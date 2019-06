Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?

Kaum hat der Sommer begonnen, lautet die bange Frage: Bleibt das Wetter so? Hier lesen Sie laufend aktuell die Vorhersage.

Wohin in Hannover bei gutem Wetter?

Zur Galerie Jeden Tag Schwimmbad und einmal um den Maschsee radeln? Langweilig! Die HAZ-Jugendredaktion hat die besten Ideen für die schönste Jahreszeit in Hannover in einer Bildergalerie gesammelt.

Das sind Hannovers beliebteste Biergärten

Das Wetter ist sommerlich, der Himmel strahlt blau über Hannover – Lust auf eine Erfrischung mit Freunden oder Familie im Biergarten? Dann haben wir hier etwas für Sie: Das sind 25 der schönsten Biergärten der Region.

Zur Galerie Das sind die beliebtesten Biergärten in Hannover.

Grillen in Hannover - das ist erlaubt

Grillen ist Volkssport. Wer keinen Garten hat, dem bleibt als Grill-Location nur der Balkon oder die freie Natur. Doch wie ist das in Hannover geregelt? Darf man im Park und auf Balkonien einfach so grillen? Hier haben wir die wichtigsten Tipps für Sie gesammtl.

Tipps für Orte zum Grillen in Hannover und der Region

Diese Tipps sollen Sie beim Grillen beachten

Der Edelgrill ist ein Statussymbol. Wenn’s um die Wurst geht, geben Feinschmecker schon mal ein kleines Vermögen aus. Aber bei der Kohle fängt oft das Knausern an. Das ist ein Fehler. Hier lesen Sie mehr zum Thema.

Das sind Hannovers beliebteste Eisdielen

Sommerliche Temperaturen lassen Schlangen vor den Eisdielen in Hannover länger werden. Doch wo gibt es das beste Eis? Die HAZ-Leser haben die beste Eisdiele Hannovers gewählt. Das Rennen um die Stimmen war denkbar knapp. Hier erfahren Sie, welche Eisdielen es an die Spitze der Top-Ten-Liste geschafft haben.

Zur Galerie Zum perfekten Sommer gehört auch das perfekte Eis. In Hannover gibt es zahlreiche Eisdielen, die um die Gunst der Kunden buhlen. Die HAZ-Leser können aus 20 Geschäften die beste Eisdiele Hannovers wählen.

Freibäder und Badeseen: Hier kann man ins kühle Nass springen

Sie suchen das richtige Freibad? Hier finden Sie alle Bäder in der Region und in der Stadt Hannover.

Auf unserer großen Themenseite zum Baden in Hannover finden Sie auch Infos zu den beliebtesten Seen in der Region. Wir wünschen: Viel Vergnügen!