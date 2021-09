Hannover

Am Anfang war eine Niere. 1968 haben Ärztinnen und Ärzte in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) mit der ersten Nierentransplantation begonnen. Über die Jahrzehnte ist hier eines der größten Transplantationszentren Deutschlands entstanden. Nach eigenen Angaben transplantieren Ärztinnen und Ärzte der MHH jährlich 300 bis 400 Organe – im Schnitt also ein Organ pro Tag. Zwei Drittel davon machen Nieren und Lebern aus. Im Juli 2021 transplantierten MHH-Ärztinnen und Ärzte dann das 15.000. Organ. Es war wieder eine Niere.

Jens Lindemann aus Rehburg-Loccum hat sie bekommen. Seine 60-jährige Mutter Heike Lindemann war die Spenderin. Am Montag stehen die beiden nun zwischen diversen Ärzten der MHH vor der Presse. Jens Lindemann hat ein schwarzes Käppi auf, seine Mutter trägt ein dunkles T-Shirt mit Schmetterlingen. Beide tragen Jeans. Letzten Sonnabend ist Jens Lindemann aus der Reha zurückgekehrt. Ende des Jahres, hofft der alleinerziehende Vater von zwei Kindern, wieder als Schlosser zu arbeiten. Jetzt wollen Mutter und Sohn aber erst mal ihren 100. Geburtstag feiern. Jens Lindemann ist dieses Jahr 40 geworden, Heike Lindemann vergangene Woche 60 Jahre alt.

Erste Operation mit anderthalb Jahren

Lindemann hatte schon als Kind Probleme mit seinen Nieren. Das erste Mal operiert wurde er mit anderthalb. 38 Jahre später stellen seine Nieren ihre Tätigkeit komplett ein, eine Dialyse war nicht mehr vermeidbar. Zwei Blutwäschedurchgänge hat Lindemann noch vor seiner OP durchlaufen müssen. Er war drei Tage die Woche in der MHH, zuletzt für je vier Stunden. „Danach isst man dann noch etwas zu Hause und muss erst mal fünf Stunden schlafen – vom Tag bleibt da nicht mehr viel“, sagt Lindemann.

„Die MHH macht die kleinsten Narben“: Prof. Frank Lammert (Vizepräsident der MHH, von links), Jens und Heike Lindemann sowie Prof. Jürgen Klempnauer (Direktor der Klinik für Allgemein, Viszeral- und Transplantation) freuen sich über die gelungene Transplantation. Quelle: Samantha Franson

„Mit dem war danach nichts mehr los“, sagt seine Mutter. Als man ihr gesagt habe, dass sie ihrem Sohn mit einer Nierenspende helfen könnte, hat sie daher auch sofort zugestimmt. „Für mich war das keine Frage“, sagt Heike Lindemann. Ihrem Sohn war das erst nicht so recht, vor allem weil sie sich mit ihm um seinen 15-jährigen Sohn und seine elfjährige Tochter kümmert. „Aber mit Mutter diskutiert man nicht“, sagt der 40-Jährige.

„Tod auf der Warteliste“

„Die andere Option für Herrn Lindemann wäre es gewesen, auf die Spenderniere eines Verstorbenen zu warten“, erklärt Professor Jürgen Klempnauer. Er ist der Direktor der Klinik für Allgemein, Viszeral- und Transplantationschirugie. Das allerdings hätte mindestens rund zehn Jahre Dialyse für Lindemann bedeutet. So lange dauere es im Durchschnitt, bis ein Patient eine Nierenspende erhalte. Immer noch gebe es bei allen Organen in Deutschland einen Spendermangel. Die Spendenbereitschaft sei in den vergangenen Jahren nur marginal gestiegen, sagt Kempfnauer. „Der Tod auf der Warteliste ist eine absolute Realität.“

Heike Lindemann hat ihren Sohn zwei Tage nach der OP das erste Mal wiedergesehen. Die beiden waren in einem Doppelzimmer untergebracht. Ihr geht es heute gut, sagt sie. „Ich kann keine Unterschiede feststellen, ob ich jetzt eine oder zwei Nieren habe.“ Während ihrer dreiwöchigen Reha nach der OP hat Lindemann ihre Narben mit denen anderer verglichen. „Die MHH macht die kleinsten Narben.“

Vorreiter bei Lungentransplantationen

21 Herzen, 119 Nieren, 82 Lebern, 94 Lungen und fünf Bauchspeicheldrüsen haben Ärztinnen und Ärzte der MHH im vergangenen Jahr transplantiert. An Empfängerinnen und Empfänger aller Altersgruppen.

Besonders im Bereich der Lungentransplantation bei Kindern und Jugendlichen sei die MHH international immer noch ein Wegbereiter, sagt Professor Haverich, Leiter des MHH-Transplantationszentrums. „Wir haben internationale Patientinnen und Patienten, die eingeflogen werden, damit wir sie hier operieren.“ Jetzt planen Haverich und sein Team den Aufbau von einer psychosomatischen Betreuung und einer sportmedizinischen Nachsorge der Patientinnen und Patienten.

Rekord-Transplantationen an der MHH Im Dezember 1968 begann die Geschichte der Organtransplantationen an der Medizinischen Hochschule Hannover mit einer Nierentransplantation. Seitdem haben Ärztinnen und Ärzte des Transplantationszentrum immer wieder spektakuläre Transplantationen vorgenommen. Eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse: 1968: Start mit der ersten Nierentransplantation 1970: Erste Nierentransplantation bei einem Kind in Deutschland 1978: Deutschlandweit erste Lebertransplantation bei einem Kind 1986: Weltweit erste Anwendung des Split-Verfahrens, bei dem eine Spenderleber an zwei Patienten transplantiert wird 1990: Erste Doppel-Lungen-Transplantation in Mitteleuropa 1999: Deutschlandweit erste erfolgreiche kombinierte Doppel-Lungen- und Lebertransplantation bei einem Mukoviszidose-Kranken 2006: Herz-Lungen-Transplantation bei einem 17 Monate altem Kleinkind, der bis dato europaweit jüngste Empfänger einer solchen Organspende 2007: Weltweit erster Patient, der zum vierten Mal eine neue Lunge erhält 2007: Weltweit erste Lungentransplantation trotz Unverträglichkeit der Blutgruppen von Empfängerin und Spender 2012: Europaweit erste Lebendlungentransplantation, das bedeutet die Verpflanzung je eines Lungenlappens von zwei lebenden Spendern an meist sehr junge Empfänger

In der Chirurgie fehlen Ärztinnen und Ärzte

„Es ist uns immer gelungen, Forschung und Klinik zu verbinden, so soll es hier auch weitergehen“, sagt MHH-Vizepräsident Professor Frank Lammert. Sorgen macht den Ärzten derweil der Personalmangel. „Wir brauchen die klügsten Hände und Köpfe“, sagt Lammert. Zwar habe man den Personalstand auch während der Pandemie stabil halten können, allerdings sei es nicht gelungen, das Pflegepersonal etwa auf den Intensivstation aufzustocken.

Nicht nur in der Pflege, auch unter den Ärztinnen und Ärzten in der Chirurgie gebe es einen massiven Nachwuchsmangel, sagt Haverich. Junge Medizinstudierende, die in Deutschland ausgebildet worden sind, würden sich immer weniger für diese Stellen bewerben. „Wir haben in der Chirurgie ein Problem.“

Von Nadine Wolter