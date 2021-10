Generationenübergreifender Poetry Slam

Der Urvater liest: Poetry-Slam-Pionier Klaus Urban ist im Alten Rathaus dabei, Quelle: Nancy Heusel

Es geht um Zuversicht, Lebenserfahrung und sicher auch ein bisschen Weisheit: „Hurra, wir lesen noch!“ heißt ein Poetry Slam am Sonnabend, mit dem eine Dichterin (Tanja Schwarz) und vier Dichter (unter anderem Altmeister Klaus Urban) den Kommunalen Seniorenservice der Stadt Hannover unterstützen wollen. Entsprechend kreisen die Gedanken der Akteure an diesem Abend auch um generationsübergreifende Themen im Spiegel der Corona-Krise, die auch für viele ältere Menschen noch einmal starke Veränderung oder gar Neubeginn bedeutet. Um 19 Uhr geht es am Sonnabend im Festsaal des Alten Rathauses los – unter 2-G-Bedingungen. Infos: macht-worte.com

Schneller Brüter mit Kettenkarussell – Fotos in der GaF

Der Familienpark „Wunderland“ bei Kalkar ist Thema in der Galerie für Fotografie. Quelle: Wolfgang Nebel

Tausende Zwangsarbeiter ließen ihr Leben für diese Ausprägung des Größenwahns der Nazis. Sie arbeiteten am monströsen U-Boot-Bunker Valentin in Bremen – der nie fertig wurde. Heute ist die wuchtige Ruine eine Gedenkstätte und seltsame Kulisse für einen vorgelagerten Badestrand. Naherholung statt Nazi-Barbarei – nur ein Beispiel für Transformationsprozesse, die die Ausstellung in der Galerie für Fotografie (GAF) in der Eisfabrik dokumentiert. Wolfgang Nebel zeigt dort unter dem Titel „Transformation – Beyond Imagination“, wie sich gesellschaftliche Hybris in Architektur niederschlägt und gesellschaftlicher Wandel in deren Umnutzung.

Das Tempelhofer Feld in Berlin – einst Flughafen, heute Freizeitgelände – ist dabei, ebenso das Badeparadies „Tropical Islands“ in der ehemaligen Cargolifter-Luftschiffhalle im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald, ein relativ junges Beispiel überhöhter Fortschrittsversessenheit. Der Schnelle Brüter – Bauwerk gewordenes Sinnbild der vergangenen Atomkraft-Hörigkeit im nordrhein-westfälischen Kalkar – ist heute ein Freizeitpark mit dem schönen Namen „Wunderland“ inklusive Kettenkarussell. Nebel führt dem Betrachter mit seinen Fotografien eindringlich den Wandel von der Arbeiter- zur Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft vor Augen. Er tut dies in teils übergroßen Panoramen – einmal 2,50 Meter groß – von überraschender Farbigkeit. Die Ausstellung „Transformation – Beyond Imagination“ in der Galerie für Fotografie (GAF), Seilerstraße 15d, läuft noch bis 21. November – donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr.

96: Platzt der Knoten oder der Kragen?

Besser machen: 96-Verteidiger Jannik Dehm, hier bei der Niederlage gegen Schalke. Quelle: Florian Petrow

Hätte man ja auch nicht gedacht, dass das Spiel Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue mal zu einem wegweisenden Spiel werden könnte – in Sachen Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Leider hat Hannover 96 in dieser Saison die von vielen erwartete Rakete noch nicht gezündet, und so langsam geht trotz des neuerlichen Umbruchs und der eigentlich klugen Einkaufspolitik die Geduld der Fans zu Ende. Immerhin gab es am Mittwoch im Pokal einen Lichtblick, und mit diesem Schwung kann das Spiel des 14. gegen den Vorletzten Aue auch endlich in der Liga der Knotenlöser für den Aufwärtstrend sein. Wer das miterleben möchte, finde sich am Sonnabend mittag in der HDI-Arena ein, das Spiel beginnt um 13.30 Uhr.

