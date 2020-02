Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 9. Februar 2020

Heute: Nachdem der Start ins Wochenende ohne Regen vonstatten ging, wird es am Sonntag nasser – aber auch wärmer. Bei 7 bis 12 Grad wird es außerdem stürmisch in Hannover. Orkantief "Sabine" macht sich langsam bemerkbar.

3-Tages-Prognose für Hannover

Montag: Wegen "Sabine" ist es auch am Montag weiter stürmisch in Hannover. Dazu gibt es viel Regen. Erst am Abend soll sich das Wetter beruhigen. Höchsttemperatur: 8 Grad.

Dienstag: Am Dienstag ist der Niederschlag passé. Auch der Wind lässt nach. Bei dichten Wolken sind maximal 6 Grad möglich.

Mittwoch: Während der Wind weiter schwächer wird, ist das Wetter am Mittwoch ansonsten ein Spiegelbild des Vortages: Bei grauer Wolkendecke pendeln sich die Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad ein.

