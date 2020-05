Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 12. Mai 2020

Heute: Der Dienstag startet ungewohnt frisch mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Noch um 7 Uhr morgens verharrt das Thermometer bei 2 Grad, bevor es im Laufe des Mittags wieder auf bis zu 12 Grad ansteigt. Dazu ist es überwiegend wolkig. Am Abend wird es zudem etwas windiger.

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Mittwoch: Zur Wochenmitte hin wird es etwas wärmer. Auch die Sonne zeigt sich nun häufiger. Mehr als 13 Grad sind aber auch am Mittwoch nicht drin.

Donnerstag: Bevor die Temperaturen zum Wochenende hin weiter ansteigen, gibt es nochmal ein Spiegelbild des Mittwochs-Wetters: Auch am Donnerstag ist es meist bewölkt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist die ganze Woche über niedrig. Heute liegt sie sogar bei null.

Freitag: Am Freitag winken Hannover wieder bis zu 15 Grad, am Samstag & Sonntag wird es dann sogar noch etwas wärmer. Auch die Sonne setzt sich zum Wochenende hin häufiger durch. Regen ist wieder einmal nicht in Sicht.