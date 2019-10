Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 4. Oktober 2019

Heute: Der Brückentag wird grau in grau: Sonne ist nicht zu sehen, dafür kann es immer mal regnen, aber nicht so heftig wie am Einheitstag. Höchsttemperatur: elf Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: Am Wochenende wird es besser: Es hört auf zu regnen. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Tagsüber wird es 13 Grad warm, nachts geht es auf acht Grad runter.

Sonntag: Es bleibt den ganzen Tag bewölkt, aber trocken. Höchsttemperatur: elf Grad.

Montag: Die neue Woche beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Mehr als elf Grad sind nicht drin. Nachts geht es auf fünf Grad herunter.