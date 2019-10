Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. Oktober 2019

Heute: Der Himmel bleibt heute in Hannover tiefgrau, am Morgen ist auch Regen möglich. Mit 16 Grad ist es vergleichsweise mild. Es weht ein leichter Wind.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: Deutlich freundlicher wird das Wetter am Wochenende in Hannover. Am Sonnabend schieben sich immer nur zwischendurch Wolken vor die Sonne. Mit 18 Grad wird es wärmer, dazu weht ein leichter Wind.

Sonntag: Am Sonntag kommt der Sommer zurück. Die erwartete Höchsttemperatur in Hannover: 23 Grad – und dazu mehr als sieben Stunden Sonne.

Montag: Mit mehr als 21 Grad bleibt es auch am Sonnabend noch warm und sonnig. Der Wind lässt weiter nach. Langsam ist es aber Zeit, sich endgültig von den warmen Temperaturen in diesem Jahr zu verabschieden.