Slam-Stars in der Oper

Der Poetry-Slam im Opernhaus ist eine Kultveranstaltung und hat schon viele gute Performances gesehen. Die besten der Besten sollen nun bei der „Gold Edition“ dieses „Macht Worte!“-Formats antreten, versprechen die Moderatoren Henning Chadde und Jan Egge Sedelies.

Kult: der Poetry-Slam in der Oper. Quelle: Christian Behrens

Acht Frauen und Männer sind dabei, von denen man weiß: Die haben es drauf. Wer nicht glauben will, muss sehen – am Sonntag um 20.30 Uhr geht es los. Infos – auch zu den Corona-Regeln gibt es hier.

Recken wollen es besser machen

Die Recken wollen zu Hause gewinnen – mit Ivan Martinovic. Quelle: Florian Petrow

Die Handballer der TSV Hannover Burgdorf sind in der Saison angekommen, gegen Melsungen soll am Sonntag Wiedergutmachung für die deftige 16:38-Niederlage in Wetzlar betrieben werden. Zumal mit den Hessen noch ein Hühnchen aus dem letzten DHB-Final Four zu rupfen ist. In der ZAG-Arena sind dabei auch zwei ehemalige Recken zu Gast: Kai Häfner und Timo Kastening werden versuchen, dagegenzuhalten. Was natürlich vergeblich sein wird – sagen wir mal so an dieser Stelle. Das Spiel beginnt um 14 Uhr an der Expo-Plaza.

Nachhaltig auf dem Teppich bleiben

Nachhaltigkeit ist das große Thema fast aller produzierenden Gewerbe, auch an der Handwerkskunst geht das nicht vorbei. Ute Ketelhake kennt sich damit aus. Sie fertigt aus bearbeiteten Textilresten kunstvolle, dicke Knüpfteppiche und hat für diese Arbeitsweise 2016 den Niedersächsischen Staatspreis für Gestaltung im Handwerk bekommen – in der hannoverschen Handwerksform. Bei der Jahresschau Kunst-Handwerk-Design im Museum August Kestner ist sie neben anderen nun wieder als Ausstellerin zu Gast, das Sonderthema ist eben jene Nachhaltigkeit. Die gesamte Schau ist am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Museum zu sehen. Weitere Infos gibt es unter diesem Link.

Wo der Samtmond scheint

Gucken und essen bei Faust: Velvet Moon. Quelle: Jan Blachura

Ein Artistic-Burlesque-Dinner-Variete – da ist schon beim Namen eine Menge los. „Velvet Moon“ heißt das Programm, das seit dieser Woche in der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrums Faust zu sehen, zu hören und zu schmecken ist. Denn es gibt nicht nur Kunst auf der Bühne, sondern auch auf dem Teller. Ein Dreigängemenü ist im Eintrittspreis von 60 Euro inbegriffen. Dazu treten auf Sascha Kommer und sein Orchester, Tronica La Miez, Evelyn Frantic, Anna & Slah, The Beautiful Jewels und Koko La Douce. Artistisch, burlesque, prickelnd. Der Name passt schon. Freitag, Sonnabend um 20 Uhr, Sonntag um 19 Uhr.

Fragezeichenzeit bei Wilhelm Busch – die Schau zur Kult-Serie

Wer findet Hinweise, um den Fall zu lösen: Im Wilhelm-Busch-Museum kann man selbst zum Detektiv werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer hätte gedacht, dass drei Fragezeichen zum Markenzeichen werden könnten. Und dass gestandene Frauen und Männer allein beim Anblick des Logos sofort Abspielgeräte älteren Datums vor Augen haben und wieder Kind sind? Knifflige Fälle, und die werden derzeit im Wilhelm-Busch-Museum gelöst, wo die Illustratorin der Serie, Aiga Rasch, ein paar Geheimnisse lüftet, die auch für Nerds neu und spannend sein dürften. Rasch hat mit ihrer Covergestaltung zwischen 1970 und 1999 maßgeblich zur Unverwechselbarkeit der Kultserie beigetragen – und meistens auch einen kleinen Hinweis gegeben, worum es in der Folge geht. Die Ausstellung ist am Wochenende geöffnet, am Sonntag um 10 Uhr gibt es eine Führung. Mehr Infos: karikatur-museum.de.

Ekstase im GOP: „Elektro“

Im GOP gibt es eine rasante Show mit Artistik und Elektro-Musik. Quelle: Katrin Kutter

Nach der Wohlfühlatmosphäre der „Wunderbar“ wird es im GOP nun ekstatisch. Die neue Show „Elektro“ ist nicht nur künstlerisch, sondern auch technisch ein echter Brocken. Man könnte es auch akrobatisches Konzert nennen: Es wird getanzt, gesungen, der Beat vibriert, die Lichter zucken, und in ihrem Kegel zeigen die Artisten dieses Varietespektakels, was sie können. Karten gibt es hier.

