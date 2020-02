Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. Februar 2020

Heute: Sabine ist längst über Hannover hinweg gezogen, doch noch immer weht der Wind kräftig in Stadt und Region. Bei 5 bis 7 Grad soll es den ganzen Tag über regnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen. Die Aufräumarbeiten des Sturms "Sabine" laufen auch heute weiter.

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Auch am Mittwoch wird es noch stürmisch, die Situation beruhigt sich aber wieder etwas. Am Nachmittag kommt es zu Regenschauern. Dabei wird es bis zu 4 Grad warm.

Donnerstag: Die Lage entspannt sich erst wieder richtig am Donnerstag. Bei 2 bis 7 Grad zeigt sich am Vormittag die Sonne über Hannover. Lediglich am Abend kommt es zu leichten Regenschauern. Dabei bleibt es windstill.

Freitag: Ähnlich ruhig wird der Freitag. Nach einem verregneten Morgen, zeigt sich ab dem Nachmittag die Sonne. Genau das richtige Wetter, um entspannt ins Wochenende zu starten.