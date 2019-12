Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. Dezember 2019

Heute: Nach dem kleinen Sonnenintermezzo am Dienstag ist heute Kontrastprogramm angesagt. Viel Regen. Dazu windig und kalt bei maximal 4 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Donnerstag: Mit etwas Glück bleibt es an diesem Donnerstag niederschlagsfrei. Am Nachmittag könnte es auch etwas Sonne geben. In der Nacht nimmt der Wind wieder zu bei 2 bis 5 Grad.

Freitag: Für die erste Tageshälfte ist Schnee angesagt, der später dann in Schneeregen übergehen wird. Und dann am Abend können wir das Wort "Schnee" aus "Schneeregen" ganz streichen. Bei Plusgraden bleibt von der weißen Pracht ohnehin nicht viel übrig.

Sonnabend: Ein ungemütlicher Start ins Wochenende. Viel Regen und dazu ein starker Wind begleiten uns durch den Sonnabend. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad.