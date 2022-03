Hinweis: Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kann es bei allen Veranstaltungen kurzfristige Änderungen oder Absagen geben. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch möglichst direkt beim Veranstalter über die geltenden Regeln etc.

Friedensappell von Schauspiel und Oper

Auf dem Ernst-August-Platz drücken Hannoveranerinnen und Hannoveraner ihre Solidarität mit der Ukraine aus. Quelle: Christian Behrens

Die Staatstheater in Hannover wollen etwas tun: „Wir blicken mit Entsetzen auf die jüngsten Ereignisse– wollen aber nicht im Schock verharren“, teilen sie mit – und am Sonnabend nun geht es auf die Bühne. Gemeinsam mit ukrainischen, jüdischen sowie belorussischen Akteurinnen und Akteuren der Stadt laden sie zu einem Abend ein, bei dem gesungen, musiziert, gelesen, geredet und zusammen der Opfer des Angriffskrieges gedacht wird. Die uneingeschränkte Solidarität gelte den Menschen in der Ukraine und all jenen, die sich für Frieden und Dialog einsetzen, und „unsere Sorge dem Frieden und der Freiheit“, heißt es weiter. In dem kurzfristig zusammengestellten Programm sind unter anderem Beiträge geplant von Yevgen Bruckmann, der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, dem Ukrainischen Verein in Niedersachsen, Yurij Gurzhy, Sasha Marianna Salzmann, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, Marina Frenk, Ganna Gryniva, Yevgenia Belorusets, Valzhyna Mort, dem Orchester der Staatsoper Hannover, Viktoria Miknevich und dem Neuen Künstlertheater. Die Veranstaltung unter dem Motto „MИР! Sholem! Frieden!“ beginnt um 19.30 Uhr im Schauspielhaus, der Eintritt ist frei.

Doppelstunde Musik im TaK

Christoph Reuter steht im TaK auf der Bühne. Quelle: privat

Wenn man ins Theater geht, will man sich unterhalten. Und wenn man noch was lernt dabei – umso besser. Kabarettist Christoph Reuter geht dieses Thema ganz offensiv an und lädt für Sonnabend um 20 Uhr zur „Doppelstunde Musik“ ins Theater am Küchengarten (TaK). Der Mann weiß, wovon er redet, er ist studierter Pianist und Musikpädagoge und hat schon mit dem Vorläuferprogramm abendliche Kulturvermittlung betrieben. Diesmal stellt der Thüringer seine Methode zum Komponieren von Hits in fünf Jahrhunderten vor und beantwortet die Frage, wo sich Ohrwürmer in ihrer Freizeit aufhalten. Wer lernen und lachen will: www.tak-hannover.de

Ein verrückter Tag mit Figaro

Figaro’ In der Oper geht es vor allem um die Frauen des Stücks. Quelle: Sandra Then

Ja, es geht schon ein wenig chaotisch zu, bevor Kammerdiener Figaro seine Kammerzofe Susanna heiraten kann – aber das ist doch wunderbar. Zumindest, wenn man eine Oper inszenieren darf wie Lydia Steier. Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ schwelgt zwischen Schwarzhumor und Opulenz und zeigt mit Spielfreude nicht nur einen verrückten Tag, sondern rückt auch die Figur der schlauen Susanna mehr in den Mittelpunkt und nimmt in Teilen eine neue Perspektive ein. Am Sonnabend um 19.30 Uhr im Opernhaus. Infos und Karten unter www.staatstheater-hannover.de

Lister Kunst im Neuen Rathaus

Auch ihre Arbeiten sind im Bürgersaal zu sehen: Eva-Maria Stockmann. Quelle: Samantha Franson

Vor 20 Jahren ist die Gemeinschaft der Lister Künstler entstanden. Das ist keine Ateliergemeinschaft, eher ein Zusammenschluss ganz unterschiedlicher Stile, Ansätze und Generationen. Dieses Jubiläum zeigt einerseits Durchhaltevermögen, andererseits die Vielfalt der hiesigen Szene. Und 20 Jahre darf man auch schon mal feiern – die Künstlerinnen und Künstler tun das natürlich mit einer Ausstellung: Im Bürgersaal des Neuen Rathauses ist die Schau täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Führungen gibt es an diesem Sonntag sowie am 13. und 20. März jeweils um 11 Uhr. Zu sehen sind Arbeiten von Leiv W. Donnan, János Nàdasdy, Johannes Lühn, R. F. Myller, Guido Kratz, Michaela Hanemann, Francesco Lamazza, Dietlind Preiss, Kelyne Reis, Eva Maria Stockmann, Holle Voss und Helene Janke.

Kurioses aus den Archiven

Auch dabei: Archivar Detlev Busse spricht unter anderem über den Papierzerfall und wie man ihn verhindern kann. Quelle: Katrin Kutter

Am Sonnabend ist der Tag der Archive – und in Hannover muss man sich dafür nicht mal aus dem Haus begeben, denn dieser Tag unter dem Motto „Fakten, Geschichte, Kurioses“ findet coronabedingt online statt. Es gibt Dutzende von digitalen Angeboten und Vorträgen, von Tipps und Tricks zum Umgang mit persönlichen Unterlagen über Hintergründe zu „Die Erfindung der lila Kuh“ bis zur rekordverdächtigen Vorstellung von 150 Jahren Staatsarchiv Aurich in 300 Sekunden – um 14.40 Uhr. Nächster Vortrag: 14.45 Uhr. Die Ostfriesen meinen es also ernst. Den Einwahllink gibt es unter www.nla.niedersachsen.de, um 10 Uhr geht es los.

Extrawürste im Tennisclub

Die Theatergruppe Tribüne spielt das Stück „Extrawurst“. Quelle: Tribüne

Im Theaterstück „Extrawurst“ geht es tatsächlich um die Wurst – oder eben auch nicht. Schauplatz der Handlung ist ein Tennisclub, es geht um die Anschaffung eines Grills- und darum, ob man für ein muslimisches Vereinsmitglied einen zweiten kaufen muss. Und schon ist man mitten in einer gesellschaftspolitischen Diskussion, die hier in eine Komödie verpackt und trotzdem hochaktuell ist. Die Theatergruppe Tribüne zeigt das Stück in der Hinterbühne in der Südstadt am Sonnabend um 20 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr.

Helen Cammock in der Kestnergesellschaft

Helen Cammocks Installationen und Videoarbeiten sind in der Kestnergesellschaft zu sehen. Quelle: Kestnergesellschaft

Bevor sie sich einem Fotografiestudium widmete, war Helen Cammock Sozialarbeiterin in England. Ihre künstlerischen Arbeiten haben mit Themen wie Ungleichheit, sozialem Gefälle, Integration und Teilhabe zu tun, sie holt in ihren Videoarbeiten und Installationen Menschen ins Licht, die sonst kaum eine Stimme haben. Nun ist die Turner-Preis-Gewinnerin in der Kestnergesellschaft zu sehen. Mit Bewegtbild, Installation und Plakatkunst, es geht Politik, aber auch um die Freude am Müßiggang. Die Schau läuft bis zum Mai, am Wochenende ist sie von 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen: www.kestnergesellschaft.de

Das echte Kuba in der GaF

"Absolut Cuba", Ausstellung in der GaF Quelle: Raùl Canibano

In ihrer neuen Ausstellung zeigt die Galerie für Fotografie in der Eisfabrik (GaF) Bilder des Kubaners Raul Canibano. Der ebenso nostalgische wie besondere Blick auf seine Heimat reicht trotz seines dokumentarischen Charakters weit in die Kunstfotografie hinein. So bewegt er sich mit seinem Porträt des Landes souverän um Klischees herum, die Kuba auch fotografisch anhängen, und schafft es im Gegenteil, zu überraschen.

Er selbst sagt: „Kuba ist ein fantastisches Land für Dokumentarfotografie, und jeden Tag danke ich Gott für mein Leben – aber nur, wenn ich für immer in Kuba leben kann.“ Am Wochenende von 12 bis 18 Uhr, Infos: gafeisfabrik.de

Huhn und Spott im Wilhelm-Busch-Museum

"Das Leben ist schön": Hühner-Cartoons von Peter Gaymann sind vom 5. Februar an im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen. Quelle: Peter Gaymann

Er hat den Menschen im Huhn entdeckt. Und das Kind im Küken. Peter Gaymann bringt uns einerseits das Landleben näher, andererseits hält er uns den Spiegel vor. Und was sehen wir? Hühner. Niemand hat die Beziehung der beiden Gattungen so lustig und vielsagend miteinander verwoben wie Gaymann. Nun ist eine Auswahl seiner immer zeitgeistnahen Zeichnungen im Wilhelm-Busch-Museum zu sehen. Zum Gucken und Gackern. Infos: www.karikatur-museum.de

Kameelah Janan Rasheed im Kunstverein

Kameelah Janan Rasheed arbeitet gern plakativ – hier am Museum of Contemporary African Diasporan Arts in New York City. Von Sonnabend an ist ihr Werk im Kunstverein zu sehen. Quelle: Kameelah Janan Rasheed

Neue Schau im Kunstverein Hannover: „i am not done yet“ ist die erste institutionelle Einzelausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Kameelah Janan Rasheed in Deutschland. Sie setzt sich mit dem Thema Wissen auseinander und wie dieses entsteht, verkörpert, gespeichert, katalogisiert, versteckt, gelernt und auch verlernt wird. Rasheed arbeitet mit Papier, auf Wänden und in öffentlichen Räumen und erschafft skalierte, auf Fotokopien zurückgehende Collagen, öffentliche Installationen, Publikationen, Drucke, Lecture-Performances und Filme. Weitere Infos: www.kunstverein-hannover.de

Schöner Garten, schöne BIlder

Siegerbild aus der Kategorie „The Beauty of Herrenhausen Gardens". Quelle: Ursula Potts

Der Name ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber was der Wettbewerb „IGPOTY“, der „International Garden Photographer of the Year“ zeigt, daran gewöhnt man sich gern. Es geht um hochklassige Gartenfotografie in Kategorien wie „The Beauty of Plants“, „Wildlife in the Garden“ oder „Abstract Views“. Die Wettbewerbssieger sind nun im Berggarten Herrenhausen zu sehen – neben dem Schloss Dyck im Rheinland der einzige Ort, an dem die Schau aufgebaut wird. Schöner Garten, schöne Fotos – passt doch. Zu sehen im Subtropenhof zu den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 16.30 Uhr.

Bilder einer Hafenstadt

Hafenstadt Hannover – klingt doch gut. Wer es nicht glaubt, sollte ins Lindener Freizeitheim gehen. Dort zeigen Gerold Hoffmann und Dieter Schwandt fotografische Beweise. Die beiden sind in den letzten zwei Jahren immer wieder zum Lindener Hafen, Nordhafen, Brinker Hafen und zur Hindenburgschleuse gegangen und haben mit viel Geduld auf den richtigen Moment gewartet. Und was soll man sagen – die Hobbyfotografen haben alles eingefangen, was eine Hafenstadt ausmacht: Kanalkähne, Kräne, die typischen Hafengebäude und Umschlagplätze – und das nicht nur tagsüber. Hannover Hafenstadt? In Linden erfährt man mehr – zu den Öffnungszeiten von 8 bis 22 Uhr.

GOP: Der „Circus“ ist in der Stadt

Die Show „Circus“ – das Festival der Artisten - läuft vom 13. Januar bis 13. März im GOP. Quelle: Ralph Mohr

Ganz viel „Circus“ im GOP: Der Name der neuen Show ist zum einen natürlich Programm, zum anderen zeigt er die Gemeinsamkeiten zur Varietékunst, die sich aus unterschiedlichen Gründen anders entwickelt hat als das Wanderspektakel unter dem Zeltdach. Die Akteure und Regisseure entstammen dem Zirkustheater „Bingo“ aus Kiew und schufen für das GOP bereits die Show „Fashion“. Nun also „Circus“, am Sonnabend um 18.30 Uhr und 21.30 Uhr, am Sonntag um 14 und 17 Uhr. Karten und Infos: www.variete.de

