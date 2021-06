Hannover

Der Sommer ist da. Und mit ihm die ersten Hitzewelle, die die Region Hannover erreicht. In der zweiten Wochenhälfte sollen die Temperaturen deutlich über die 30-Grad-Marke steigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstag bis zu 35 Grad in der Region.

Wir haben für Sie zusammengetragen, was, wo und mit wie vielen Personen Sie bei dem Sommerwetter in Hannover etwas unternehmen können.

Wie viele Personen darf ich zum Grillen einladen?

Derzeit dürfen sich in der Region bis zu zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre, vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Die niedersächsische Landesregierung plant allerdings, die Regeln zu lockern. So sollen sich in Regionen mit einer Inzidenz zwischen 10 und 35 künftig weiterhin bis zu zehn Personen treffen dürfen, allerdings soll die Begrenzung auf drei Haushalte fallen. Die Pläne gelten noch nicht, die Lockerungen sollen in der nächsten Woche umgesetzt werden, heißt es aus dem Corona-Krisenstab der Landesregierung.

Was ändert sich, wenn der Corona-Inzidenzwert unter 10 fällt?

In der derzeitig geltenden Corona-Verordnung waren ab einem Inzidenzwert von unter 10 keine nennenswerten Lockerungen vorgesehen, auch hier plant die Landesregierung nun allerdings Änderungen vorzunehmen. In Regionen mit einer Inzidenz unter 10 sollen Treffen von bis zu 25 Personen (drinnen) oder 50 Personen (draußen) erlaubt werden. Kinder bis 14 Jahre, vollständig Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. In der Region Hannover lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag (15.5.) laut Robert-Koch-Institut bei 10,9 – also nahe an der Grenze. Auch hier gilt also: Selbst wenn die Inzidenz noch in dieser Woche unter 10 fallen sollte, bleiben die bestehenden Regeln vorerst unverändert.

Brauche ich einen negativen Corona-Test wenn ich in eine Bar gehe?

Nein. Ab einem Corona-Inzidenzwert von unter 35 entfällt nach derzeitigem Stand auch für die Innengastronomie die Pflicht, einen negativen Testnachweis vorzuzeigen.

Macht Schweiß die Maske zur Keimschleuder?

Wie sicher ist der Mund-Nasen-Schutz, wenn der Träger ihn durchschwitzt? Wird er zur Brutstätte für Bakterien und Viren? Was müssen Maskenträger an heißen Tagen beachten? Die wichtigste Info: Viren, auch das neue Coronavirus, haben keinen vollständig autarken Stoffwechsel und benötigen zur Vermehrung zwingend einen Wirtsorganismus, wie zum Beispiel den Menschen. Somit ist die Vermehrung von Viren im Mund-Nasenschutz nicht möglich. Aber: Problematisch sind die durch Verklebung feuchter Fasern entstehende Vergrößerung der Poren und damit die zunehmende Durchlässigkeit, erklären Experten. Doch auch wenn die Filterwirkung nach Durchfeuchtung nicht mehr optimal ist, kann so doch zumindest eine deutliche Reduktion der Virusfreisetzung erzielt werden. Bei erkennbarer Durchfeuchtung sollte die Maske jedoch nach Möglichkeit umgehend gewechselt werden.

Sonne, Sand und Palmen – Beach Bars in Hannover

Beach Bars wecken Sommergefühle. Und die nächste Location ist in der Region Hannover nie weit. In dieser Übersicht haben wir die schönsten Bars mit Strand-Atmosphäre aufgelistet – inklusive Angebot, Besonderheiten und Öffnungszeiten. Die Plätze in den Bars, vor allem in den städtischen, sind heiß begehrt, daher empfiehlt es sich unbedingt, vor dem Besuch einen Tisch zu reservieren.

Hat wieder geöffnet: Die Beach Bar Schöne Aussichten in der City. Quelle: Rainer Droese

Wo kann ich die EM-Spiele gucken?

Diverse Biergärten in der Stadt übertragen die Spiele der Fußball-Europameisterschaft, insbesondere für die Spiele der DFB-Elf sollten Gäste früh da sein, um einen Platz zu bekommen. Die meisten Biergärten nehmen keine Reservierungen entgegen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Biergärten und Kneipen, die Public Viewing anbieten.

Es gibt allerdings noch weitere Biergärten in der Region, die einen Besuch lohnen. Auch diese haben wir für Sie in einer großen HAZ-Übersicht zusammengestellt – samt Öffnungszeiten, besonderen Merkmalen und Anfahrt.

Welche Freibäder haben geöffnet?

In Hannovers Umland gibt es Dutzende Freibäder, in der Stadt Hannover sieben. So gut wie alle sind derzeit geöffnet, in vielen Freibädern muss man sich allerdings vorab anmelden – auch die Spiel- und Sportanlagen sind in vielen Freibädern geschlossen. Alle Besonderheiten im Überblick finden Sie hier für die Freibäder der Stadt Hannover – und hier für die Bäder der Region.

Wo sind schöne Badeseen?

Abkühlung von der Hitze ist immer gut – und wer kein Freibad-Fan ist, hat es manchmal schwer, einen schönen Badesee zu finden. Die HAZ hilft Ihnen weiter. Hier finden Sie eine Übersicht über die Badeseen in der Region Hannover. Mit großem Service auf einen Blick: von der Beschreibung der Strände und Liegewiesen über zusätzliche Freizeitaktivitäten bis hin zu gastronomischen Angeboten.

Kennen Sie den Irenensee in Uetze? Wir haben eine Übersicht für Sie erstellt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wegen ausgebuchter Schwimmbäder zieht es viele an Seen, Flüsse und andere Gewässer. Doch nicht überall ist das erlaubt, mitunter droht Lebensgefahr. Experten warnen auch vor dem Schwimmen im Mittellandkanal, grundsätzlich verboten ist es aber nicht. HAZ-Redakteur Mathias Klein informiert darüber, wo Baden erlaubt ist – und wo man lieber nicht ins Wasser springen sollte.

Sport auf dem Wasser

Stand-up-Paddling (SUP) ist inzwischen für viele der ideale Freizeitsport. Draußen sein, auf dem Wasser, der ganze Körper ist im Einsatz und der Aufwand überschaubar. Board und Paddel kann man sich an manchen Orten leihen, und Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht nötig – an vielen Gewässern in der Region Hannover können Paddler vom Ufer aus loslegen.

Kanuverleih: Auf Leine und Ihme bieten Verleiher Kanus für Touren verschiedener Längen an. Sie sind online buchbar. Beim Kanuverleih Hannover beginnt die Preisskala bei 20 Euro pro Person für die 2,5-stündige City-Rundtour (Infos hier), Mitbewerber Leine-Erlebnis hat den gleichen Preis, veranschlagt für die Tour aber drei Stunden (Infos hier).

Wasserski: Hannovers Wasserski-Verein hat noch nicht wieder mit den Fahrten auf der Leine begonnen. Aber in Garbsen ist die Anlage am Blauen See wieder geöffnet. Dort kann ohne Reservierung Wasserski oder Wakeboard gefahren werden – wer dennoch einen Zeitslot reservieren will, kann das hier tun. Der einstündige Slot kostet 14,50 Euro.

25 Eisdielen für die HAZ-Leser

Sommerliche Temperaturen lassen Schlangen vor den Eisdielen in Hannover länger werden. Doch wo gibt es überall eine Eisdiele - und wo schmeckt das Eis besonders gut? In dieser Übersicht haben wir 25 Eisdielen in Hannover aufgelistet - inklusive Besonderheiten, Öffnungszeiten und Kontaktdaten.

