KreHtiv-Netzwerk-Team die Räume des ehemaligen Fanshops gestrichen, gleich zwei Tage später wurde bereits aufgebaut – die Kleiderstangen und weitere Ausstattungsteile konnten sie vom Vormieter Hannover 96 übernehmen. „Wir zeigen hier, dass man innerhalb von wenigen Tagen eine Alternative zu den großen Handelsketten schaffen kann – und das in einer Zeit, in der Innenstädte immer gleicher aussehen“, sagt Dotzauer. Im Store gibt es nicht nur etwas zu kaufen, sondern auch einen Bereich, in dem sich Gäste über regionale und nachhaltige Mode, die Labels, Ausbildungsmöglichkeiten und anderen Bereichen der Modeszene Hannovers informieren können.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen die Innenstadt beleben“

Außerdem können sie hier ihre Ideen für die Innenstadt der Zukunft notieren und sichtbar machen. „Wir wollen Leben in die Innenstadt bringen“, sagt Dotzauer. Viele der hannoverschen Labels, die jetzt für drei Wochen am Kröpcke ihre Produkte anbieten, könnten sich einen Shop mit Innenstadtlage sonst kaum leisten. Jetzt bieten sie dort Produkte an, die man sonst selten in der Innenstadt findet.

Statement T-Shirts und Postkarten

Bei der mittlerweile dritten Ausgabe des Pop-up-Stores – die ersten beiden fanden in Bothfeld und Linden statt – machen auch zwei neue Designer mit: Ann Müller verkauft Damenmode und das Label Fashionvoice bietet bedruckte T-Shirts mit teils politischen Aussagen wie „Diversity“ (auf deutsch: Diversität) oder „Bold“ (auf deutsch: kühn) an.

Des Weiteren gibt es Postkarten, Blöcke und Geschenkpapier mit Hannover-Motiven. Und auch auf Socken, Taschen und Shirts findet man Logos aus verschiedenen Stadttteilen Hannovers. Ein bisschen Lokalkolorit darf auch in einem Pop-up-Designstore nicht fehlen. Schließlich ist man ja in Hannover.

Von Nadine Wolter