Party in der Kestnergesellschaft

Porträts waren nie out, wie Nicolas Party in der Kestnergesellschaft zeigt. Quelle: Michael Wallmüller

In der Kestnergesellschaft tritt Nicolas Party den Beweis an, dass Porträts, Stillleben oder Landschaftsmalerei als Kunstform auch heute ihre Berechtigung haben. Die Ausstellung. Die Ausstellung „Stage Fright“ ist am Wochenende von 11 bis 18 Uhr zu sehen und läuft noch bis Januar. Infos hier.

Der Kunstherbst läuft

Die Herbstausstellung des Kunstvereins – hier mit einer Installation im Opernhaus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Degenhardt Andrulat, Christiane Oppermann, Siegfried Neuenhausen, Constanze Böhm – und mehr als 50 weitere Künstlerinnen und Künstler: In seiner Herbstausstellung wirft der Kunstverein Hannover einen Blick auf die Kunstszene in Niedersachsen und Bremen. Bis zum 31. Oktober ist die 89. Herbstausstellung zu sehen – nicht nur im Kunstverein, sondern auch in anderen Kunstorten der Stadt, darunter dem Kunstraum „konnektor“, Kötnerholzweg 11, dem Projektraum „Tanke“, Sonnenweg 25, dem „Keller III“, Weidendamm 28, der Markuskirche, Oskar-Winter-Straße 7, sowie der Staatsoper und dem Schauspiel. Alle Infos gibt es hier.

Hannovers Clubs in den Achtzigern

Fotoausstellung „Wilde Zeiten“ in der GaF auf dem Eisfabrikgelände. Quelle: Ilona Hottmann

Na, wer erkennt sich auf den Bildern – die Chance bestünde zumindest für Nachtschwärmer der Achtzigerjahre. Denn da hat Fotograf Burkhardt ED Rump in Clubs, Bars und Szenetreffs der Stadt fotografiert. Die Galerie für Fotografie in der Südstädter Eisfabrik zeigt die wunderbare Ausstellung „Wilde Zeiten“ mit Rumps Schwarz-Weiß-Bildern und vielen bunten Vögeln, Punks, Poppern, Wavern, Mods, Teds, Rockern und Normalos aus einem bewegten und bewegenden Jahrzehnt in der Stadt. Per QR-Code kann man sich die passende Musik dazu aufs Handy laden. Am Wochenende täglich von 12 bis 18 Uhr, Seilerstraße 15d. Infos gibt es hier.

Kinderkabinett mit Katze

Illustration aus „Das Streichholz“. Quelle: Wilhelm Busch Museum

Nicht nur für Erwachsene: Das Wilhelm-Busch-Museum lädt ins Kinderkabinett mit ausgewählten Stücken aus der Sammlung, an denen auch der Karikaturnachwuchs Spaß hat: Rotraut Susanne Berners Geschichte rund um den Fußball, Tatjana Hauptmanns Abenteuer von Theodor Storms „kleinem Häwelmann“ oder Nikolaus Heidelbachs „Dreizehnte Fee“. Aber auch F.K. Waechter, Volker Kriegel, papan und nicht zuletzt Wilhelm Busch sind mit ihren Geschichten für Kinder in der Auswahl. Freitag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Sportlich, sportlich!

Wie wär’s mit einer Radtour? Quelle: Thomas Warnack/dpa (Symbolbild)

Joggen: Wo sind eigentliche Ihre beliebtesten Joggingstrecken? Auch in der HAZ-Redaktion ist die Langstrecke für einige Kolleginnen und Kollegen der Renner. Ricklinger Kiesteiche, Mittellandkanal, Eilenriede, Großer Garten, Leinemasch und Herrenhausen – wo wir unsere Runden drehen, lesen Sie hier.

Wandern: Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Aktive den Wald erkunden können. Gerade in der Corona-Krise sei der Ausflug in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag, meinen Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen und Winni Gehrke, der zahlreiche der Wanderrouten konzipiert hat. Für uns haben sie eine Auswahl ihrer liebsten Routen zusammengestellt.

Eilenriede: Kennen Sie schon den Grünen Faden, der durch die Eilenriede führt (in Analogie zum Roten Faden in City und Altstadt)? Dicke Holzblöcke markieren die 27 Stationen in der Eilenriede, wer dem Weg folgt, erkundet 650 Jahre Geschichte. Die Hannoveraner fanden im Stadtwald einst nicht nur Bau- und Brennholz – sie entdeckten ihn auch früh als Erholungsraum. Der neue Waldgeschichtspfad startet am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche in Kleefeld. Und er startet im Jahr 1371. Die Jahreszahl ist in grüner Farbe auf den Asphalt geschrieben, grüne Markierungen verbinden die Stationen. Der detaillierte Bericht steht hier.

Radtouren: Sind Sie beim Radeln eher der Typ Flachetappe oder strampeln Sie lieber im Team „rauf und runter“? In unserem Freizeit-Newsletter geben wir regelmäßig Touren-Tipps. Hier finden Sie eine Übersicht, jeweils mit Karte und Kurzbeschreibung, was es links und rechts des Weges zu entdecken gibt. Stöbern Sie doch mal nach interessanten Zielen.