„Sailors“ gehen im GOP vor Anker

Mit an Bord im GOP: Gabriel Drouin Quelle: Nancy Heusel

Es wird maritim und spelunkig im GOP: „Sailors“ heißt das neue Programm, das so ganz anders ist als der Vorgänger „Elektro“. Bodenständig, analog, kumpelig und mit einer gehörigen Portion Seemannsgeschichten garniert: „Sailors“ kommt quergestreift lässig daher und präsentiert Varietekunst aus dem obersten Ausguck: Mit dabei sind unter anderem Gabriel Druin mit dem Cyr-Rad, Jongleur Francis Gadbois, die Equilibristikkünstlerin Birta Benonysdottir und der musikalische Komödiant Dirk Langer alias Nagelritz. Am Sonnabend um 18 und 21.30 Uhr, am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Karten und Infos: variete.de

Zu Hause zu Gast: Der Ideen-Zirkus

Sarah Schwarz im Piglet-Circus. Quelle: Sabine Berkefeld (Prinzenstudio Hannover)

Im Kinderzirkus Giovanni hat alles angefangen für Sarah Schwarz. Was nahe lag, Vater Bert hatte schließlich das Projekt in Wettbergen aus einer Kinderfreizeit der Kirchengemeinde entwickelt. Dass sie dereinst Berufsartistin und später sogar Zirkusdirektorin sein würde, hätte die Pastorentochter damals aber wohl noch nicht gedacht. Aber sie wollte es immer – und genau so kam es. Sie machte eine Artistenausbildung in Frankreich und bereiste die Welt als Seiltänzerin. Heute tourt sie mit ihrem kleinen, aber feinen Piglet Circus, mit Mann und Maus, mit Hund und Schwein (namens Max) und vielen guten Ideen durch die Lande, und Hannover darf natürlich nicht fehlen. Sechs Vorstellungen gibt es am Haus der Jugend in der Maschstraße 22-24, die ersten drei an diesem Wochenende, Freitag bis Sonntag, jeweils 18 Uhr. Infos: pigletcircus.com

Nomfusi: Afro-Soul in Xhosa

Nomfusi Quelle: empcyclone

Langsam kommt die Musik zurück in den Raschplatz-Pavillon, und am Sonnabend kommt Masala-Stimmung auf in Hannovers weltmusikalischem Zentrum: Die Musikerin Nomfusi präsentiert auf ihrem vierten Studioalbum „The Red Stoep“ ihre südafrikanischen Wurzeln durch melodische Maskandi-Gitarren, großen Bläserarrangements und Township-Rhythmen, bis hin zu gefühlvollen Balladen mit einem Hauch Gospel und Afro-Soul – alles getragen durch Nomfusi’s überragende Stimme, mit der sie auch in ihrer Muttersprache Xhosa singt. Um 20 Uhr geht es im Pavillon los. Infos: pavillon-hannover.de

Mark Twains Geschichte eines Hundes

Frau mimt Tier: Lucia Perez Rios spielt in „Die Geschichte eines Hundes“ die Mischlingshündin Aileen Mavourneen. Diese erinnert sich an die schönsten Momente ihrer Kindheit und Jugend und trauert zugleich um den Verlust ihrer Familie – weil sie verkauft wird. Mark Twains vordergründig humorvolle Kurzgeschichte vom vermeintlichen Glück verwandelt sich fast unmerklich in die Chronik des Schicksals einer rechtlosen Leibeigenen. Lucia Peraza Rios entführt das Publikum in ein Hundeleben, das doch so menschlich zu sein scheint. Am Sonnabend um 20 Uhr geht es los. Tickets und Infos unter die-hinterbühne.de

Die Rückkehr des Parodisten

Reiner Kröhnert Quelle: handout

Er hat schon Politiker parodiert, da waren sie noch überwiegend schwarz-weiß: Reiner Kröhnert gehört zu den Stimmkünstlern der ersten Stunde, er hält auch Strauß und Wehner wach und hatte überdies den Kinski schon im Programm, als Max Giermann noch nicht einmal daran dachte. In seinem aktuellen Programm „Die größte Rettung aller Zeiten“ ruft er die Apokalypse aus und legt zugleich einen Behebungsplan vor – mithilfe der aktuellen Parteienprominenz, aber auch sicherlich dem einen oder anderen Wiedergänger aus schwarz-weißen Zeiten. Am Sonnabend (20 Uhr) und Sonntag (18.30 Uhr) im Theater am Küchengarten. Tickets und Infos: tak-hannover.de

„So warn’s, die alten Rittersleut’!“

Einmal Ritter sein. Oder Burgfrau. Oder Spielmann. Kann man alles machen im Landesmuseum. Die Wanderausstellung „Ritter und Burgen“ verspricht eine Zeitreise ins Mittelalter. 32 Stationen lassen die Besucher spielerisch eintauchen in diese mystifizierte Zeit, man kann Musik machen, ein Schwert schmieden, ein Turnier reiten, sich handwerklich auf dem Stand der damaligen Dinge ausprobieren und die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung kennenlernen. Natürlich alles in leichtgängigen Spielformen, die aber so manches besser erklären als jede Schautafel. Die Ausstellung startet an diesem Wochenende und ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

