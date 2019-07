Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 6. Juli 2019

Heute: Das Wochenende beginnt mit vielen Wolken, von der Sonne fehlt fast jede Spur. Am Nachmittag kann es bei Höchstwerten um 23 Grad außerdem regnen. In der Nacht ist es hingegen trocken, die Temperaturen liegen dann bei 10 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Auch am Sonntag bleibt es in Hannover größtenteils bewölkt, doch auch die Sonne lässt sich bei Temperaturen um die 18 Grad immer wieder blicken – am Abend auch mal länger. Zudem weht ein frischer Wind.

Montag: Der Beginn der neuen Woche startet mit Regen und vielen Wolken. Die erwartete Höchsttemperatur: um die 18 Grad.

Dienstag: Der Dienstag wird mit 20 Grad etwas wärmer, zudem lässt sich zum Nachmittag die Sonne wieder blicken.