Lustiges Chaos vor der Hochzeit

"Ein Traum von Hochzeit" im Neuen Theater. Quelle: Oliver Vosshage

Vor der Hochzeit noch einmal so richtig auf die Pauke hauen – ein Klassiker der Vorbereitungsarbeiten bei Männern. Bill geht das nicht anders, er geht schick einen heben und landet dann im Bett. Allerdings nicht in seinem und nicht allein. Was dann folgt, liefert alle Missverständnisse, Verwechslungen und Chaosmomente, die eine zünftige Boulevardkomödie braucht. „Ein Traum von Hochzeit“ ist das neue Stück im Neuen Theater an der Georgstraße. Robin Hawdons turbulente Komödie läuft Sonnabend um 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Infos und Karten: www.neuestheater-hannover.de

Es werde Licht!

Lithophanien im Museum August Kestner. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Man hat heute sicher schicke Modewörter für diese kleinen Kunststücke. Aber im 19. Jahrhundert, als künstliches Licht noch etwas Besonderes war und Kerzenschein oder stinkende Öllampen die Nacht erhellten, hießen durch Licht erzeugte Bilder Lithophanien – und waren ein echter Hingucker. Dünne, transparente Reliefplatten aus Porzellan, die ziemlich detailgetreue Bilder zeigen, hingen in den Fenstern oder standen zur Zierde auf Tischen. Das Museum August Kestner zeigt eine Schau mit einer großen Vielfalt an Lithophanien aus Privatbesitz.

Auf Gartentour mit Leibniz

Schauspieler Rainer Künnecke schlüpft in die Rolle von Leibniz. Quelle: hannover.de/Tobias Wölki

Auf den Spuren von Leibniz können Besucher des Großen Gartens derzeit täglich von 9 bis 16.30 Uhr wandeln: Die App Actionbound, die sich ganz einfach auf dem Smartphone herunterladen lässt, führt auf einer digitalen Gartenrallye zu 13 Orten in den barocken Anlagen. Dort gilt es, spielerisch mathematisch-technische, philosophische und kulturhistorische Aufgaben zu lösen. Auch das Leben am hannoverschen Hof in der Barockzeit wird in den Blick genommen.

Am Ende lüften die Teilnehmenden das Leibnizsche Vermächtnis und können eine Bastelanleitung für ein überraschendes Experiment herunterladen. Übrigens: Schauspieler Rainer Künnecke schlüpft in die Rolle des Universalgelehrten und gibt den Rätselteams in kurzen Filmen Tipps.

„So warn’s, die alten Rittersleut’!“

Einmal Ritter sein. Oder Burgfrau. Oder Spielmann. Kann man alles machen im Landesmuseum. Die Wanderausstellung „Ritter und Burgen“ verspricht eine Zeitreise ins Mittelalter. 32 Stationen lassen die Besucher spielerisch eintauchen in diese mystifizierte Zeit, man kann Musik machen, ein Schwert schmieden, ein Turnier reiten, sich handwerklich auf dem Stand der damaligen Dinge ausprobieren und die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung kennenlernen. Natürlich alles in leichtgängigen Spielformen, die aber so manches besser erklären als jede Schautafel. Die Ausstellung ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Sportlich, sportlich!

Hier hat Hannover einen Lauf. Quelle: imago/Archiv

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

Reiten: Ponyreiten mitten in der Stadt? Das geht im Reitstall Stolberg an der Lindemannallee 27. Kinder ab drei Jahren dürfen hier auf einem Pony über die Alte Bult reiten. Das Areal war schon zu Kaisers Zeiten ein Exerzier- und Paradeplatz der Kavallerie, später dann Hannovers erste Pferderennbahn mit Feine-Leute-Tribüne, billigen Plätzen fürs Volk und vielen Wettbüros – erst Anfang der Siebzigerjahre zog sie nach Langenhagen auf die „Neue Bult“. Am Wochenende ist das Reiten auf der Alten Bult ab 11 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit möglich (unter der Woche erst ab 15 Uhr). Die Kinder sollten einen Fahrrad- oder Reithelm mitbringen und feste Schuhe tragen. Eine halbe Stunde kostet 7 Euro, eine Viertelstunde 4 Euro.

Zum kommenden Wochenende finden Sie an dieser Stelle erneut alle aktuellen Tipps und Termine.

Von HAZ