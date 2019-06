Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 1. Juni 2019

Heute: Meteorologisch beginnt heute der Sommer und der zeigt sich auch gleich von seiner schönen Seite. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen an und erreichen ihren Höchstwert bei knapp 25 Grad. Am Vormittag versteckt sich die Sonne noch ab und zu hinter Wolken, am Nachmittag scheint sie dann in voller Pracht über Hannover und die Region.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Am Sonntag knacken die Niedersachsen die 30-Grad-Marke. Der ganze Tag wird sonnig, klar und warm. Perfektes Wetter also für einen Familienausflug, ein Treffen mit Freunden oder einen entspannten Tag im Garten. In der Nacht kühlt es auf bis zu 19 Grad runter.

Montag: Die Woche beginnt mit bis zu 27 Grad zwar etwas kühler als die vorherige endete, aber es bleibt warm. Hinzu kommen am Montag immer mal wieder Wolken, die sich vor die Sonne schieben und am Abend auch kleine Regenschauer.

Dienstag: Langsam klettern die Temperaturen wieder höher. Am Dienstag erreichen die Temperaturen am späten Nachmittag ihren Höhepunkt mit knapp 28 Grad. Dabei scheint die Sonne, vor sich immer wieder mal einige Wolken schieben. Die Nacht zu Mittwoch wird mit 19 bis 21 Grad lau.