Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 9. Juli 2019

Heute: Der Dienstag wird in Hannover mit um die 18 Grad etwas wärmer als der Montag. Zudem lässt sich im Lauf des Tages die Sonne immer wieder blicken. Es weht ein frischer Wind. Regnen soll es nicht.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Ähnliches Bild auch am Mittwoch: Im Laufe des Morgens viele Wolken., ab und an guckt mal die Sonne hinter den Wolken hervor. Maximalwerte: 20 Grad.

Donnerstag: Regen erwartet uns in Hannover am Donnerstag. Nass geht es auch in den Tag. Erst im Laufe des späten Nachmittags und Abends kommt eventuell auch die Sonne hinter den Wolken hervor. Erst dann erreicht das Thermometer das Maximum von 17 Grad.

Freitag: Am Freitag blitzt und donnert es in Hannover. Den ganzen Tag werden Gewitter erwartet.