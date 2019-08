Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 04. August 2019

Heute: Am letzten Tag der Woche wird es mit 23 Grad wieder etwas wärmer und es bleibt sogar trocken. Wolken bedecken trotzdem zum größten Teil des Tages den Himmel. Die Sonne zeigt sich lediglich am Abend.

Montag: Die Woche beginnt grau. Bei bis zu 26 Grad blitzt die Sonne nur ab und an zwischen den Wolken hindurch. Am Nachmittag können Gewitter aufziehen.

Dienstag: Bis zu 25 Grad sind am Dienstag möglich. Es soll trocken bleiben. Zwischendurch kommt auch immer mal wieder die Sonne hinter den Wolken hervor.

Mittwoch: Durchwachsen zeigt sich das Wetter am Mittwoch. Am Vormittag ist Regen möglich, am Nachmittag kommt die Sonne raus. Höchsttemperatur: 25 Grad.