??? – Fragen und Antworten im Busch-Museum

Aiga Rasch schuf die Cover der legendären „Drei ???“-Serie. Jetzt sind ihre Arbeiten im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer hätte gedacht, dass drei Fragezeichen zum Markenzeichen werden könnten. Und dass gestandene Frauen und Männer allein beim Anblick des Logos sofort Abspielgeräte älteren Datums vor Augen haben und wieder Kind sind? Knifflige Fälle, und die werden derzeit im Wilhelm-Busch-Museum gelöst, wo die Illustratorin der Serie, Aiga Rasch, ein paar Geheimnisse lüftet, die auch für Nerds neu und spannend sein dürften.

Rasch hat mit ihrer Covergestaltung zwischen 1970 und 1999 maßgeblich zur Unverwechselbarkeit der Kultserie beigetragen – und meistens auch einen kleinen Hinweis gegeben, worum es in der Folge geht. Die Ausstellung ist am Wochenende geöffnet, am Sonntag um 10 Uhr gibt es eine Führung. Mehr Infos auf der Website des Museums.

Letztes Wochenende: Herbstkunst an sechs Orten

Bällebad mal anders: Der Kunstverein kommt groß ins Rollen. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Degenhardt Andrulat, Christiane Oppermann, Siegfried Neuenhausen, Constanze Böhm – und mehr als 50 weitere Künstlerinnen und Künstler: In seiner Herbstausstellung wirft der Kunstverein Hannover einen Blick auf die Kunstszene in Niedersachsen und Bremen. Noch bis zum 31. Oktober ist die 89. Herbstausstellung zu sehen – nicht nur im Kunstverein, sondern auch an anderen Kunstorten der Stadt, darunter dem Kunstraum „konnektor“, Kötnerholzweg 11, dem Projektraum „Tanke“, Sonnenweg 25, dem „Keller III“, Weidendamm 28, der Markuskirche, Oskar-Winter-Straße 7, sowie der Staatsoper und dem Schauspiel. Alle Infos gibt es hier.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sportlich, sportlich!

Hier hat Hannover einen Lauf. Quelle: imago/Archiv

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Eine Mischung zwischen Frisbee und Golf – das ist Diskgolf. Quelle: Sandra Remmer

Diskgolf: Diese noch junge Sportart ist ganz klar ein Exot abseits olympischer Routinen – aber umsonst und draußen zu praktizieren. Es geht um eine Mischung aus Frisbee und Golf. In Hannover gibt es zwei große, öffentlich zugängliche Plätze: der Discgolf-Parcours in Roderbruch-Nord und einer in Vahrenheide. Am Wochenende muss man jedoch seine eigenen Scheiben mitbringen, vor Ort werden diese in der Regel nämlich nur unter der Woche verliehen. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich aber auch mit mehreren Personen und nur einer Scheibe schon eine Menge Spaß haben. Nähere Informationen finden Sie hier.

Tischtennis: Tischtennis ist sicherlich weitaus bekannter als Discgolf, und in Hannover gibt es viele Platten, auf denen an der frischen Luft gespielt werden kann. Man findet sie beispielsweise am Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede, auf dem Moltkeplatz oder nahe der Faust-Wiese zu Füßen des Lindener Heizkrtaftwerks am Ihme-Ufer.

Reiten: Ponyreiten mitten in der Stadt? Das geht im Reitstall Stolberg an der Lindemannallee 27. Kinder ab drei Jahren dürfen hier auf einem Pony über die Alte Bult reiten. Das Areal war schon zu Kaisers Zeiten ein Exerzier- und Paradeplatz der Kavallerie, später dann Hannovers erste Pferderennbahn mit Feine-Leute-Tribüne, billigen Plätzen fürs Volk und vielen Wettbüros – erst Anfang der Siebzigerjahre zog sie nach Langenhagen auf die „Neue Bult“. Am Wochenende ist das Reiten auf der Alten Bult ab 11 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit möglich (unter der Woche erst ab 15 Uhr). Die Kinder sollten einen Fahrrad- oder Reithelm mitbringen und feste Schuhe tragen. Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine Viertelstunde 4 Euro.

Zum kommenden Wochenende finden Sie an dieser Stelle erneut alle aktuellen Tipps und Termine.

Von HAZ