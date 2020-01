Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 10. Januar 2020

Heute: Ein grauer Tag liegt vor Hannover. Lediglich gegen Nachmittag bricht die Sonne hin und wieder zwischen der dichten Wolkenmasse hindurch. Dazu wird es 7 bis 10 Grad warm.

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: Die Wolken werden weniger. Und zum Start ins Wochenende können wir uns sogar auf vier Sonnenstunden freuen. Dafür wird es mit 2 bis maximal 6 Grad etwas kühler.

Sonntag: Ähnlich schön wird es am Sonntag in Hannover. Bei gleichbleibenden Temperaturen zeigt sich die Sonne am Sonntagvormittag besonders gern.

Montag: Der Montag bringt wieder Ernüchterung. Das Wetter läutet die Woche mit Regen ein, der den ganzen Tag über anhält. Dazu wird es konstante 7 Grad warm.