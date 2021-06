Discos in der Corona-Pandemie - Feiern in Hannover: Diese Clubs haben am Wochenende geöffnet

Nachdem am vergangenen Wochenende das RP5 den Anfang gemacht hat, öffnet am Freitag ein weiterer Club in Raschplatznähe. Die Diskotheken in den anderen Stadtvierteln halten sich noch zurück.