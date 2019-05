Ein Postzusteller hat am Sonnabend an einem öffentlichen Briefkasten in Hemmingen SS- und Hakenkreuzschmierereien entdeckt. Die Polizei überklebte die Zeichen. Erst vor wenigen Tagen hatte es einen Brandanschlag auf das Haus eines älteren jüdischen Ehepaares in Hemmingen gegeben. Auch hier fanden sich Nazi-Schmierereien.