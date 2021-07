Hannover

Ein Electro-Festival unter freiem Himmel mit wummernden Bässen, Beats und tanzendem Publikum: An diesem Wochenende geht das Modellprojekt „Back to Dance“ in die zweite Runde. Es ist nicht nur eine Tanzveranstaltung, sondern zugleich ein von der Wissenschaft eng begleitetes Experiment zur Frage: Wie können und wollen wir diesen Sommer bei Open-Air-Raves und Festivals feiern? Beim zweiten Durchgang herrschen jetzt neue Bedingungen. Denn die 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen ohne Maske und Abstand tanzen. So sollen neue Erkenntnisse zum coronakonformen Feiern gewonnen werden.

Bei der ersten Veranstaltung im Juni galt die Maskenpflicht. Quelle: Irving Villegas

Bereits im Juni hatten 300 Menschen bei der ersten Runde des Projekts gemeinsam getanzt. „Die Menschen haben sich am Ende vier bis fünf Minuten selbst applaudiert“, sagt Johannes Teller, „weil es so schön war, mal wieder tanzen zu können.“ Teller ist eigentlich Teil des Organisationsteams des SNNTG-Festivals. Jetzt ist er einer derjenigen, die den Rave zurück nach Hannover bringen wollen – und hat sich dafür mit verschiedenen Größen der hiesigen Kulturszene zusammengetan, darunter den Verantwortlichen des Fuchsbau Festivals, vom Musikzentrum, von Klubnetz, Musikland Niedersachsen und der Music Community „ZWAEM“.

Forschungsteam begleitet Raves

Das Modellprojekt wird von einem Forschungsteam der Uni-Hannover und dem Gesundheitsamt begleitet. Während, vor und nach dem Tanzen werden die Gäste etwa von Forscherinnen und Forschern des Instituts für Soziologie der Leibniz Uni interviewt. Das Projekt soll Auskünfte darüber geben, wie es den Feiernden dabei geht, nach Monaten der Stille und Isolation wieder gemeinsam mit Fremden zu Techno zu tanzen. Fünf Tage nach der Veranstaltung müssen sich alle Tänzerinnen und Tänzer auf das Coronavirus testen lassen. Laut Teller gab es nach der Veranstaltung im Juni keine Infektion unter den Gästen.

Gemeinsame Euphorie: Nach der Veranstaltung applaudierten sich die Gäste selbst. Quelle: Irving Villegas

Kein Abstand, keine Masken

Am Wochenende geht das Projekt nun in die zweite Runde. Während bei der ersten Veranstaltung im Juni 300 Menschen auf dem Gelände des Musikzentrums für drei Stunden tanzten, sollen es nun 600 Menschen für je fünf Stunden sein. Außerdem wurden die Regeln gelockert: In der ersten Ausgabe von „Back to Dance“ galten Masken- und Abstandspflicht. Diese entfallen jetzt. Man könnte sagen, dass auf dem Modellprojekt am Wochenende eine kleine Rückkehr zur Rave-Normalität getestet wird.

„Wer möchte, kann aber immer noch Abstand halten, dafür ist das Gelände groß genug“, sagt Teller. Normalerweise fänden auf dem Gelände des Musikzentrums 1000 Personen bei Veranstaltungen Platz.

Dieses Mal wird es keine Abstandspflicht geben. Allerdings sei, so versprechen es die Veranstalter, genug Platz, um bei Bedarf Abstand zu halten. Quelle: Irving Villegas

Input für kommende Veranstaltungen

Mit den ersten aus dem Modellprojekt resultierenden Forschungsergebnissen rechnet das Organisationsteam für Ende Juli. „Wir wollen ja, dass wir diese dann auch noch für potenzielle Veranstaltungen im Sommer nutzen können“, sagt Teller. Es klingt hoffnungsvoll.

Am Sonnabend ist „Back to Dance“ bereits ausverkauft. Für Freitag und Sonntag gibt es noch Karten unter https://backtodance-niedersachsen.de/ für eine Gebühr von je 5 Euro. Der Tanz startet um 17 und endet um 22 Uhr. Am Freitag wird kein Alkohol ausgeschenkt. Gäste, die keine vollständige Impfung oder Corona-Genesung, müssen einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen können.

Von Nadine Wolter