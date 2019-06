Beim Hörfest gibt’s auf und zwischen die Ohren

Dass Hannover neben Unesco City of Music, Expo- und Messestadt auch Hörregion ist, geht manchmal ein bisschen unter. Hin und wieder kommt dieses geballte Kompetenzzentrum mit seinen hochspezialisierten Einrichtungen zu allen Bereichen rund ums menschliche Ohr aber auch aus der Deckung: Beim Hörfest „Gartenklänge“ am Wochenende machen Hörregion und Gartenregion – das sind wir ja auch noch – gemeinsame Sache. Im Park der Sinne Laatzen stellen sich Unternehmen, Kliniken und Projekte wie PPC, das Deutsche Hörzentrum oder die HNO-Spezialisten aus der Nordstadt vor. Dabei geht es für Erwachsene und Kinder ziemlich unterhaltsam und vor allem auch musikalisch zu –und lernen kann man natürlich auch eine Menge. Von 11 bis 18 Uhr gibt’s in Laatzen Mitte was auf und zwischen die Ohren.

Jubiläum auf Japanisch?

Japanisches Sommerfest im Stadtpark. Quelle: Christian Behrens

Das Sommerfest der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Chado-Kai ist ein besonderes, denn der rührige Verein wird 30 Jahre alt. Im Stadtpark geht es deshalb vielleicht noch ein Spur feierlicher zu als ohnehin schon. Denn um die prächtigen traditionellen Trachten, die rituellen Trommeldarbietungen, die köstlichen japanischen Speisen und natürlich um die formidable Gastfreundschaft weiß man. Den großen Überblick über die Kultur gibt es am Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Stadtpark am Congress Centrum.

Die nackte Frau und das Pferd

Im Gespräch: Eine nackte Frau und ein Pferd. Quelle: © Dorothée Thébert Filliger

Da dachte man, man hätte auf Theaterbühnen schon so ziemlich alles erlebt. Wer sich eines besseren belehren lassen und Neues erleben will, sollte ein Auge auf das Festival Theaterformen werfen. Dort gibt es am Wochenende das Stück „Hate“. Darsteller: eine nackte Frau und ein Pferd. Laetitia Dosch, so der Name der französischen Künstlerin, unterhält sich mit dem Pferd, so gut es geht, und nimmt politisch Stellung, geht auf die Reaktionen ihres tierischen Mitspielers ein und rappt die Antworten. Wer wissen will, wie das Gespräch so läuft: am Sonnabend und Sonntag um 19 Uhr im Schauspielhaus.

Das große Springen

So war es 2018: Hilmar Meyer auf Catch the Dollar in Isernhagen. Quelle: Press

Isernhagen bittet zum Reitturnier und das so richtig: Von Donnerstag bis Sonntag geht es rund beim Reit- und Fahrverein, der Große Preis von Isernhagen lockt seit Jahren nicht nur die Freunde des Springsports an. Neben den Dressur- und Springprüfungen auf dem Gelände an der Burgwedeler Straße gibt es Familienunterhaltung vom Juxkick der Pferdesportler (Freitag 19 Uhr) bis zur Märchenstunde für Kinder (Sonnabend ab 11 Uhr). Im Mittelpunkt steht aber doch das Reiten, Höhepunkt und Abschluss ist der Große Preis am Sonntag um 15 Uhr, insgesamt stehen rund 40 Prüfungen im Springen und der Dressur an.

