Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. November 2019

Heute: Das Wetter bleibt in Hannover relativ freundlich. Besonders am Morgen ist es aber auch sehr kalt. In der Nacht ist die Temperatur auf 1 Grad gefallen. Seien Sie bitte vorsichtig: Stellenweise kann es glatt sein. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf. Höchsttemperatur am Nachmittag: 7 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Die Sonne zeigt sich am Dienstag deutlich weniger, die Wolken werden dichter. Das Thermometer erreicht 7 bis 8 Grad. Am Nachmittag ist auch Regen möglich.

Mittwoch: Ähnliches Bild am Mittwoch. Kaum Sonne, dafür dichte Wolkenfelder bei maximal 6 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag meldet sich die strahlende Herbstsonne zurück. Kalt bleibt es trotzdem. Höchsttemperatur: 6 Grad.